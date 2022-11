Katolische.de: Pornografia come Possibile Sollievo per i Sacerdoti…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo di Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura.

§§§

L’organo online della Conferenza episcopale tedesca, Katholische.de, pubblica un’intervista a un sacerdote e psicologo che sostiene l’uso della pornografia da parte del clero, contraddicendo un recente ammonimento di Papa Francesco.

“Per quanto riguarda i celibi, il consumo di rappresentazioni sessualmente esplicite può avere un effetto di sollievo, questo è innegabile”, afferma lo psicologo padre Hermann Backhaus in un’intervista alla pubblicazione dei vescovi tedeschi Katholische.de.

Backhaus, che dirige il Centro, un’organizzazione di sostegno psicologico per sacerdoti, religiosi e operatori pastorali a Münster, afferma che la pornografia è “relativamente normale” per molti ecclesiastici.

Poiché la pornografia è direttamente e facilmente accessibile via Internet, “il clero, i religiosi e gli altri operatori ecclesiastici hanno generalmente esperienza di pornografia; lo so dal mio lavoro nel nostro centro di consulenza”, osserva Backhaus.

“Come psicologo, non giudico né condanno il consumo di pornografia. Il mio compito è percepire la realtà e lavorare con essa”, sottolinea il sacerdote. “Dovremmo stare attenti al termine ‘pornografico’ perché ha sempre una connotazione sporca”.

“Nella Chiesa, i celibi hanno a lungo evitato di riconoscere di essere esseri con una sessualità. Quasi tutti hanno esigenze sessuali, ma come sacerdoti e religiosi siamo abituati a non riconoscerle, o almeno a non parlarne. Questo è un grande pericolo”, avverte.

Backhaus assicura che “la sessualità e la pornografia non sono fenomeni eccezionali” e rivela che nel centro pastorale “possiamo parlarne normalmente”. E aggiunge: “Vorrei che la Chiesa ridimensionasse il sensazionalismo di questi temi. Sono normali nella nostra società.

Il sacerdote, che è anche membro dell’équipe pastorale di Santa Petronilla a Münster, esprime il suo disaccordo con il recente monito di Papa Francesco ai sacerdoti e alle religioni sul consumo di pornografia.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: pornografia, preti



Categoria: Generale