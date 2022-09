Delpini, la Berretta Negata e le Magnifiche Croniche di Roma sotto l’Augustissimo….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico mi ha inviato una divertente cronaca – che trovate subito dopo la notizia dell’ANSA, che ringraziamo per la cortesia sull’ironia dell’arcivescovo di Milano Delpini relativa alla mancata nomina cardinalizia, mentre la berretta è andata al vescovo – suffragano di Milano – Cantoni. Qui trovate il video del discorso dell’arcivescovo. Buona lettura e visione…

§§§

“Forse vi ricordate quell’espressione altissima di una sapienza antica che diceva che tre sono le cose che neanche il Padreterno sa” e una “è che cosa pensino i gesuiti”: l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, lo ha detto ieri durante il pontificale per Sant’Abbondio, patrono di Como, città il cui il vescovo Oscar Cantoni è da poco stato nominato cardinale, a differenza dello stesso Delpini ancora arcivescovo, come mostra il video di EspansioneTv.

“Ci sono state delle persone un po’ sfacciate che si sono domandate perché il papa non abbia scelto il metropolita per fare il cardinale e abbia scelto invece il vescovo di Como” ha premesso Delpini prima della stoccata al Papa che è gesuita.

“In questa scelta mi pare si riveli chiaramente la sapienza del Santo Padre.

Perché ha scelto il vescovo di Como per essere un suo particolare consigliere? Io ho trovato almeno tre ragioni.

La prima – ha elencato – è che il Papa deve aver pensato che l’arcivescovo di Milano ha già tanto da fare, è sovraccarico di lavoro, e quindi ha detto: ‘bisogna che lavori un po’ anche il vescovo di Como e quindi ha pensato di dare un po’ di lavoro anche a te. La seconda ragione è che probabilmente il Papa ha pensato: quei ‘bauscia’ di Milano non sanno neanche dov’è Roma, quindi è meglio che non li coinvolga troppo nel governo della Chiesa universale. E forse c’è anche un terzo motivo. Se mi ricordo bene, il papa è tifoso del River, che non ha mai vinto niente, e forse ha pensato che quelli di Como potrebbero essere un po’ in sintonia perché si sa che lo scudetto è a Milano”.

Una ironia, prima dell’augurio al nuovo cardinale, che ad alcuni è parsa fuori, con su twitter chi parla appunto di “troppa ironia” e di offese al Papa. “Un arcivescovo, quello di Milano, che sbeffeggia in pubblico il Papa e un confratello perché la sua sede è ancora senza porpora era un qualcosa che ancora ci mancava alla collezione. Nel frattempo, ufficialmente, si sta facendo il Sinodo per interrogarci sul futuro della Chiesa” ha commentato sui social don Marco Pozza.

Dalla Curia di Milano nessun commento ufficiale nella convinzione che le precedenti dichiarazioni di Delpini su Papa Francesco dimostrino che non c’è nessuna forma di critica o antagonismo. (ANSA).

§§§

“Dacchè i cardenali creati furon tornati alle lor sedi, a mente de’ deccreti tridentini, non ci fu dì in cui all’auguste oreglie del Ss.mo Segnor il papa nostro non giungesser contristationi et male cosse insino quando pur l’ambasciator cesareo e gubernator di Lombardia, conte Firmian, non ebbe ad informare riservatamente la Santità Sua che l’archieppiscopo ambrosiano ec.mo Delpino, quasi seguitando le spergiuranti & ofensive parole in Consistorio dell’elettor di Brandeburgo em.mo Mugnaji, s’era piccato de gabellar l’augusto pomteffice coram populo et cum facetie durante solennissimo ponteficale del duomo comasco, pella presa di possesso de un de’ novelli porporati creati dai sapienti riflessi della Santità Sua, et che multi latzi & fritzi & pasquinate eran sortiti nella pur dimessa metropoli mediolanense con gran disdoro di esso Papa e della Santa Sedia et imperocchè tali notitie furon riffferite all’augusto appo il desinar del mezzodì, rovinossi del pari la digestione cum tutte le divotioni che avengono nell’oratorio di Santo Pellegrino, latistante la mensa papale martalense, di talchè ebbe il Ss.mo Segnor consueti suoi moti di bon core et carithade et proruppe in alte urla et streppiti uditi insino a San Carlo a’ Catinari et alle cattacombe di Domitilla, gridando che bene facea il popolo ambrosiano ad appellar l’arcivescovo Delpino qual sorcio bigio e che unqua fia, pendente il celestissimo suo pontefficato, che galero aut biretta rubra toccherebbe la testa del Delpino, chè anzi elli puote sognarse notte e dì la porpora et chè anzi era in animo di esso Papa parlamentar con l’imperatore et, una cum Aquileia supprimenda, supprimer altresì Mediolano che non v’è d’uopo tener tante giurisdittioni eclesiastiche nella Padania che è la vigesima parte della Pampa, ove basta un solo Vicario appostolecho e n’avanza et esso manda alla rev.da Camera etiam carni de bovi & vitelle & vacche & guanachi & coratelle che allegran la sovrana mensa del sig.r Papa mentre da Milano non giungono che tredeci dozine di dolci detti panethone nella vigilia del beato Ambrosio e che la Santità Sua trova pur indigeste, sibbene a tal punto mons. Pincerna, pendente la ritual passata di rosolji humiliati al sagro pie’ dalle revv. moniche celestine dell’Impruneta, facea oservar che nell’ultime feste le tredeci dozine di panethoni, una devoluto al Ss.mo Segnor ma le altre al Sagro Colleggio, eran state mangiate dal Beatissimo tutte insieme nella viggilia del Ss.mo Natale di Gesù poichè sequestrate per una lite pendente innanzi la Segnatura di gratia tra il signor Papa Francesco e il Colleggio de’ cardenali, di talchè ordenavit il sig. Papa di retirarsi statim in coccina a far l’affari sua chè la di lui augustissima digestione incombe all’archiatra pomtefficio, la Signatura de gratia tiene optimo prefecto et al guberno della Chiesa unniversale ci pensava esso Papa etc.”

da “Le magniffiche croniche di Roma sotto l’augustissimo ponteficato del Ss.mo Signor Nostro papa Francesco” de’ fratelli Beretta, Felice e mons. Mario, appresso la stamperia Medicea, con privileggio – Libro VI

§§§

