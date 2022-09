Mons. Ics: Delpini Mette a Nudo Papa Bergoglio, Ha Fatto Magistero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto da mons. Ics un commento alle parole di mons. Delpini, di cui anche Stilum si è occupato. Buona lettura; e quanto alla domanda finale di mons. Ics, sono pienamente d’accordo.

§§§

Caro Tosatti,un brevissimo commento sul caso Arcivescovo di Milano Delpini. Con le sue battute Delpini ha fatto magistero, non solo ridere !.

-“Peccato di superbia “, lo definisce Il FattoQuotidiano.

-“Inopportuno show”, lo definisce La Verità.

Io lo avrei definito in un altro modo.

Avrei scritto: “Delpini mette a nudo Bergoglio”.

Gli dice che non sa governare la Chiesa. Ma lo fa con una serie di battute, alla Crozza, che passeranno alla storia (sui gesuiti, sui bauscia milanesi, sulla tifoseria calcistica… ). Non le ricordo qui perché ormai le conoscono tutti.

Vorrei solo esprimere la mia solidarietà a Delpini, son certo che sia stato esilarante, avrei voluto esser li per ascoltarlo e applaudirlo. Ha recitato un copione con altissima maestria. Peccato che non sia stato capito.

Ha preso la scusa della mancata nomina a cardinale per poter dire, con ironia, quello che pensa di Bergoglio: che è un incapace e fallito.

Non deve sorprendere questo show di Delpini.

Quando fu nominato Arcivescovo di Milano da Francesco (nel 2017) disse: “Il magistero di un Vescovo non è fatto solo di parole, prediche, omelie, discorsi, ma anche di gesti, di battute …”. Se posso osare, Delpini con le battute su Francesco in questa occasione, ha fatto “magistero”.

Delpini ci ha già sorpreso in passato per posizioni “non politicamente corrette”. Ne ricordo un paio.

In un discorso che fece al Pirellone nel 2020, sul tema migrazioni, disse chiaramente “basta assistenzialismo, basta con il puro pronto soccorso…”. (Facendo sussultare il seggio di Pietro a Roma )

Nel discorso- Lectio magistralis, fatto alla Università cattolica di Milano nel 2020 chiese ai docenti della cattolica di cercare di esser cattolici, anche …(venne fuori un “casino” inimmaginabile..).

Nel giugno del 2022, durante il periodo di siccità, organizzò un pellegrinaggio con recita di santi Rosari per pregare per avere la pioggia. A Roma dissentirono sia per il pellegrinaggio sia per la recita del Rosario. (Si disse che un vescovo dovrebbe esser più scientifico …).

Propongo pertanto il Vescovo Delpini ( prossimo al licenziamento ) quale prossimo ministro del governo italiano per i rapporti con la SantaSede..

(Che ne dice Tosatti?)

Mons. Ics

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: delpini, ics



Categoria: Generale