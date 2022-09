Mons. ICS, e i Preti “Sinodali” che Hanno Paura dei Preti Vestiti da Prete.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, monsignor ICS ci offre questo commento lampo a una notizia che di per sé non può che generare tristezza; perché è la dimostrazione vivente dell’incapacità di capire il bisogno di sacro – anche nelle sue manifestazioni esteriori – presente nella società. Tutto quello che possiamo dire è che noi disperiamo delle persone che pensano come Brendan Hoban. Buona lettura.

Caro Tosatti.

Io saprei che farmene invece di preti come Hoban. Ci manca un Roberto Bellarmino !

Leggo su “Messa in Latino” le “paure” di don Brendan Hoban, una delle voci più influenti del sinodo in Irlanda (recentemente rilanciato da Catholic Arena).

Notare che questo sacerdote è un fondatore dell’Associazione Sacerdoti cattolici e conduce una trasmissione radiofonica molto seguita sulla MidWest Radio (Faith Alive, cioè Fede Viva).

«A proposito dei giovani preti, una delle difficoltà che abbiamo è il numero basso di vocazioni, un’altra difficoltà è che le vocazioni che stiamo avendo… sono come i preti della mia parrocchia degli anni ’40 e ’50: sono “tradizionali”, vogliono vestire in nero, vogliono indossare la tonaca, desiderano parlare del peccato alla gente, vogliono la messa in latino, indossare i paramenti e tutta questa specie di cose, come si faceva 40, 60, 70 anni fa. Perciò, non ripongo alcuna speranza nei giovani preti. Preferirei che non li avessimo se l’andazzo è questo, poiché le persone non sanno che farsene».

Io saprei che farmene invece di preti come Hoban. Ci manca un Roberto Bellarmino!

