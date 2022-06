Silvana De Mari. Hipócrates no vive más aquí. Descomposición de la medicina

Muy estimados StilumCuriales, me parece oportuno llamar la atención de aquéllos que aún no han leído este artículo que atestigua una vez más el colapso moral y profesional de la mayoría de la categoría de médicos. Y de la complicidad de los políticos – imaginamos que no es gratuita… – que han dirigido este baile asqueroso. Feliz lectura e indignación.

Hipócrates no vive más aquí

En marzo de 2020 el profesor Cavanna, vestido de astronauta, visitó y curó a 300 personas enfermas de Covid, aplicando un protocolo lógico creado gracias a la experiencia adquirida en la epidemia del SARS, muy similar por el patógeno, y a intuiciones dictadas por los resultados de las autopsias. En 300 pacientes recuperados solo hubo seis hospitalizaciones, ninguna en reanimación y ninguna muerte.

¿Hemos aplicado el protocolo Cavanna? No. Aplicamos el protocolo de Speranza, que aconsejaba suministrar paracetamol, el cual deprime el sistema inmunológico y empeora la situación y no le importa nada, hasta que la saturación avisaba que ya había daño pulmonar.

El Protocolo deSperanza desaconsejaba las vitaminas por inútiles y en particular la D, que como demostró el profesor Elia, reducen la mortalidad en un 80%. Cada vez que mencioné el protocolo de tratamiento real, o solo mencioné uno de sus componentes, por ejemplo, la hidroxicloroquina, mi página de Facebook fue cerrada durante un mes.

En su increíble libro Così guariremo [Así sanaremos], inmediatamente retirado del mercado, el ministro Roberto Speranza confesó con franqueza que había utilizado dinero público para conformar a los medios de comunicación y a las redes sociales con la sorprendente idea de que la Tachipirina [Paracetamol] y la espera vigilante son una buena cura para neumonía intersticial, una cura excelente, la única aceptable, la que debe imponerse mediante un protocolo que la ley Gelli hace vinculante.

La ley Gelli es uno de los regalos de la DDL Lorenzin, que convirtió oficialmente a Italia en el laboratorio de vacunación de la OMS y transformó las Asociaciones Médicas en el brazo armado del Ministerio de Salud y ya no en asociaciones para la defensa de médicos y pacientes. La ley Gelli es una ley que le quita la responsabilidad a los médicos que obedecen e incrimina a los demás.

El doctor Andrea Stramezzi ha tratado y curado a más de 6000 personas, muchas en forma personal sin miedo al contagio, muchas por telemedicina. También informó de las líneas terapéuticas en el exterior, y también siguió a pacientes en el extranjero. El senador Malan calculó que si todos los médicos hubieran hecho lo que hizo el Dr. Stramezzi, las muertes por Covid hubieran sido en total 11.000. El Dr. Stramezzi está suspendido durante un año por la llamada Asociación de Médicos. La página web Hippocrates.org trató a 60.000 pacientes. Su protocolo ha sido y es aplicado también en el exterior, salvando decenas de miles de vidas. Hipócrates está constantemente bajo ataque.

Los médicos de Hipócrates son investigados por las llamadas Asociaciones de Médicos, han sido tratados por los medios de comunicación como chamanes semianalfabetos. Fueron ridiculizados por recomendar la ivermectina, definida por nuestros medios de comunicación como un medicamento para caballos (de hecho también los cura), un antiparasitario de uso tanto humano como veterinario, que resultó providencial para el Coronavirus19, actualmente el fármaco de elección en Centroamérica. América, América del Sur, India y varios Estados de Estados Unidos.

Es el fármaco suministrado a la reina Isabel, que rápidamente se curó del Covid. El Dr. Citro está suspendido, como yo, como Meluzzi, como el Dr. Fraiese, a quien todos recordaremos por su extraordinario discurso en el Senado, como muchísimos otros. Los médicos no inoculados fueron suspendidos, las enfermeras también, a pesar de que se habían recuperado del Covid, y son reemplazadas por médicos y enfermeras ucranianos no inoculados. Nuestros hospitales están sin personal, porque el 10% de los médicos y enfermeras están suspendidos, los restantes muchas veces están ausentes por enfermedad, Covid y otras cosas más, y ahora son reemplazados por personas que no saben italiano, a quienes ni siquiera se les ha pedido aprobar el examen de estado. Quisiera expresar mi desprecio por los médicos ucranianos de servicio en Italia.

Cuando nos graduamos en medicina cruzamos los dedos y esperamos que nunca nos encontremos en una epidemia o en una guerra. En caso de epidemia o de guerra, no hay escapatoria, queda uno por ser médico. Mi absoluto desprecio a los médicos que por miedo al contagio no han tratado, mi absoluto desprecio a los médicos ucranianos que han cortado la cuerda de un país en guerra para poner las espaldas a salvo. Si bombardearan aquí, me quedaría en mi puesto para coser a los heridos. ¿Por qué los médicos italianos no inoculados no pueden trabajar, pero pueden ser reemplazados por médicos ucranianos no inyectados? Primo Levi explicó que cuando hay que desintegrar personas o pueblos, la falta de ilógicos es fundamental. El objetivo no es la contención de una enfermedad, sino nuestra total esclavitud incluso en el manejo de nuestro cuerpo. Solo las doctoras con hijos tienen derecho a escapar, pero si eres un médico o una enfermera con hijos que huyen de la guerra, tienes que quedarte con tus hijos traumatizados por el conflicto y por la huida, dispersos en un país extranjero, las veinticuatro horas del día.

Que los médicos ucranianos en Italia, los que no tienen hijos, regresen inmediatamente a su país que los necesita, los que tienen hijos se queden con sus hijos que los necesitan. Los que regresan a Ucrania no van solos, traigan a los médicos italianos, traigan a Burioni, Bassetti, Crisanti, Pregliasco, ya que en Ucrania son muy pocos los inoculados, están todos hacinados y no usan mascarillas. Si lo que nos dijeron estos médicos en la televisión y en las redes sociales es cierto, Ucrania debería estar diezmada por el Covid. ¿Los médicos italianos, tan apasionados por la prevención del Covid, no han partido todavía para salvar a Ucrania del Covid? Cuando todavía tenía la edad para hacerlo, me fui a Etiopía. La doctora Ballanzoni, otra médica que curó el Covid y está suspendida actualmente, estuvo en Kosovo en 2012, en Afganistán en 2013. A nuestros virólogos solo les interesaba salvar a la humanidad del terrible Covid en Italia, ¿no les interesa en el exterior? Ciertamente quieren salvar a la humanidad del Covid, así que ahora demuestren su valentía y vayan a Ucrania.

En el desfile del 2 de junio desfilaron las batas blancas. ¿Cuáles? ¿Entre quiénes fueron elegidos? Entre los que siguieron órdenes. Prescriptores de Paracetamol y espera vigilante. Está bien que los hicieran desfilar. Aceptaron ser inyectados con fármacos experimentales con escritos en los prospectos que tienen efectos secundarios desconocidos también sobre su genotoxicidad y cancerogenicidad. Gracias a ellos, estos fármacos fueron inoculados a toda una población y también a quienes no las querían, porque las exenciones se tornaron casi imposibles. Permitieron que los pacientes agonizaran solos, que murieran solos, sin nadie que los sostuviera de la mano, porque no encontraron tiempo para vestir a los familiares con ropa protectora y hacerlos entrar a las salas, pero sí encontraron tiempo para los equipos de televisión. En hospitales y clínicas permitieron agresiones verbales y burocráticas a los no vacunados. Ellos son los que ponen un goteo de paracetamol para la fiebre en lugar de tratar la enfermedad.

Ellos son los que dejaron entrar a los equipos y cámaras de televisión a la reanimación para filmar a un paciente intubado, violando las más elementales reglas de la ética en favor de la propaganda. Ellos son los que no hablaron cuando los compañeros válidos y las enfermeras válidas, muchas veces las más válidas, fueron suspendidos por haber rechazado una arbitrariedad intolerable, la violación de los derechos humanos más básicos, la propiedad del propio cuerpo, el Tratado de Nuremberg, Oviedo y Helsinki. Son ellos quienes inyectaron fármacos dudosos después de haber exigido la protección penal, inyectándoselo también a las categorías, embarazadas, ancianos, enfermos, no presentes en la experimentación, luego de haber firmado un consentimiento que no fue libre ni informado. Los médicos desfilan en el desfile del 2 de junio porque la pandemia y su manejo fueron eventos militares, en los que los médicos cumplieron órdenes sin cuestionar y sin cuestionar como en un ejército. No se hacían preguntas sobre nada, ni siquiera sobre el manejo de los números.

Los médicos han aceptado la orden arbitraria hasta el ridículo, dada por los gobernantes, de establecer que la correlación entre el daño de la vacuna y la vacuna sólo se puede reconocer si los daños se presentan dentro de los primeros 14 días. Camila Canepa murió a los quince, y aunque ya llevaba diez días agonizando, la suya se consideró una muerte accidental.

Catorce días desde la vacunación es el plazo en el que AIFA toma en consideración una sospecha de muerte por un suero que tiene escrito en el prospecto “no se conocen los efectos a largo plazo”, mientras que para atribuir una muerte al Covid (cualquiera que sea la causa muerte, infarto, cáncer u otros) es suficiente que haya habido un hisopado positivo en los 28 días anteriores a la muerte. Teniendo en cuenta que los llamados hisopos tienen más del 70% de falsos positivos, y que en Italia mueren diariamente 1900-2000 personas, que los positivos, por ejemplo, de los últimos 28 días son unos 600.000, estadísticamente unas 20 muertes por Covid son “inevitables”, es decir, muertes de cualquier cosa menos muertes por Covid por razones matemáticas (600 mil/60 millones x2000). También son graciosos los datos escogidos para establecer la eficacia de las vacunas. Para evaluar la eficacia de la vacuna no cuentan las infecciones en los primeros 14 días posteriores a la suministración, durante los cuales el vacunado técnicamente sigue “sin estar vacunado”. A estos agreguemos que quien solo ha recibido dos dosis, técnicamente se lo considera un “no vacunado”. Por lo tanto, innumerables inoculados enfermos y muertos por Covid se han hecho pasar por Covids muertos y enfermos sin vacunar, inflando las estadísticas.

¿Los médicos que marcharon en Roma ni siquiera se dieron cuenta de estos números? Bien hecho. Verdaderos científicos.

El 27 de julio recordaremos al doctor Giuseppe De Donno

El artículo Ippocrate non abita più qui proviene de Silvana De Mari Community.

Publicado originalmente en italiano el 16 de junio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/06/16/silvana-de-mari- ippocrate-non-abita-piu-qui- decomposizione-della-medicina/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

