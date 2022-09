Federvita Piemonte. Convegno, Sabato 1 Ottobre. Reset della Ragione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo convegno che avrà luogo a Torino sabato prossimo. Buona lettura, condivisione e partecipazione se siete in zona.

§§§

Torino

Sabato 1 ottobre 2022

Teatro Collegio San Giuseppe Via Andrea Doria, 18

Le élites occidentali hanno preso buona parte del controllo dell’informazione, della medicina, della politica, della scienza, dell’intrattenimento e dell’educazione, abbandonando la legge naturale e Dio, per portare avanti un’agenda antiumana. Come riconoscere i pericoli per la dignità dell’uomo? Come difendersi e dare giusta battaglia a questa nuova dittatura che ha voltato faccia al bene comune?

Federvita Piemonte con questo convegno intende analizzare la realtà presente, alla luce della legge naturale e dei principi non negoziabili, affrontando temi scottanti che dominano l’attualità, prendendo atto che gli spazi per la difesa della vita, della famiglia e dell’educazione si restringono, e la verità viene sempre più umiliata e relativizzata.

***

PROGRAMMA

ore 9:00 apertura convegno da parte del Presidente Federvita

presiede la sessione mattutina: Marisa Orecchia

ore 9:30 dai nuovi “diritti” ONU al Great Reset di Davos: un’agenda contro l’uomo, la famiglia, la libertà e ilbenessere

Maurizio Milano

ore 10:15 il cinema come arma di propaganda.

Come leggere e difendersi dai film?

Roberto Marchesini

ore 11:00 Break

ore 11:30 Giornalismo o propaganda?

Chi tira i fili della comunicazione occidentale?

Andrea Zambrano

ore 12:15 domande e risposte

ore 12:30 pranzo -buffet

***

ore 14:15 presiede la sessione pomeridiana: Maria PaolaTripoli

ore 14:30 il Great Reset della Medicina.

Non più cure ma protocolli

Paolo Gulisano

ore 15:15 il Volto di Cristo sofferente e l’azione della Chiesa nei secoli

Luigi Girlanda

ore 16:00 domande e risposte I ore

16:30 fine convegno e saluti

***

I relatori

Maurizio Milano

Laureato in Economia. Membro di Alleanza Cattolica, esperto di Dottrina sociale della Chiesae discipline economiche e finanziarie nella prospettiva della scuola austriaca di economia. Collabora e scrive articoli per: ”Alleanza Cattolica”; “la Nuova Bussola quotidiana”; “Osservatorio Van Thuan”; “Cultura in pillole”; “International Family News”.

Roberto Marchesini

È laureato in Psicologia presso l’Università di Padova ha conseguito nel 2006 la specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Lavora a Milano come psicologo e psicoterapeuta; tiene numerose conferenze in Italia e all’estero.

Tra i suoi libri: Quello che gli uomini non dicono. La crisi della virilità (Sugarco 2011); Ilpaese più straziato. Disturbi psichici dei soldati italiani della Prima Guerra Mondiale (D’Ettoris 2011); La psicologia e san Tommaso d’Aquino (D’Ettoris 2013); Omosessualità e magistero della Chiesa (Sugarco 2013); E vissero felici e contenti. Manuale di sopravvivenza per fidanzati e giovani sposi (Sugarco 2015); Aristotele, san Tommaso d’Aquino e la psicologia clinica (D’Ettoris 2015); Uomo, donna, famiglia e “gender” (I libri della Bussola 2016); La Rivoluzione nell’arte (D’Ettoris 2016); Codice cavalleresco per l’uomo del terzo millennio (Sugarco 2017); Le virtù. Il cammino del cavaliere (Sugarco 2019); Le vie della psicologia. Storia e tendenze contemporanee (Sugarco 2020).

Andrea Zambrano

Sposato, padre di quattro figli. È giornalista, laureato in Lettere Antiche all’Università di Bologna. Giornalista professionista dal 2007. Collaboratore di diverse testate giornalistiche tra cui “Il Giornale” e “Il Timone”. Dal 2016 capo redattore del quotidiano online “la Nuova Bussola Quotidiana”.

Autore di due libri: Beato Rolando Maria Rivi: il martire bambino (Imprimatur Editore 2014); Una culla per Amanda: il miracolo di Paolo VI (Ares 2018).

Paolo Gulisano

È laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene, Epidemiologia e Medicina preventiva. Cultore e docente di Storia della Medicina, ha lavorato per oltre 30 anni nei Servizi di Sanità Pubblica nell’ambito della prevenzione. Da circa un anno per propria scelta lavora presso una casa di riposo. Dal marzo 2020, con l’inizio dell’epidemia di Covid, ha intrapreso anche un’attività h 24 e 7 giorni su 7 di medico delle terapie domiciliari, prendendosi cura di circa 3000 persone affette da Covid. In merito ai vari aspetti dell’epidemie, ha pubblicato oltre cento articoli sul quotidiano online “La Nuova Bussola Quotidiana”, di cui è collaboratore ed editorialista.

All’attività di medico Gulisano affianca da anni un impegno culturale di saggista e scrittore, avendo collaborato con diversi quotidiani, riviste, emittenti radiofoniche e siti web. Ha fondato ed è vicepresidente della Società chestertoniana italiana. Dal 2000 al 2016 è stato presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Lecco. Ha fatto parte di diverse associazioni divolontariato sociale e culturale. Ha pubblicato oltre 40 libri dedicati ad argomenti storici, religiosi e letterari. Tra le sue opere si evidenziano due volumi sulla storia della medicina: Pandemie (2006) e Larte del guarire (2011).

È Cavaliere al merito della Repubblica e membro della Pontificia Accademia Mariana.

Luigi Girlanda

È docente di ruolo di Filosofia e Scienze umane presso il Liceo “Mazzatinti” di Gubbio (PG). Si è laureato in Filosofia nel 1999 presso l’Università degli studi di Perugia con una tesi sul “Problema di Gesù nel pensiero di Jean Guitton”. Nel 2003 si è diplomato in Scienze Religiose presso l’Istituto teologico di Assisi con un elaborato sulla dimensione ebraica diGesù. Dal 2016 è iscritto all’Albo dei Giornalisti presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Albo “Pubblicisti”. Da qualche anno è collaboratore della rivista di apologetica “Il Timone”, con cui ha curato anche importanti voci del “Dizionario del pensiero pericoloso” e del”Dizionario dei cattolici illustri”.

Nel 2006 ha fondato l’Associazione culturale “Benedetto XVI”, di cui è presidente, e che è stata oggetto nel 2013 di un prestigioso riconoscimento dal parte dello stesso ponteficeBenedetto XVI il quale, con lettera a firma autografa, si è complimentato per quanto l’associazione sta facendo “per il rinnovamento e approfondimento della cultura cattolica nel nostro tempo”.

§§§

