Agostino Nobile: la Prossima Stangata Dovrebbe Essere una Carestia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questa riflessione – ahimè, più che logica e probabile – sulle nuove sciagure che i Signori del Mondo ci stanno allestendo. Buona lettura.

La prossima stangata dovrebbe essere una carestia

Lo scriviamo da anni, l’ecologismo rappresenta la dittatura del XXI secolo. A differenza dei totalitarismi del ‘900, grazie a un lavaggio del cervello mediatico modello Covid e un minuzioso controllo digitale potrebbe diventare una via senza ritorno.

In un articolo pubblicato l’anno scorso ho scritto su Bill Gates, la sua famiglia e compagni di merenda https://www.marcotosatti.com/2021/11/02/agostino-nobile-fatti-misfatti-e-storia-di-bill-gates-e-della-sua-filantropia/.

A conclusione dell’articolo, scrivo (ma consiglio di leggerlo tutto): “A Bill Gates viene attribuito il merito di aver creato il primo virus informatico durante i suoi studi alla Lakeside School. Molto probabilmente fu proprio la creazione di virus informatici che cambiò la vita di Bill. Creando un problema (virus per computer) poteva trarre profitto dalla soluzione (anti-virus). Il malevolo potrebbe abbinare lo stesso metodo alla “pandemia” Covid-19 e al vaccino”.

Dopo aver intascato miliardi di dollari dalla vendita di vaccini, Gates punta sul cibo di cui ci nutriamo. The Land Report, rivista americana con un sito web che si occupa di proprietà terriera negli Stati Uniti, tiene una classifica annuale dei proprietari terrieri privati negli Stati Uniti.

Nell’aprile 2021 la rivista ha soprannominato Gates “Farmer Bill”. Secondo il rapporto, il fondatore della Microsoft è il più grande proprietario privato di terreni agricoli negli Stati Uniti. L’acquisto nel 2018 di 14.500 acri di terreni agricoli di prima qualità nella parte orientale di Washington per 171 milioni di dollari gli ha permesso di ottenere questo titolo. In totale, Gates possiede circa 242.000 acri di terreni agricoli con un patrimonio di oltre 690 milioni di dollari.

Bill Gates è deciso a realizzare il suo programma di riforma del mondo. Questa volta vuole rivoluzionare il settore agricolo. Di recente Gates ha finanziato e spinto l’industria dell’agricoltura verticale al chiuso. Secondo Bill Gates, l’industria agricola deve adattarsi a “misure altamente innovative” e il finanziamento di misure efficienti come l’agricoltura verticale potrebbe aiutarci a “sostituire i modelli convenzionali obsoleti di agricoltura”. Evidentemente Gates non ha acquistato i terreni agricoli per farli fruttare, ma per toglierli agli agricoltori che potrebbero fargli concorrenza con i “modelli convenzionali obsoleti di agricoltura”.

Per questo, la Monsanto/Gates sta creando semi geneticamente tagliati su misura che saranno utilizzati in queste fattorie verticali. Negli anni ‘90, la Monsanto Corporation, azienda chimica, era famosa per aver sferrato un attacco devastante agli agricoltori con i suoi pesticidi neurotossici. Ma grazie a Bill Gates e al lavaggio del cervello dei media, la Monsanto è ancora un marchio credibile e importante.

L’Università della California sta sviluppando un vaccino a base di mRNA vegetale che le aziende agricole possono coltivare nei cespi di lattuga, che si dà il caso sia la coltura principale di queste nuove aziende. Gates vuole modificare le catene di approvvigionamento alimentare con i prodotti dell’agricoltura verticale al chiuso e ha già iniziato a trasformare i suoi temuti sogni in realtà. Queste fattorie OGM hanno iniziato a fornire cibo ai principali punti vendita come Kroger, Walmart e Whole Foods e si stanno espandendo in modo massiccio.

Per non farsi mancare nulla Bill Gates (ricordiamo che condivide i programmi del padre eugenetista, promotore dell’aborto e della depopolazione mondiale) ha iniziato a finanziare iniziative per trovare alternative alla carne di origine animale. Ha investito in Hampton Creek Foods, una startup che lavora su sostituti delle uova a base di proteine vegetali, e ha elogiato Beyond Meat, un’azienda che produce sostituti della carne.

Gates, dunque, se vuole sostituire completamente i metodi di allevamento tradizionali, deve convincere tutti che sono sbagliati. Deve dimostrare alle persone di tutto il mondo perché dovrebbero adottare i suoi semi geneticamente tagliati su misura per le fattorie verticali, al fine di realizzare le sue aspirazioni di controllare l’intero approvvigionamento alimentare. Cambiamenti così radicali sono possibili solo in presenza di una grave crisi. Quindi, cosa potrebbe accadere? Ricordate i virus informatici? La risposta è una carestia su larga scala in tutti gli Stati Uniti. Più convincente di così… si muore.

Come rileva una delle cricche del Sistema, la Rockfeller Foundation, la crisi alimentare negli USA è già iniziata https://www.rockefellerfoundation.org/report/reset-the-table-meeting-the-moment-to-transform-the-u-s-food-system/ Riporto un breve estratto: “L’America si trova ad affrontare una crisi della fame e della nutrizione come non se ne vedevano da generazioni. Oggi 14 milioni di bambini non consumano regolarmente i pasti – una statistica cinque volte peggiore rispetto a prima della pandemia di Covid-19. La situazione è ancora più grave per le famiglie latine e nere, che hanno visto i tassi di insicurezza alimentare salire rispettivamente al 25% e al 30%.”

Chi vuol saperne di più può leggere un articolo dell’Association of American Medical Colleges: https://www.aamc.org/news-insights/54-million-people-america-face-food-insecurity-during-pandemic-it-could-have-dire-consequences-their

E in Europa? Hanno ridotto gli agricoltori con l’acqua alla gola, e le loro proteste sono bisbigliate, minimizzate o oscurate dai media, vedi cosa succede in olanda https://www.lindipendente.online/2022/09/08/le-proteste-degli-agricoltori-fanno-vacillare-il-governo-olandese/; in Germania https://www.facebook.com/watch/?v=1267360487361349; in Italia https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2022/07/cal-la-protesta-dei-trattori-in-400-alla-regione-calabria-contro-aumento-dei-costi-afb47d51-9fe9-41ff-b3dc-6b331e743a76.html

In un articolo di questi giorni leggo che in Olanda, nella città di Haarlem, a partire dal 2024 sarà vietato pubblicizzare la carne. Secondo Ziggy Klazes, consigliera del partito “verde” GroenLinks che ha redatto la mozione, la produzione alimentare globale è responsabile di un terzo di tutte le emissioni responsabili del riscaldamento del pianeta. Ricordate il vaccino che protegge al 90% dal Covid? Quando una bufala funziona, si ripete.

Agostino Nobile

