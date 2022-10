Paolo Deotto. Guerra, Indignazione Selettiva. I Cattivi? Sempre gli Altri…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo commento dell’amico Paolo Deotto, che illustra come anche per la guerra fra Ucraina e Russia (una guerra, che è bene ricordarlo, è cominciata nel 2014, dopo il sorosiano golpe di piazza Maidan) si riproduca nella cosiddetta informazione italica lo stesso modello di omologazione, servilismo verso la verità dei potenti e rinuncia alla professionalità già ampiamente viste in tema di frode pandemica. Buona lettura.

§§§

Cosa c’è di bello nella guerra? Nulla. La guerra è morte, sofferenza, distruzione. Ma come purtroppo sa chi abbia studiato un minimo di Storia, ci sono situazioni in cui la guerra diventa inevitabile. Di sicuro possiamo dire che ogni persona ragionevole, di fronte a una guerra non può che desiderarne la fine, la più rapida possibile.

Ucraina-Russia. Da subito la cosiddetta “informazione” ci ha detto e ripetuto e ribadito che la Russia ha aggredito senza ragione alcuna l’Ucraina. Ci ha detto e ribadito che Putin è una specie di demonio da fermare a tutti i costi. La narrazione degli eventi ha sempre seguito e segue questa linea.

Quando le truppe russe avanzano fanno del “terrorismo”, se indietreggiano si lasciano scrupolosamente alle spalle fosse comuni, camere di tortura e così via. Manca solo che segnalino con cartelli luminosi tutte le testimonianze della loro efferata crudeltà.

Quando le truppe ucraine avanzano, i filmati di carri armati russi in fiamme vengono presentati come eventi gioiosi. Eppure, dentro a quei carri c’erano dei soldati che saranno andati arrosto. Ma in questi casi non ci si indigna.

Un camion-bomba esplode sul Ponte della Crimea, causando – pare – tre morti e danneggiando seriamente una parte del ponte. Da subito appare chiaro che nell’attentato terroristico c’è la mano ucraina, visto che viene espressa soddisfazione proprio da quella parte. E poi, suvvia, già ci era stato detto che i russi bombardano la Centrale Nucleare da loro stessi occupata e che distruggono i gasdotti di loro proprietà. Almeno non ci è stato predicato che i russi, in preda a delirio autolesionista, distruggono anche i loro stessi ponti.

E così sull’attentato al Ponte l’informazione tiene un profilo basso. Sì, parliamone, ma senza eccessiva enfasi. Lasciamo perdere il fatto che l’attentato poteva avere conseguenze ben più gravi. Si pensi solo a cosa sarebbe capitato se il camion-bomba fosse esploso mentre transitava un pullman pieno di passeggeri. Magari con tanti bambini… Ma qui c’è la manina di Kiev, dove tutti sono buoni a prescindere, e non di Mosca, dove tutti sono cattivi (salvo gli aspiranti tirannicidi) a prescindere. Quindi, teniamo un profilo basso. Non parlarne è impossibile, ma suvvia, cosa volete che sia?

Scatta la rappresaglia di Mosca. Cos’è una rappresaglia? È un’altra delle brutte cose che fanno parte della guerra, o comunque delle situazioni di conflitto. Cos’ha di bello? Nulla, come la guerra. Ma esiste, come esiste la guerra e tante volte nella Storia abbiamo l’esempio di tragiche rappresaglie la cui responsabilità di fatto ricade su chi l’ha causata. Per restare alla nostra Storia nazionale, pensiamo all’attentato terroristico di via Rasella, che non aveva alcuna giustificazione o utilità dal punto di vista militare, ma che fu la causa della successiva tragedia delle Fosse Ardeatine.

Dunque, scatta la rappresaglia di Mosca, che non si vede per quale motivo (in una logica di guerra) avrebbe dovuto restare inerte dopo l’attentato al Ponte.

Indignazione generale e scelta accurata dei titoli. La “rappresaglia” diventa “vendetta” (la rappresaglia può avere una giustificazione, la vendetta invece è sempre inaccettabile). Il bombardamento russo non fa “vittime”. Fa una “strage”. Ovviamente, anche di bambini. Lo “zar” (nuovo titolo attribuito a Putin dalla Buona Stampa) è spietato. Eccetera. Il popolo ucraino (che è compatto e vicino al suo fantastico presidente) si rifugia nelle stazioni della metropolitana, dove si fa forza cantando l’inno nazionale.

E via raccontando.

Non dubito che ci sarà qualcuno che adesso mi accuserà di “stare dalla parte” di Putin. Anche questo è un effetto dello straordinario lavaggio del cervello operato dalla cosiddetta “informazione”. Ma qui non si tratta di “stare dalla parte” di uno dei contendenti. Si tratta di rendersi conto del fatto che abbiamo un’informazione malata, che non ha per scopo quello di farci conoscere ciò che accade, bensì di dirci cosa dobbiamo pensare.

Le cronache di questa guerra non seguono una linea diversa rispetto alle cronache della cosiddetta “pandemia”. Alcuni concetti fondamentali vengono ripetuti di continuo (magari arricchiti anche di invenzioni), in modo ossessivo, finché non diventano “veri e indiscutibili”. Non è certo una tecnica nuova, ma adesso, con la sovrabbondanza di canali di comunicazione, è ancora più efficace rispetto al passato.

Certamente abbiamo da preoccuparci per la situazione di guerra in Ucraina (per inciso: chissà perché quella in Serbia invece andava bene…). Ma abbiamo seriamente da preoccuparci per lo stato dell’informazione in Italia.

Fatte le dovute, ma purtroppo rare, eccezioni, assistiamo un appiattimento impressionante. L’informazione non informa. Pretende di formare e si palesa come obbediente ancella di quel Potere che di fatto ci domina, che ci ha fatto digerire in anni e anni di lavaggi del cervello, le più assurde porcherie. Con quali vantaggi? Di essere sempre più schiavi e più poveri, moralmente e materialmente. Davvero un bell’affare.

§§§

