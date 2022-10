Mons. Ics. Bergoglio Immigrazionista Perde Forse un po’ di Pelo, non il Vizio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics in questo articolo punta il riflettore sul Pontefice regnante, e alcune delle sue idee fisse, ahimè condivise da alcuni dei partiti inspiegabilmente (o forse molto spiegabilmente…) votati alle ultime elezioni. Buona lettura.

§§§

Suggerisco di leggere (criticamente) un bel pezzo che parte in prima pagina, ieri su La Verità, intitolato “Il Papa: l’assistenzialismo, anestesia contro la povertà, ma non la combatte”. (In riferimento a un rapporto di Caritas ).

Il lettore di buon senso avrà esultato e sarà stato costretto a concludere che il Papa è contrario ai sussidi (Un sottotitolo infatti è: “La povertà non si combatte con l’assistenzialismo”) poiché l’apparente volontà di La Verità è cercare di metter il pensiero del Papa contro le proposte grilline sul reddito di cittadinanza che si estende persino a 200.000 famiglie di immigrati.

Va bene, ma il pensiero di Bergoglio e Caritas su povertà-immigrati, sfruttamento e integrazione, non è affatto questo, non è affatto contro il principio socialcomunista dell’assistenzialismo di stato (inoltre Bergoglio ha sempre sostenuto in tutti i modi l’immigrazione).

E’ molto,molto peggio.

Si rifletta:

-Bergoglio-Caritas sostiene che la povertà (degli immigrati) non si combatte con l’”assistenza” …

-cioè non si combatte con “sussidi“ … Con che cosa allora? mi domando …

-unica risposta plausibile: si deve combattere con impiego lavorativo, ben remunerato e protetto sindacalmente.

-Poiché però il lavoro in Italia manca e mancherà ancor più (si pensi ai disoccupati e sottoccupati), per dare lavoro stabile, ben remunerato e protetto agli immigrati, si devono privare cittadini italiani dello stesso.

Poiché una massa di immigrati accolta è sottopagata, per sovrapagarla si deve crescere il compenso e gli oneri sociali. Perciò, oggi che non si colgono neppure gli aranci dagli alberi perché troppo costoso (e si lasciano marcire), domani a queste condizioni sottintese, si interromperà tutto il resto, ed il lavoro mancherà del tutto, anche pagato in nero o sottopagato.

Ma Caritas sottintende quello che emerge anche dal convegno di Assisi: lavorare meno, ma tutti.

Poiché l’unica cosa che cresce è il “tutti” ( cioè il numero di immigrati da far lavorare), tradotto in termini economici, ciò significa: povertà diffusa.

Così Caritas,non solo ci ha fatto pagare l’immigrazione (inutile dal punto di vista economico) ed il mantenimento degli immigrati (quelli che non hanno un vero lavoro produttivo, non pagano le tasse e non si sono integrati, vivendo nelle stazioni ferroviarie ed occupandosi soprattutto di “commercio di Rolex” fregati ai fortunati possessori), ma ora ci propone di condividere con loro il nostro scarso e mal remunerato lavoro. (Pagatele ancora l’8per mille!).

Poiché però gli immigrati cui si riferisce Caritas (come è scritto nell’articolo citato), provengono da ben 189 paesi, ma un 30% circa (i “bisognosi”) son giovani e forti marocchini, rumeni, nigeriani …siam costretti anche a riconoscere il rischio di quel famoso immigrazionismo sincretistico, mirante a ridimensionare il peso dei cattolici nel nostro paese.

Vabbè, per quel che ormai sono i cattolici … voi direte. Giusto, ma…

….ma dice la Lega (Salvini ) che dobbiamo invece tornare a fare figli. Chiedendo addirittura di creare un ministero per le nascite ( natalità).

Se la Lega volesse aver la certezza di avere un supporto internazionale a questo progetto non dovrebbe parlare di “figli”, bensì di “figlie” da maritare con immigrati, naturalmente con una adeguata cospicua “dote” …In una generazione il cattolicesimo in Italia scomparirà del tutto …

§§§

