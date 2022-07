Salve Sancta Mater Dei. Spartito e Video del maestro Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, pensiamo di fare cosa gradita offrendo alla vostra attenzione questo articolo, corredato da spartito e vide dell’esecuzione, di Salve Sancta Mater, del maestro Aurelio Porfiri. Buona lettura e ascolto.

Questo il collegamento.

Maria, Madre di Dio e Madre nostra

È di grande consolazione sapere che la Beata Vergine Maria è Madre di Dio e Madre nostra.

La Vergine Maria ci aiuta a contemplare il volto di Dio. In una sua omelia del 2013 Benedetto XVI affermava: “Per la Sacra Scrittura, contemplare il volto di Dio è somma felicità: «Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto», dice il Salmista (Sal 21,7). Dalla contemplazione del volto di Dio nascono gioia, sicurezza e pace. Ma che cosa significa concretamente contemplare il volto del Signore, così come può essere inteso nel Nuovo Testamento? Vuol dire conoscerlo direttamente, per quanto sia possibile in questa vita, mediante Gesù Cristo, nel quale si è rivelato. Godere dello splendore del volto di Dio vuol dire penetrare nel mistero del suo Nome manifestatoci da Gesù, comprendere qualcosa della sua vita intima e della sua volontà, affinché possiamo vivere secondo il suo disegno di amore sull’umanità. Lo esprime l’apostolo Paolo nella seconda Lettura, tratta dalla Lettera ai Galati (4,4-7), parlando dello Spirito che, nell’intimo dei nostri cuori, grida: «Abbà! Padre!». E’ il grido che sgorga dalla contemplazione del vero volto di Dio, dalla rivelazione del mistero del Nome. Gesù afferma: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini» (Gv 17,6). Il Figlio di Dio fattosi carne ci ha fatto conoscere il Padre, ci ha fatto percepire nel suo volto umano visibile il volto invisibile del Padre; attraverso il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori, ci ha fatto conoscere che in Lui anche noi siamo figli di Dio, come afferma san Paolo nel brano che abbiamo ascoltato: «Che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo figlio, il quale grida: Abbà! Padre!» (Gal 4,6)“. Questo essere legati all’incarnazione è elemento fondamentale della nostra fede.

Maria è Madre e Maestra ed è Colei che dobbiamo cantare per ricordare sempre i fondamenti ed i misteri della nostra fede. Quando ci sembra di perdere equilibrio guardiamo a Maria e cerchiamo in Lei l’aiuto di cui abbiamo bisogno.

