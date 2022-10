Disastri delle Leggi Zan. Madre anti-Gender Arrestata in UK senza Mandato davanti ai Figli.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo messaggio che ho ricevuto da CitizenGo, e che ho tradotto. In quello che si auto definisce occidente democratico le legislazioni sul modello del DdL Zan, che il governo del Bugiardo Seriale e dei suoi complici stanno cercando di far passare sotto altra forma, provoca in realtà forme di censura preventiva e limitazione delle libertà di espressione, opinione e parola presenti solo nelle peggiori dittature. Con buona pace dei sedicenti cristiani che militano nel PD o nella Destra. Buona lettura.

Caro Marco,

Non ti scriverei così tardi se non fosse così importante…

Nelle ultime ore, Caroline Farrow, direttrice delle campagne di CitizenGO nel Regno Unito e una delle più coraggiose difensore dei valori familiari cristiani, è stata arrestata e portata via davanti agli occhi dei suoi figli con l’accusa falsa, infondata e ingiustificata di aver ferito i sentimenti di un attivista LGBT.

“Ora del tè. Stavo preparando un pollo arrosto. Bussano alla porta. Due poliziotti. C’è stata un’accusa di molestie e di post maligni, e siamo venuti ad arrestarla”.

Caroline era costernata… Chiese immediatamente di vedere un mandato, ma un agente di polizia alto un metro e ottanta si fece strada attraverso la porta d’ingresso, affermando con arroganza che non aveva bisogno di un mandato.

Ha capito subito chi c’era dietro queste false accuse: lo stesso attivista transgender radicale che in precedenza aveva cercato di farla sbattere in prigione e non aveva mai smesso di molestare Caroline e la sua famiglia! Lo stesso attivista che ha fatto arrestare altre due donne in circostanze identiche.

Dovrebbe terrorizzare tutti noi il fatto che la polizia possa semplicemente prendere per buone le parole di un attivista LGBT e transgender, fare irruzione in casa tua e arrestarti.

Il Dipartimento di Polizia del Surrey, e coloro che hanno richiesto l’arresto di Caroline, dovrebbero vergognarsi di un’intrusione così energica, vergognosa e non necessaria, e DEVONO essere ritenuti responsabili: Caroline ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ora più che mai.

FIRMA ORA per chiedere un’inchiesta sulle azioni del Dipartimento di Polizia del Surrey, che ha privato Caroline della sua libertà in un modo così indegno, e un’indagine sulla storia della denuncia del suo accusatore.

Mi viene il voltastomaco a sentire quello che è appena successo a Caroline e non ho parole per descrivere come devono sentirsi i suoi figli e la sua famiglia in questo momento.

Un attimo prima stai preparando la cena, l’attimo dopo ti portano in cella! E solo perché il tuo accusatore, anche se sta mentendo, è un attivista transgender!

Da tempo le autorità seguono Caroline nella sua vita quotidiana e online, in puro stile autoritario e sovietico.

Nel 2019 si è trovata sotto inchiesta da parte della polizia locale dopo aver descritto l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso eseguito su un ragazzo di sedici anni come “castrazione”, “una forma di abuso infantile” e “mutilazione”.

A seguito di una reazione dei media, gli attivisti della lobby transgender hanno fatto di tutto per garantire che Caroline fosse punita. Una di queste è stata Stephanie Hayden, che ha iniziato a prendere di mira Caroline sui social media con una campagna di abusi incessante, che ha incluso attacchi alla sua fede cattolica, diverse minacce e il tentativo di farla sparire dai media.

L’intera famiglia di Caroline è stata molestata con scherzi telefonici, bersagliata con l’esposizione di materiale disgustoso ed esplicito e perseguitata sui social media.

Ha fatto qualche differenza il fatto che Caroline abbia chiesto ripetutamente protezione alla polizia? NESSUNA! Purtroppo non è un’attivista transgender, ma solo una madre cristiana che cerca di difendere i suoi valori e di proteggere la sua famiglia.

Dopo aver monitorato Caroline da allora, nonostante l’assenza di prove degne di nota, la polizia ha deciso di fare irruzione in casa, sequestrando senza pietà tutti i dispositivi suoi e della sua famiglia, compreso l’iPad per i compiti che la figlia di 10 anni, affetta da autismo, usa per studiare a casa.

“Mentre venivo spogliata dei miei effetti personali, ho baciato la mia collana con la croce prima di metterla in un sacchetto di plastica. Non l’ho mai tolta da quando mi è stata regalata”.

AGITE ORA in difesa di Caroline: chiedete all’ispettore capo David Bentley di indagare sulle azioni ingiustificate degli agenti di polizia e di indagare sulla storia delle denunce della sua accusatrice.

Di recente abbiamo visto come l’establishment si stia accanendo sulle nostre libertà fondamentali, in particolare sul diritto ai nostri pensieri e alle nostre convinzioni, che sono il nucleo di ciò che siamo.

Lo abbiamo visto con Pavi Raasanen, deputato finlandese che ha rischiato il carcere in un lungo processo per aver pubblicato un versetto della Bibbia. Lo abbiamo visto con Maureen Martin, che è stata licenziata dal suo lavoro per aver espresso le sue convinzioni religiose. E ancora più recentemente, l’insegnante irlandese Enoch Burke, incarcerato per essersi rifiutato di convalidare l’ideologia gender.

Quanti altri, innumerevoli, devono essere?

Non pensiamo nemmeno per un attimo che questa sia una realtà lontana.

Dobbiamo svegliarci di fronte a ciò che sta accadendo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per lottare immediatamente per fermare questo attacco totalitario alle nostre idee, alle nostre convinzioni e alle nostre libertà! Sta a noi fare in modo che questo tipo di attacchi non si ripetano.

Mentre Caroline veniva arrestata, l’attivista transgender ha postato sui suoi social media una foto in cui stappava letteralmente una bottiglia di champagne e festeggiava il modo in cui una madre di cinque figli viene arrestata davanti ai suoi figli autistici, per qualcosa che non ha fatto.

La persecuzione non avrà fine, se non ci opponiamo ORA! Se può accadere a una madre cristiana di cinque figli in una cittadina rurale inglese, può accadere a chiunque – compresi voi e me!

Vi preghiamo di firmare oggi stesso questa petizione cruciale a sostegno di Caroline e della sua famiglia, per tutto ciò che stanno attraversando e per portare giustizia alle diverse donne contro cui il suo accusatore sta facendo false accuse.

Cordiali saluti,

Sebastian Lukomski e l’intero team di CitizenGO

P.S. Non tiriamoci indietro ora. La situazione è critica e la vostra voce, in questo momento, è più cruciale che mai. Siamo sotto attacco in un modo che non avremmo mai potuto immaginare, all’interno di quella che un tempo credevamo fosse una società libera e aperta.

Se una persecuzione così vergognosa può accadere a un’adorabile madre di 48 anni, allora non fatevi illusioni: state certi che può accadere, e molto probabilmente accadrà, a chiunque di noi!

Ulteriori informazioni:

Video in cui Carolyne descrive l’arresto

Immagine pubblicata su Twitter dall’attivista transgender che celebra l’arresto di Caroline Farrow:

@katybops finally got around to cracking open that collection of champagne from BA lol. Had guests over for dinner. Not really a drinker but had to try it eventually 😛 pic.twitter.com/8Mgd59KmBN — Stephanie Hayden (@flyinglawyer73) October 3, 2022

L’intervista di Caroline Farrow al programma War Room di Steve Bannon

Momento in cui la polizia “senza mandato di perquisizione” è piombata in casa di una madre cattolica critica nei confronti del genere e l’ha arrestata davanti ai suoi quattro figli per una “serie di messaggi anonimi su una chatboard su internet” (The Daily Mail)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11282263/Moment-police-swoop-house-devout-catholic-mother-malicious-online-posts.html

ARRESTO DI UNA MAMMA Momento in cui la polizia piomba su una mamma e la arresta davanti ai suoi quattro figli dopo una “lite su Twitter” (The Sun)

https://www.thesun.co.uk/news/20012374/moment-police-swoop-on-mum-arrest/

L’aggiornamento di Caroline su Twitter.

A thread about my evening. Teatime. I was doing a roast chicken. Knock at the door. Two coppers. There’s been an allegation of harassment and malicious comms and we’ve come to arrest you. — Caroline Farrow (@CF_Farrow) October 4, 2022

