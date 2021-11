Agostino Nobile: Fatti, Misfatti e Storia di Bill Gates. E della sua “Filantropia”…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile, come promesso, ci offre un’analisi documentata e ragionata su uno degli uomini più potenti del Pianeta, Bill Gates. Buona lettura.

§§§

BILL GATES, FATTI E MISFATTI

Nel febbraio 2014 Bill Gates si è dimesso dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Microsoft, assumendo un nuovo incarico come consigliere tecnologico.

Per concentrarsi sul cambiamento climatico, la salute, lo sviluppo globale e l’istruzione, nel marzo 2020 lascia le sue posizioni nella Microsoft e nel Berkshire Hathaway, una holding che si occupa di una moltitudine di imprese, tra cui GEICO, un’assicurazione che copre tutto, dall’auto, alle case fino alle navi, gestita dall’amico di famiglia il miliardario Warren Buffett, noto per i suoi legami con i Dem abortisti.

La Fondazione Bill & Melinda Gates ha investito oltre 250 milioni di dollari in una dozzina di aziende impegnate nella ricerca contro Covid19. Oltre ai vaccini, producono farmaci e altre produzioni mediche. Circa 2,5 miliardi di dollari del suo Fondo di Investimento Strategico (Strategic Investment Fund) saranno investiti per far avanzare il programma contro la SARS-CoV-2.

Oltre a interessi prettamente economici, cosa lo spinge a occuparsi di virus e a investire sui vaccini? È arrivato a “consigliare” ai governi la strada da seguire per andare verso la riapertura dell’economia, sostenendo, insieme al suo alter ego Antony Fauci, la necessità di un test COVID 19 obbligatorio, un lungo lockdown che avrebbe potuto cessare solo attraverso un vaccino di massa.

Grazie ai media molti pensano che Bill Gates sia passato dall’informatica ai vaccini per motivi prettamente filantropici, mentre i malevoli sono convinti che l’abbia fatto per far lievitare le proprie ricchezze. Secondo Bloomberg Billionaires Index, Gates possiede 146 miliardi, e si potrebbe pensare che investendo nei vaccini abbia deciso di superare l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, il quale possiede la bellezza di 177 miliardi di US dollari.

Però, leggendo la biografia della famiglia Gates ci rendiamo conto che i media-dipendenti e i malevoli ignorano un aspetto di vitale importanza, per tutto il popolo del pianeta.

Il padre di Bill Gates, William H. Gates (1925 – 2020), era un importante banchiere e avvocato della Preston Gates & Ellis. Ha fatto parte del consiglio della famigerata Planned Parenthood, nata dall’American Eugenetics Society che si occupava di aborto, sterilizzazione e eutanasia.

Bill Gates parla con orgoglio del coinvolgimento di suo padre nel consiglio di Planned Parenthood, fondato sul concetto che la maggior parte degli esseri umani sono “allevatori spericolati”.

Planned Parenthood, infatti, è stato concepito per il controllo del numero della popolazione e per preservare, dicono, l’umanità.

Gates Senior, amico intimo dei Rockefeller, avrebbe preso i concetti appresi a Planned Parenthood e li avrebbe incorporati nella costruzione del progetto fondamentale per una nuova era di attività filantropiche che rimangono fino ad oggi. La Fondazione Rockefeller ha pesantemente finanziato il moderno movimento eugenetico e organizzazioni nonprofit come il Tavistock Institure, il quale si occupa di educazione, ricerca, consulenza, valutazione di progetti e lavoro di sviluppo professionale nelle scienze sociali e nella psicologia applicata. Considerando i fini dell’ideologia ecologista, lascio immaginare come le organizzazioni, nonprofit o meno, si occupino sempre più spesso di lavaggi di cervello. Tanto più che le organizzazioni nonprofit sono escluse dalle tagliole delle tasse, mentre le donazioni per fini filantropici vengono scalate dalle tasse. Chiaro il concetto?

I siti che descrivono i legami di Gates Senior con l’abortificio Planned Parenthood sono quasi tutti oscurati insieme ai relativi video. I cani da guardia dei Gates, costituiti dai maggiori quotidiani, blog mainstream e debunker (sbufalatori), hanno descritto queste descrizioni come fakes. Wikipedia, notoriamente di tendenza sinistra, presenta il papà di Bill come un missionario del PIME, mostrandolo in una foto circondato affettuosamente da bambini del terzo mondo. Però, leggendo troviamo scritto, traduco dall’inglese: “Gates ha fatto parte dei consigli di amministrazione di numerose organizzazioni nel nord-ovest del Pacifico, tra cui la Camera di Commercio di Greater Seattle, King County United Way e Planned Parenthood”. Negli USA, chi vuole sapere qualcosa sulla famiglia Gates, sa benissimo che William Sr. era un fanatico eugenitista, fautore della riduzione del numero della popolazione. Quindi i media e blogger mainstream si arrampicano sugli specchi.

Come il figlio Bill, Gates Sr. era compagno di viaggio socio-politico, oltre dei Rockefeller, di George Soros, Klaus Schwab e dell’entourage politico che vuole cambiare l’economia e la società mondiale attraverso il programma che definiscono Great Reset o Quarta rivoluzione.

Tra i grandi “filantropi” troviamo la Bill & Melinda Gates Foundation, che ogni biennio dona all’Organizzazione Mondiale della Sanità 551 milioni di dollari. Il secondo grande donatore è la Germania con 486 milioni di dollari, seguita da Stati Uniti e Gran Bretagna, rispettivamente con 357 e 298 milioni di dollari. Un commmento su Bill Gates di un rappresentante delle ONG con sede a Ginevra è sufficiente per capire dove è arrivato il suo potere: “viene trattato come un capo di stato, non solo presso l’OMS, ma anche al G20”. Gates viene definito come uno degli uomini più potenti nella salute globale. Ora, dato che il denaro della Fondazione Bill & Melinda Gates proviene dagli investimenti di grandi imprese – Big Pharma in primis – è probabilissimo che Gates faccia gli interessi delle stesse aziende.

L’Oms e l’Unicef con i vaccini hanno avuto non pochi problemi.

Nel 2017 Raila Oding, ex PM dal 2008 al 2013 e leader keniota dell’opposizione, ha affermato che almeno 500.000 ragazze e donne potrebbero essere sterili, a seguito di un vaccino contro il tetano somministrato dal governo tra il 2014 e il 2015. Donne di età compresa tra 14 e 49 anni appartenenti alle popolazioni in più rapida crescita nel paese non avranno figli a causa di un esercizio di sterilizzazione che è stato venduto al paese come vaccinazione contro il tetano. Già dal 2014 la chiesa cattolica keniota sosteneva che il vaccino antitetanico utilizzato dal governo e dalle agenzie delle Nazioni Unite fosse contaminato da un ormone (hCG) che può causare aborti e rendere sterili alcune donne. Si è scoperto poi che la Chiesa Cattolica aveva ragione:

video: https://www.youtube.com/watch?v=fAwnkaqifAs&t=23s

Infatti il governo keniota ha sospeso il programma di vaccinazione anti tetano. Secondo Stephen Karanja, presidente dell’Associazione dei medici cattolici del Kenya e membro del consiglio esecutivo della commissione Salute della Conferenza episcopale del paese, il programma di vaccinazione anti tetano dell’Oms e dell’Unicef avrebbe potuto provocare la sterilizzazione di due milioni e trecentomila donne dai 14 ai 49 anni d’età. Per convincere il governo ad annullare la vaccinazione sono state portate le analisi che mostravano scientificamente la tossicità dei vaccini.

Per quanto riguarda l’Italia, il PM Mario Draghi, non solo non si è preoccupato di farli analizzare, criminalizza chi le analisi sui vaccini anti Covid (tra i quali il premio Nobel Luc Montagnier) le ha fatte, rilevando elementi tossici e pericolosi per l’organismo.

Questa è solo una delle tante storie dell’orrore dei vaccini inviati ai paesi del Terzo Mondo. Gates ha inviato vaccini HPV in India e migliaia di ragazze si sono ammalate, alcune sono rimaste paralizzate. Gli scienziati dell’India orientale hanno analizzato i componenti dei vaccini e hanno trovato sostanze tossiche. Hanno intentato una causa contro Bill Gates, ma nulla è andato a buon fine. Quando sei ricco come i Gates, gli avvocati possono tenerti al sicuro dalle cause legali.

Nel 2010, la Fondazione Bill & Melinda Gates ha acquistato 500mila azioni della ex Monsanto per un valore di oltre 23milioni di dollari. Dal 2005 è stata acquisita dalla Seminis Inc, il maggior produttore mondiale di mezzi tecnici per l’agricoltura, nota nel settore della produzione di sementi transgenici e convenzionali. È stato largamente provato che gli OGM causano malattie, e cresce l’elenco dei paesi che ne vietano l’importazione e la coltivazione. Nel giugno 2018 Seminis Inc. è stata acquisita dalla casa farmaceutica tedesca Bayer per un importo di 63 miliardi di dollari.

Vedendo la tipologia umana del giro di Bill Gates mi è venuto in mente il film Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller. Chi l’ha visto ricorderà lo sgomento di Mimì che, arrivando a Torino, incontra personaggi con gli stessi tre nei sulla guancia dei mafiosi siciliani. Facevano tutti parte dello stesso gruppo mafioso.

Bill Gates era amico di Jeffrey Epstein anche dopo essere stato accusato di pedofilia (Trump lo aveva allontanato anni prima del suo primo arresto). Dato che Bill ha un potere incommensurabile sui media e sui blog mainstream il fattaccio è stato insabbiato, ma secondo alcuni giornali americani Bill è salito sull’aereo privato Lolita Express di Epstein che lo portò dal New Jersey a Palm Beach in Florida. Sembra che Melinda abbia chiesto il divorzio per questo motivo e perché non accettava più una clausola dell’accordo prematrimoniale, che consentiva a Bill di passare un weekend al mare ogni anno con l’ex amante Ann Winblad.

William H. Gates, come abbiamo detto, era un avvocato che ha co-fondato Preston, Gates e Ellis, uno studio legale che aveva uffici in tutti gli Stati Uniti e in Cina, guarda caso il paese a cui si sono ispirati i cospiratori che hanno stabilito il Great reset.

Dopo la morte della sua prima moglie, William sposa Mimi Gardner, direttrice dell’arte asiatica all’Università di Yale che parla correntemente il cinese (la Cina è sempre più vicina). Gardner è anche amica di lunga data di Teresa Heinz Kerry, la moglie del senatore John Kerry. Anche la madre di Bill Gates, Mary Maxwell, è nata in una famiglia con una notevole ricchezza e potere. Suo padre era un importante banchiere e suo nonno era il direttore della filiale di Seattle della Federal Reserve Bank. Al confronto i personaggi con i tre nei sulla guancia che atterrivano Mimì metallurgico sono carmelitani scalzi.

Nel 2018 Bill Gates ha postato un video su YouTube dove, a proposito della sovrappopolazione, afferma che la famiglia benestante fa meno figli e che dunque bisogna puntare sul benessere economico dei paesi poveri. Non so se questo filmato l’ha fatto per le accuse che gli arrivano da tutte le parti, ma la sua teoria non regge per ovvi motivi. Primo: non è il benessere che fa fare meno figli, ma l’educazione. Le ricchissime famiglie come i Rothschilds, i Rockefeller e gli Agnelli, tanto per fare un esempio, hanno creato una dinastia che sembra non finire. Secondo: su sette miliardi di esseri umani, circa sei miliardi sono poveri e poverissimi. Come pensa Bill Gates di portar loro benessere economico? Un video zuccheroso per i soliti allocchi.

A Bill Gates viene attribuito il merito di aver creato il primo virus informatico durante i suoi studi alla Lakeside School. Molto probabilmente fu proprio la creazione di virus informatici che cambiò la vita di Bill. Creando un problema (virus per computer) poteva trarre profitto dalla soluzione (anti-virus). Il malevolo potrebbe abbinare lo stesso metodo alla “pandemia” Covid-19 e al vaccino. Noi non ci esponiamo, ma a pensar male…

Agostino Nobile

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bill gates, fauci, nobile



Categoria: Nobile