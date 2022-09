Agostino Nobile. Bambini Vittime dell’Ideologia Gender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questo articolo che tratta di casi e fatti poco noti. Buona lettura.

Bambini vittime dell’ideologia gender

Martedì 20 settembre la diciottenne Chloe Cole ha dato una potente testimonianza contro il modello di cura “gender affirming”, che ha portato alla sua transizione medica irreversibile da adolescente.

La giovane è intervenuta a una conferenza stampa davanti al Campidoglio degli Stati Uniti a sostegno della nuova proposta di legge della deputata Marjorie Taylor Greene (R-GA), la Protect Children’s Innocence Act (Legge sull’innocenza dei bambini), che mira a proteggere i minori dall’accesso a trattamenti medici permanenti, che alterano il corpo e la vita e di cui potrebbero poi pentirsi. Trascrivo in italiano i suoi commenti.

«Come siamo arrivati al punto in cui quasi tutte le istituzioni pediatriche del Paese considerano una buona pratica l’asportazione del tessuto mammario sano dei bambini durante la somministrazione di farmaci tipicamente usati per castrare chimicamente i criminali sessuali ad alto rischio?»

Cole ha parlato dell’accettazione diffusa della teoria radicale del genere in medicina che guida la “cura di affermazione del genere”, che di fatto mette i bambini al posto di guida per dettare i termini del proprio cambiamento di sesso.

«Credo che gli americani meritino di sapere la verità su questa ideologia radicale e perversa, commercializzata come assistenza sanitaria necessaria e salvavita. Negli ultimi dieci anni, c’è stato un aumento del 4000% di bambini che sono stati indirizzati alle cosiddette “cliniche di genere” in tutti gli Stati Uniti. Io ero uno di questi bambini».

Una recente indagine dell’UCLA ha rilevato che il numero di adolescenti con identità trans è raddoppiato negli ultimi cinque anni, arrivando a circa 300.000 negli Stati Uniti, mentre il tasso di adulti che si identificano come transgender è rimasto invariato. Secondo il Gender Mapping Project, un decennio fa negli Stati Uniti esisteva solo una manciata di cliniche pediatriche di genere. Ora ne sono nate più di 200 per soddisfare la crescente domanda di adolescenti che si identificano come transgender in cerca di una transizione medica.

La storia di Cole documenta come all’età di 11 anni sia stata introdotta all’ideologia gender online, che l’ha portata ad autoidentificarsi come ragazzo transgender all’età di 12 anni. A 13 anni le sono stati prescritti bloccanti della pubertà e testosterone, mentre a 15 anni ha subito un intervento di doppia mastectomia per rimuovere i seni, il tutto per volere di professionisti medici che affermano il genere. Cole afferma che i medici hanno ricattato emotivamente i suoi genitori per ottenere il loro consenso.

«La clinica di genere ha presentato ai miei genitori la classica falsa dicotomia sui bambini con disforia di genere: “Preferireste avere una figlia morta o un figlio vivo?” Date queste opzioni, quale genitore amorevole non sceglierebbe la transizione del proprio figlio? Non si è trattato di un consenso informato, ma di una decisione imposta sotto estrema costrizione».

La Cole ha raccontato le terribili circostanze di un trauma che ha subito e che ha contribuito alla sua transizione medica. «A 15 anni sono andata sotto i ferri per una doppia mastectomia radicale, del tipo che viene praticato alle pazienti affette da cancro al seno. Questo è successo dopo che sono stata aggredita sessualmente a scuola da uno studente maschio. Mi dicevo di essere uomo, ma vivevo la mia vita nell’odio costante per il mio seno». Aggiungendo che ha tentato di appiattire il suo petto con materiali costrittivi attraverso la legatura del seno, come raccomandato dall’Associazione professionale mondiale per la salute transgender, che le ha provocato la deformazione dei seni e della gabbia toracica.

«Avevo paura e non vedevo l’ora di proteggere finalmente il mio corpo dalla minaccia di ulteriori molestie», ha detto la Cole a proposito dei motivi che l’hanno spinta a sottoporsi a una doppia mastectomia. Solo un anno dopo la doppia mastectomia, a 16 anni, la Cole ha capito di aver commesso un errore. «Mi sono resa conto che la bellezza della maternità mi era stata rubata da professionisti medici a cui la mia famiglia mi aveva affidato. Ho capito, dopo essere maturata un po’ di più, che un bambino in realtà non sa chi è a 12 anni».

Cole rivela che l’accesso a Internet non controllato e l’esposizione a contenuti LGBTQ su Instagram a 11 anni l’hanno introdotta all’ideologia gender. «Vedevo l’incredibile quantità di elogi e attenzioni che ricevevano online e inconsciamente desideravo averne una parte. Ad ogni tappa della mia transizione medica, ricevevo sempre più attenzione e celebrazioni. Era lo sballo definitivo».

Con una ritrovata introspezione, Cole ha iniziato a parlare pubblicamente della sua opposizione alla transizione medica dei minori nell’aprile del 2022, quando aveva 17 anni. «Gran parte di questa confusione di genere si basa su vecchi stereotipi regressivi di uomini e donne, che ora vengono rafforzati con ormoni e interventi chirurgici. Le donne possono avere i capelli corti ed essere interessate a fare sport; gli uomini possono farsi crescere i capelli e truccarsi. Questo non cambia la loro biologia. Ci sono molti detrattori che parlano, e sono ignorati dalle istituzioni più responsabili della ricerca della verità», ha detto Cole, parlando della crescente popolazione di giovani adulti che si pentono della loro decisione di transizione e sostengono di non essere stati valutati in modo rigoroso prima di essere avviati a interventi medici irreversibili.

Il Protect Children’s Innocence Act di Greene, H.R. 8731, renderebbe colpevole di un reato chiunque nello Stato dell’Alabama esegua consapevolmente “cure per l’affermazione del genere” su un minore – compresa la somministrazione di bloccanti della pubertà e ormoni cross-sessuali – rischiando una pena detentiva fino a 25 anni e una multa di 250.000 dollari. Ma forse sarebbe meglio l’ergastolo.

«Per me era troppo tardi e il tempo sta per scadere per questi bambini», ha dichiarato Cole. «Non c’è una seconda possibilità per l’infanzia, quindi dobbiamo fare del nostro meglio come adulti per guidare i nostri figli verso percorsi che portino a corpi e menti sani invece che a depressione e sfigurazione». La Cole ha concluso il suo discorso con un appello che dovrebbe far riflettere quei politici che sostengono l’ideologia gender: «Nessun bambino merita di soffrire sotto i ferri di un chirurgo che afferma il proprio genere. I bambini americani, tutti i bambini, meritano di meglio».

Agostino Nobile

