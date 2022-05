Una Opinione. “Troppo tardi”. Troppo tardi per Cosa? Una Ipotesi.

“Troppo tardi”= Troppo tardi per cosa? Una ipotesi.

In un recente discorso (un articolo é apparso anche in SC) l´ex presidente americano Obama (che alcuni pensano che sia il Presidente di fatto degli Stati Uniti), ha affermato che la gente (riassumo a parole mie) stia morendo a causa della disinformazione (riferendosi apparentemente a chi non si é fatto il vaccino e alla disinformazione che circonda i vaccini). Per questo motivo, secondo lui, bisognebbe censurare la disinformazione. Il suo appello é stato echeggiato, riemersa di nuovo improvvisamente dal nulla, dall´ex candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton che ha esortato (mia traduzione) “gli alleati transatlantici a far passare la linea di arrivo al Digital Service Act per sostenere la democrazia globale prima che sia troppo tardi”. Ed io mi domando: “Troppo tardi per cosa?”.

https:// clintonfoundationtimeline.com/ april-21-2022-hillary-clinton- and-obama-come-out-against- free-speech-and-in-favor-of- internet-censorship/ (in inglese)

Al sentire questi schiocchi di dita proveniente da oltreoceano, subito sessanta Paesi hanno pavlovianamente salivato una dichiarazione d´intenti per la regolazione di internet (Internet Freedo Act – naturalmente dichiarando che sará piú libera di prima). I Paesi firmatari sarebbero i seguenti:

Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Cabo Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, the European Commission, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Marshall Islands, Micronesia, Moldova, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Niger, North Macedonia, Palau, Peru, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Taiwan, Trinidad and Tobago, the United Kingdom, the United States, Ukraine, and Uruguay (la lista non l´ho presa dal link subito sotto)

https://www.theregister.com/ 2022/04/28/us_60_other_ countries_sign/ (Freedom of internet act – in inglese). Ed anche:

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=199208 (in inglese)

Questo intervento a cielo sereno mi pare sospetto (sotto diró il perché).

Tutto questo é stato fatto, ed anche di corsa, mentre é in corso una guerra fra Russia ed Ucraina, con i russi che hanno conquistato tutta Mariupol e dintorni ad eccezione delle acciaierie Azovstal, sotto le quali ci starebbe un bunker anti-atomico. In questo bunker sarebbero asserragliati dei combattenti ucraini (ma mi immagino che gli assediati non siano stati cosí sciocchi da non aver scavato in via precauzionale altri tunnel che portino chissá dove per sfuggire, salvo che questi siano stati bloccati).

In questo bunker ci starebbero oltre a dei militari ucraini (fra cui dei membri del battaglione Azov) a quanto pare anche dei militari di nazioni Nato e moltissimi (migliaia?) di civili (che ufficialmente rimarrebbero volontariamente lí per essere protetti contro i russi) ed anche dei laboratori di ricerca. Queste persone sarebbero totalmente circondate dai russi e, non potendo contare su alcun aiuto amico, sarebbero abbandonate a sé stesse e scarseggerebbero di cibo, acqua e medicinali: perdurando queste condizioni la loro resa sarebbe solo una questione di tempo.

Ora é giunta la notizia (non so quanto vera in quanto dubito di quel “tutte”, ed inoltre cosa é degli “uomini non anziani”?) che: ” Tutte le donne, i bambini e gli uomini anziani che erano rimasti bloccati all’acciaieria Azovstal a Mariupol sono stati portati in salvo”

https://nypost.com/2022/05/07/ ukraine-negotiating-to- evacuate-mariupol-steel-plant (in inglese – ed infatti nella didascalia alla prima foto si legge (mia traduzione): “centinaia di soldati ucraini e civili rimangono nel complesso”).

Ed é anche arrivata l´ammissione (l´ho appena letta dal Bestiario del 16.5.22 in SC) che i civili sono stati trattenuti lá come scudi ed ora sono stati rilasciati. Ma non dice come mai gli asserragliati si sono decisi a questo passo e soprattutto perché non lo hanno fatto prima.

Per cui io mi immagino che la cosa sia andata in realtá cosí: gli assediati hanno trattenuto i civili presso di loro come garanzia (leggasi “scudo”) per scoraggiare un attacco dei russi e, scarseggiando di cibo, hanno proposto uno scambio: la mia fantasia mi dice per esempio “un tot di tonnellate di cibo, acqua e medicinali per ogni tot civili”. L´”evacuazione” di cui viene data notizia sopra mi dice anche che i russi avrebbero accettato (almeno per ora). Risultato: gli assediati avrebbero ora cibo e medicinali per un altro poco di tempo ed i russi hanno sottratto alla guerra dei, ma non tutti i, civili (altro risultato: meno bocche da sfamare nel bunker).

Detto questo, un altro pensiero mi viene in mente: spesso si vedono in internet (per chi vuole vedere – ma mai nei MSM, ma nei film di Hollywood, sí) dei filmati su una sostanza psichedelica dal nome „adenocromo“. Questa sostanza é prodotta dal corpo umano in situazioni di fortissimo stress … durante un grandissimo spavento o una tortura, per esempio. Se ció fosse vero, basterebbe torturare delle persone o anche meglio … bambini e raccoglierlo … per poi venderlo a prezzo maggiore di quello dell´oro in quanto, fra i suoi altri effetti, vi sarebbe quella di mantenere giovani chi lo assume.

Questo tanto per farsi una idea di cosa é questo “adenocromo” (sempre se ció fosse vero – naturalmente i “fact checker” e le persone “dubbiose” le bollano come “fake news”, ma ad ognuno il proprio giudizio):

https://www.mittdolcino.com/ 2020/07/30/ladrenocromo-e-il- santo-graal-dei-pedosatanisti/

Non so se sia vero, ma … se fosse vero a me viene naturale connettere tutti questi punti e cioé: sotto alle acciaierie ci potrebbero essere delle sale di tortura/laboratori dove verrebbe raccolta (tra le altre ed ognuno si immagini come) questa sostanza. Ora … se ci fossero, ci dovrebbero essere anche dei bambini o anche degli adulti da torturare a questo scopo. Questo complesso é peró ora totalmente circondato e rischia di cadere in mano russa. Sempre se questo fosse vero e dovesse cadere intatto nelle mani dei russi, questi verrebbero in possesso di prove a dir poco agghiaccianti … e la guerra sarebbe finita: infatti non piú bombe ma fogliettini con le informazioni e fotografie di quello si si é trovato lá sotto dovrebbero far cadere gli aerei russi sulle truppe ucraine alle quali sarebbe finalmente chiaro che stanno morendo per difendere (e questo discorso varrebbe anche per chi crede di servire la “giusta causa” della Nato) la causa inconfessabile di gente che crede tutto esattamente al contrario di “Dio, Patria, Famiglia” e non per difendere il mondo libero (come qualcuno afferma). A che scopo sparare un solo proiettile in piú?

Ed io proprio in questa ottica (che potrebbe anche essere fantasiosa) vedo questa improvvisa stretta sulla libera informazione: giá sono stati oscurati alcuni canali televisivi russi (rt.com e sputniknews.com, p.e. – da non confondere con sputnik.com); ma non basta … se l´acciaieria cadesse intatta nelle mani dei russi, in via preventiva, bisognerebbe dichiarare ogni notizia vera in relazione all´acciaieria (o meglio su quel che viene trovato laggiú), ma visto che l´occasione si presenta qualunque notizia scomoda al Potere (qualcuno ha notato che d´improvviso la censura informativa in Italia, ma non solo, sta raggiungendo livelli impensabili fino a poco tempo fa?), come falsa (in nome della libertá di internet e di informazione) … perché se cosí non succedesse anche tutti i politici, magistrati, militari, funzionari dello Stato, giornalisti …ecc. ecc. che finora hanno appoggiato, anche inconsciamente, questa banda di estremi pervertiti che ormai si sono insediati un poco in tutto il mondo ai vertici delle istituzioni nazionali ed internazionali, si renderebbero conto della vera malvagitá che stanno servendo e molti farebbero venire meno il loro sostegno ed il loro piano globale subirebbe un mortale contraccolpo (o quanto meno, ritardo). È forse solo per questo motivo che la sig. Hillary Clinton ha detto: “… prima che sia troppo tardi”? … forse ha mandato un messaggio di urgenza in codice agli “alleati transatlantici”, particolarmente a quelli ghiotti di “pizzette” appena sfornate?

Questo puó dare una idea in quale ordine di idee stiamo (in inglese ed avvertendo che la questione viene generalmente bollata dai MSM e dalle persone “dubbiose” come una “fake news”).

https://www.thetruthseeker.co. uk/?p=143883 (in inglese – da notare che nei motori di ricerca, salvo dove questi fatti vengono bollati come “fake news”, tutti gli articoli che trattano la questione sono scomparsi … in pratica il web é stato ripulito oppure/e anche i motori di ricerca setacciano i risultati).

Ma “troppo tardi” per quale data? Ebbene io penso alla votazione che si terrá dal 22 al 28 maggio per consegnare alla OMS quello che rimane della sovranitá degli Stati nazionali (introducendo di fatto un Nuovo Ordine Mondiale). Se i russi riuscissero ad avere le prove prima e a divulgarle all´opinione pubblica mondiale in tempo, questo infame progetto di instaurare la “democrazia globale” potrebbe completamente fallire (almeno per ora):

(altra nota: é per questo che la Polonia, cosí come riportato su maurizioblondet.com, entrerá con le proprie truppe in Ucraina il 22 maggio? Per nascondere all´attenzione dell´opinione pubblica questo evento che cambierebbe, in maniera catastrofica per le libertá, il destino del mondo?)

E cosa potrebbe c´entrare il sig. Elon Musk in tutto questo? A mio avviso con un: “Riammettiamo Malone e Carson ma poi autentichiamo tutti quanti” (quindi un: “Diamo l´illusione di una piccola boccata di libertá ma poi diamo a tutti un ID a chi vuole scrivere qualcosa in maniera tale che si sappia chi dice cosa e soprattutto che, a fini intimidatori, colui che vuole aprire la bocca sappia che il Potere lo sta osservando e che quindi per paura sia indotto a tacere”) si provocherebbe una schedatura con lo stesso risultato per cui si vuole la tracciabilitá del denaro: quel che viene scritto fa tracciare chi lo ha scritto cosí come quel che viene speso fa tracciare chi lo ha speso (in entrambi i casi il Potere puó sanzionare con sicurezza, positivamente o negativamente, l´autore del post o dell´acquisto). Da notare che non c´é nessuna garanzia che non esistano dei falsi profili (per esempio dei bot … ma basta riconoscere alla Intelligenza Artificiale la personalitá giuridica ed il gioco é fatto) … basta che il Potere, se gli fa comodo, lo permetta. Ínsomma, mi pare che sia un ulteriore chiodo sulla bara della libertá di informazione.

Considerazione (tutto secondo me): l´acciaieria Azovstal (o meglio, quello che ci sta sotto) non puó cadere intatta nelle mani dei russi. A questo scopo i difensori (ma piú che i difensori, i loro capi che sono quelli maggiormente coinvolti) sarebbero disposti a farsi saltarsi loro stessi in aria pur di non consegnarsi (e con loro tutti gli altri e le prove – e questo perché sono loro stessi tutti coinvolti?). Per non parlare poi di chi li ha mandati lá (che sicuramente avranno dato ordini tassativi di non consegnarsi).

Si é ventilata l´ipotesi che laggiú ci sia un ordigno ad alto potenziale/atomico pronto ad esplodere; se quello di cui sopra fosse la realtá allora é mia opinone che questo ordigno ci stia veramente per cui i russi farebbero meglio a tenersi a debita distanza (cosa che mi pare stiano generalmente facendo).

D´altra parte in una situazione di questo genere, cioé di penuria di alimenti, potrebbero sorgere fenomeni di cannibalismo. Ma a quanto pare l´“evacuazione” sta impedendo questo.

La situazione mi pare dunque essere questa: da un lato i russi non vogliono distruggere il covo sotto le acciaierie Azovtal perché hanno uno strategico interesse ad apprenderlo intatto e con il covo anche i combattenti che vi stanno dentro (e per questo credo, che stanno sempre rifiutando le proposte del governo ucraino di creare corridoi umanitari per i combattenti). Invece la Nato vorrebbe idealmente evacuare la base, salvando cosí i combattenti e poi ridurla in cenere per cosí cancellare ogni prova. Obiettivo veramente difficile; infatti tutto il territorio attorno a Mariupol é in mano russa e per le truppe Nato non c´é alcuna possibilitá di liberarla salvo andare apertamente in conflitto con le forze russe (che sono ancora troppo forti). Rimarrebbero a mio avviso solo due soluzioni: la prima sarebbe quella di affidare la liberazione alle forze armate ucraine e mercenarie, armandole fino ai denti … cosa che sta succedendo, ma queste sono troppo deboli per un tale compito. La seconda sarebbe quella di attivare anche via satellite qualche ordigno ad altissimo potenziale che sta da qualche parte lá sotto e farla finita (ultimissima opzione perché ucciderebbe anche gli assediati) oppure distruggerlo con qualche missile anti-bunker nel caso un ordigno ad altissimo ponteziale non sia giá presente nel covo, ma non solo questo potrebbe essere intercettato ma essere inefficace (infatti il covo credo sia stato costruito per resistere a questo tipo di missili … se per quelli russi sicuramente anche per quelli della Nato – non solo … ma ucciderebbe anche delle truppe russe, per cui …). Del resto … mi pare di immaginare che se i russi consentissero agli assediati di andarsene via come richiesto dal presidente Zelensky, succederá che l´ultimo che chiude la porta premerá anche l´interruttore (facendo un parallelo con il fumetto di Nick Carter: “e che l´ultimo chiuda la porta”) … e BOOM!!!! I russi rimarrebbero con un mucchio di macerie che non possono provare niente (dopo aver avuto forti perdite umane e materiali). Cosí si potrebbe spiegare perché nessuno dei due avversari vuole cedere?

Ma un´altra idea é venuta all´Ucraina: bloccare sul proprio territorio il transito di gas destinato all´Europa. Nessuna spiegazione convincente salvo una, secondo me, mal motiviata causa di “forza maggiore”. Gazprom ha affermato che é tecnicamente impossibile per lei dirottare il gas che non puó transitare attraverso l´Ucraina per altri gasodotti. Quindi l´Europa dovrá rinunciare al comsumo di un terzo del gas che consuma (mettersi i cappoti pesanti anche a casa dunque questo inverno). Qualcuno ha perfidamente affermato che questa é una mossa di Kiev per indurre la Nato ad impegnarsi di piú per l´Ucraina (i miliardi che giá riceve a quanto pare non bastano piú) e a confrontarsi direttamente con la Russia. Ma soprattutto ora, per motivi legati all´ostilitá della Polonia verso di Lei, la Russia ha bloccato anche il transito del gasodotto Yamal, per cui l´Europa riceve ora il 65% in meno del gas che riceve normalmente. Non so … la gente é scesa in piazza in tutta Europa al grido di : “Stiamo con l´Ucraina per non avere la guerra”. Vedono finalmente ora che avranno come minimo una economia di guerra ed i condizionatori spenti allo stesso tempo?

https://www. conoscenzealconfine.it/il-gas- ce-l-ha-tagliato-l-ucraina-e- nessuno-protesta/

Ed io, in tutta questa apparente confusione, concludo il tutto facendomi la seguente domanda: ma forse che il Male ha architettato una sofisticata ed ingegnosa campagna mediatica per farsi passare per il Bene?

Ad ognuno i propri pensieri.

Nota importante: il nuovo trattato dell´OMS (qui un riassunto in italiano)

https://www. conoscenzealconfine.it/il- trattato-sulle-pandemie-dara- all-oms-le-chiavi-del-governo- globale/

consentirebbe degli scenari a dir poco inquietanti. Infatti una volta che (praticamente tutti) gli Stati sulla Terra acconsentissero a questa rinuncia di sovranitá, l´OMS potrebbe dettare di fatto vita e morte di ogni Stato e questi non avrebbero nulla piú da opporre (e quindi di ogni popolazione). Se qualcuno pensa che questa affermazione sia esagerata pensi a quanto sta avvendendo a Shangai (Cina) dove in nome della supposta “pandemia” si sta deportando la sua popolazione (o non si sa bene cosa stia succedendo); … negli Stati piccoli si potrebbe anche ipotizzare che l´OMS mandi delle truppe ONU per far rispettare i propri comandi e magari a farne massacrare anche la popolazione che non si vuole sottomettere (forse é il caso del Canada?) e questo in base a puri atti di arbitrio, visto che i “virus dannosi” sono piú probabilmente dei prodotti di laboratorio … ma basta contaminare l´acqua con dei batteri ed ecco che si puó far passare un avvelenamento per una pandemia).

Ora … l´OMS ha la personalitá giuridica e puó ben fare trattati con i privati.. Un esempio attuale é con il sig. Bill Gates; e puó concedere dei o rinunciare ai suoi diritti a favore di singole persone senza che nessuno Stato o persona al mondo possa piú contestare alcunché. Giá si vedono gli effetti con la “inscenata pandemia”.

Ma la cosa puó andare anche peggio. Infatti chi o cosa impedirebbe che l´OMS, acquisiti dei poteri non piú arginabili, dopo qualche anno/alcuni anni si spogli dei propri poteri e li dia a qualche singola persona che non ha nulla a che fare con l´OMS? Semplicemente perché questa persona viene riconosciuta come un Faro per l´umanitá? E io penso in questo caso all´Anticristo (che a mio avviso sta giá su questa Terra). Giá … cosa glielo impedisce e chi? Nessuno piú. Per questo motivo io vedo in questo trattato un tentativo da parte degli adepti del Diavolo, che secondo me sono riusciti ad arrivare ai vertici delle piú alte istituzioni mondiali, di introdurre in tale maniera, non so se anticipatamente oppure secondo i tempi concessi da Dio al Diavolo, il regno dell´Anticristo.

Pregare dunque perché il 22 maggio 2022 e giorni seguenti il Loro piano non abbia successo.

Nota: tutto questo scrivo in base a quello che ho finora sentito e letto, che potrebbe anche essere non corrispondente alla realtá, per cui tutto quello di cui sopra é esclusivamente una mia opinione (e non una notizia … su questo nessun dubbio neanche per i piú dubbiosi).

Una Opinione

