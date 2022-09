Matteo Orlando. Un Nuovo Libro: “Polis. Per la libertà sociale e politica”.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa recensione di Angelica La Rosa del libro scritto da Matteo Orlando (fondatore di inFormazione Cattolica) per i tipi di Flamingo Edizioni, “Polis. per la libertà sociale e politica” . Buona lettura.

La libertà di espressione è stata ed è ancora sotto attacco da parte delle oligarchie politiche e dell’impero del denaro. Per evitare che si ripetano attacchi senza precedenti come quelli sferrati durante la “pandemia”, occorre ritornare a formarsi e informarsi per servire la “polis”.

Con questo spirito nasce il volume “Polis. Per la libertà sociale e politica” [Collana “Contro-verso”, 2022, pp. 350, euro 19,90], un libro di attualità e approfondimento culturale e politico curato per la Flamingo Edizioni di Bellinzona (Svizzera) dal prof. Matteo Orlando.

Il testo offre 70 articoli e mini-saggi scritti dai redattori di inFormazione Cattolica, la testata quotidiana online fondata da Matteo Orlando il 19 marzo 2020, in pieno lockdown.

Apre il lavoro la Prefazione (pp. 5-7) di suor Anna Monia Alfieri, che ha firmato anche uno dei più efficaci contributi ricompresi nel volume, dal titolo: “La scuola italiana non è libera né aperta a tutti” (pp. 21-25).

La religiosa delle Marcelline, fra i maggiori esperti a livello nazionale in educazione e legislazione scolastica, sottolinea il principio ispiratore dei giornalisti e collaboratori – alcuni sono sacerdoti – di inFormazione Cattolica, ovvero cercare di formare e informare i lettori al fine di aiutare ad esercitare tutti insieme, con parreṡìa (dal greco «libertà di parola» ma, in senso esteso, veracità e/o franchezza) e senso di responsabilità, la libertà di espressione.

Si tratta, infatti, di una libertà fondamentale che ha subìto, come noto, un attacco senza precedenti durante il periodo (non ancora di fatto concluso, almeno in Italia) della “pandemia”.

Occorre infatti che ciascuno difenda il proprio diritto/dovere all’espressione personale per poter continuare, a rischio di perdere la libertà, a farne uso pubblico e privato. Parliamo di un dovere di solidarietà e di alto senso civico, come espongono molti degli autori di articoli contenuti nel libro.

Suor Alfieri, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni per i suoi sempre originali interventi durante la trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, osserva a tal proposito: «la libertà di espressione oggi diventa anzitutto un dovere, cioè un servizio alla societas. Ci si può interessare delle cose di Dio ignorando le cose degli uomini? Sarebbe una ferita mortale alla radice: l’incarnazione. Riportare le notizie di carattere politico, economico e sociale, che fanno emergere le difficoltà dei lavoratori, delle famiglie, delle aziende, così duramente colpite in questi tempi tormentati, non significa essere schierati, ma semplicemente esseri dotati di alto senso civico: dar da bere all’assetato e da mangiare all’affamato» (p. 6).

Il volume annovera contributi (fra gli altri) di studiosi cattolici conosciuti nel web e non solo come Giuseppe Brienza, Daniele Trabucco e Diego Torre, bioeticisti come padre Enzo Vitale, storici alternativi come Andrea Rossi e polemisti originali come Pietro Licciardi e Dalila di Dio, oltre a contributi firmati dallo stesso curatore.

A mo’ di manuale del pensiero politicamente scorretto, il lavoro si compone di cinque capitoli: Educazione e scuola, Giustizia-Diritto-Economia, Politica & Società, Famiglia ed Etica, e Religione & Dottrina Sociale.

Molto interessanti i titoli dei diversi articoli. Consigliamo, per esempio, la lettura di contributi come Il “giornalismo divino” di un martire perseguitato dai comunisti: il beato Lozano Garrido di Giuseppe Brienza, Quell’educazione che nessun sistema informatico potrà mai sostituire di Antonella Paniccia, Giovani sempre più alienati, rinchiusi nelle gabbie telematiche: cosa potranno raccontare? di Gian Piero Bonfanti, Senza una relazione non si può avere insegnamento di Sara Deodati, La diffusione nelle scuole e nel mondo dello sport della cannabis (anche quella “light”) di Matteo Orlando, Come può un cittadino difendersi da un giudice che non è imparziale? di Mauro Rotellini, Molte eredità che ci ha lasciato il cristianesimo sono sconosciute ai più, come la Carta di Carità di Andrea Sarra, La deriva del diritto senza verità e Il diritto di essere uccisi… ovvero la morte del Diritto di Daniele Trabucco, L’economia funziona se segue i criteri dell’etica cristiana di Emanuela Maccarrone, Un detenuto su tre è straniero: ma la colpa è degli urlatori razzisti di Dalila di Dio, Cento anni son passati… e il comunismo italiano continua a far male! di Andrea Rossi, Il Cuore di Cristo, l’intimità che si svela a coloro che lo amano di Enzo Vitale, Ecco perché la ricerca spirituale di Franco Battiato era destinata al fallimento di Diego Torre.

Si tratta di un libro, ha scritto in una recensione lo studioso Italo Inglese, «nettamente – e fortunatamente – in controtendenza [… che] analizza la contemporaneità alla luce della Tradizione, senza peli…sulla pagina».

Il testo, che si pone nella prospettiva cattolica contro-rivoluzionaria teorizzata da Plinio Corrêa de Oliveira, raccoglie numerosi contributi di vari autori su alcune questioni cruciali del nostro tempo, con l’intento di assolvere a una funzione formativa, culturale e spirituale.

Al tema dell’aborto sono dedicati numerosi interventi perché l’aborto ha assunto, nel nostro Paese, la connotazione «di un tabù a causa dell’atteggiamento della sinistra, nel cui ambito si collocano molti sedicenti cattolici, la quale eleva l’aborto a diritto sacrale e intoccabile. Ma, a questo riguardo, Gian Piero Bonfanti si chiede: “Come può un uomo pensare di appoggiare un partito che promuove l’aborto e nel contempo riuscire ad andare alla Messa la domenica e definirsi cristiano?”».

Il volume contiene molti altri interventi, dei quali non è possibile dare conto nei limiti del presente articolo, che univocamente promuovono un’azione controrivoluzionaria finalizzata alla rinascita della società gravemente offesa dall’ideologia progressista.

