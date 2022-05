R.S. la Messa e l’Eucarestia. La Realtà è Amica della Pace, l’Ideologia la Sua Nemica.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito offre alla vostra attenzione questa riflessione sulla messa, un testo scritto nell’anniversario dell’apparizione della Vergine a Fatima ai tre pastorelli. Buona lettura e meditazione.

LA REALTA’ E’ AMICA DELLA PACE E L’IDEOLOGIA LA SUA NEMICA

Quando il Signore Gesù istituì l’Eucaristia (e il Sacerdozio) il rito della Santa Messa non c’era. Gli Apostoli stavano “mangiando la Pasqua” come Gesù desiderava ardentemente, secondo l’espressione del vangelo di San Luca.

Erano comunque dentro un precedente rituale (il memoriale della liberazione dalla schiavitù), mangiavano un sacrificio (l’Agnello immolato) e in quella sera appresero (anche se non lo compresero subito) che l’Agnello era Gesù: il pane e il vino della cena sono il suo vero corpo e il suo vero sangue offerti in sacrificio per la redenzione dell’umanità. Il giorno dopo, quello della crocifissione, avrebbe realizzato il sacramento (“fate questo in memoria di me”): la Presenza Reale nelle sacre specie consacrate del Cuore Eucaristico di Gesù.

Come nel rito pasquale ebraico c’è il memoriale del prodigioso intervento divino che libera dalla schiavitù, così per la Chiesa nell’Eucaristia abita il memoriale del sacrificio del Figlio incarnato per redimere l’umanità dal peccato.

C’era un rito ed era un sacrificio: le parole di Gesù che si pone come sacerdote e vittima (la parola latina hostia significa appunto vittima) richiamano l’attenzione sul suo essere l’Agnello Immolato e la proiettano su tutta la missione della Chiesa. Anche la lavanda dei piedi non è un “fare filantropico”, ma l’anticipazione del sacrificio che chiede di unirsi a Lui nel celebrarne il memoriale. L’Eucaristia è l’attualizzazione di un sacrificio e la nostra comunione è possibile proprio lì. Ogni pretesa di ridurre il tutto a una cena ci allontana dal vero e dalla volontà divina che ci raduna per celebrarne la liturgia.

La Madonna a Cana disse di Gesù: “fate tutto quello che vi dirà”. Lei l’ha fatto: il suo sì ad essere madre di Cristo la vede rimanere da corredentrice presso la croce del figlio.

L’ideologia è il rifiuto della realtà; una chiusura testarda alla verità per riformarla alterata, con un senso diverso.

La Santa Messa è un sacrificio (il Calvario) e non una cena più o meno festosa. Lo resta anche nella luce della Pasqua. Nella Messa si attua un’azione divina: l’azione salvifica di Gesù Cristo corrisponde al realismo della riparazione: Dio è stato offeso in modo inaudito dagli uomini e solo il Dio fatto uomo può riparare una simile offesa sostituendosi a noi come vittima sulla Croce. La Messa (il sacrificio dell’agnello di Dio) è la perpetuazione di questa riparazione che salva: Gesù Cristo continua ad offrirsi al Padre in sacrificio espiatorio e propiziatorio affinché abbiamo il perdono del Padre; l’offerta di questa azione di grazia continua lungo la storia su tutti gli altari dove viene celebrata.

Il Signore è lì: sta facendo ancora quel che ha già fatto (allora in modo cruento) sul Calvario, sacrificio di se stesso al Padre, quale sacerdote, vittima e altare! Sta redimendo l’umanità dal peccato e ci chiede comunione (farci vittime con lui) offrendoci in sacrificio di espiazione. La passione di Gesù non è durata solo il tempo dal Getsemani al Calvario. L’agonia in croce non è durata solo tre ore. Passione e agonia dureranno fino alla fine dei tempi e sono in corso! Ogni giorno, ovunque, si reiterano gravi peccati. Ogni uomo è la prima linea della battaglia di liberazione dal male! Nella Messa l’azione di Cristo ribalta i rapporti di forza tra gli schiavi e il principe di questo mondo.

L’ideologia è nemica della realtà. Anche l’ideologia liturgica, se dal realismo oggettivo si naufraga nel soggettivismo. Succede quando viene messo al centro l’uomo (la comunità, noi, il nostro fare) invece di lasciarci il Cuore Eucaristico di Cristo, la realtà della redenzione, la corredenzione di Maria sotto la croce. La Messa finisce per incentrarsi sull’uomo che prega e non su Dio che salva. Così l’azione di Cristo che salva dall’abisso si trasforma in un incontro personale dell’uomo che cerca Dio. È un inganno pericoloso: la Messa così diventa un’azione puramente religiosa che nasce da una fede individuale e non è più principalmente l’azione di Dio che fa esistere il mondo.

San Padre Pio diceva: “Il mondo può stare anche senza il sole, ma non senza la Santa Messa”. Invece una Messa ridotta a preghiera dell’uomo può benissimo diventare facoltativa (purtroppo lo è già diventata per molti: un fatto spiritualista e soggettivo, invece di essere spirituale ed oggettivo). Una Messa così mutilata può diventare una delle tante preghiere inventate dall’uomo che cerca Dio, quando e se ci sentiamo di esserci: ma la Santa Messa di Cristo che sostiene il mondo, facoltativa non lo sarà mai perché l’uomo -che non si è fatto da sé e che non si può salvare con le sue forze dalla morte- vi compie l’omaggio pubblico a Dio, rendendogli un culto. Solo così l’uomo è “giusto”.

Errare è umano, ma perseverare è diabolico. La Santa Messa va liberata dall’errore di significato, così che Gesù, realmente presente, possa essere adorato. Mangiandolo, certo; ma non come un qualsiasi alimento. Con agape fraterna, è vero; ma dentro un sacrificio e il dono di sé, fino alla croce. Sapendo che Cristo è risorto, è così; ma con tutti i segni dei chiodi che ne hanno trapassato la carne.

Ogni cincischiare per guardare altrove o voler salvare capra e cavoli è triste. E pure nervoso, come purtroppo accade a chi deve forzare le cose, perché da sole non possono stare e andare dove vorrebbe spostarle chi le mette fuori posto o ritoccarle. Anche “pro multis” in effetti non è lo stesso che “per tutti”. Equipararli non è una banale “licenza poetica”.

La Santa Messa è un sacri-ficio offerto da un sacer-dozio. Un “fare-sacro” che offre la propria vita.

Il memoriale dell’ultima cena non è finalizzato al mangiare insieme -chi c’è, c’è- ma a nutrire la fede che Gesù ha fissato fino alla fine dei tempi in quegli alimenti transustanziati dalla consacrazione ad opera del sacerdote sull’altare del sacrificio (che quindi va molto al di là dello stare a mensa): il pane è veramente il corpo e il vino è davvero il sangue del Signore che si offre come Agnello immolato.

La comunione nella fede si realizza nel portare la croce dietro a Gesù, fin sul Calvario. Siamo presenti in quanto battezzati e da battezzati siamo chiamati, così come siamo, ad essere santificati diventando più credenti.

Che cosa è successo il venerdì santo al momento della morte di croce del Verbo di Dio?

□ Il cielo che, da mezzogiorno alle tre del pomeriggio era buio, torna luminoso.

□ Dal costato aperto di Cristo morto sgorgano sangue ed acqua.

□ Molti presenti si battono il petto.

□ Il centurione si converte.

□ Il pesante velo del tempio misteriosamente si lacera dall’alto al basso.

□ I sepolcri si aprono e molti corpi di santi morti escono dai sepolcri; dopo la resurrezione di Gesù entreranno nella città apparendo a molti.

Se vivessimo la liturgia in questa consapevolezza e con fede viva, ne gusteremmo le emozioni forti, i fenomeni impressionanti, l’intervento divino, i significati immanenti e trascendenti, le conseguenze efficaci per noi, la chiamata per tutti, la risposta che fa la differenza.

Avremmo davanti i cori degli angeli che inneggiano al Tre Volte Santo e canteremmo con loro. Ci inginocchieremmo timorati di Dio di fronte alla portata, alla potenza e alla penitenza che ci sollecitano e ci coinvolgono, senza sentire il peso di un precetto o di un dovere, nella relazione tra la creatura e il Creatore che la ama e la salva.

La Santa Messa è una grande azione, un fiume di grazie che scorre per irrigare tutto l’esistente. L’eterno Dio è sull’altare in carne e sangue. Gli angeli si prostrano, i demoni tremano. Siamo al cospetto di ciò che Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, ha compiuto e sta compiendo ora e per sempre in cielo nella Santissima Trinità. E’ il sacrificio della nuova ed eterna alleanza tra l’umanità e Dio; la suprema glorificazione ed adorazione di Dio Uno e Trino. E’ l’unico sacrificio di redenzione del genere umano e di santificazione del creato. Ci fa partecipi del sacrificio di croce sul Calvario e all’azione di culto celeste di Cristo, l’Agnello immolato, al cospetto dei cieli aperti.

Sarebbe tutto più semplice se chi lo deve insegnare e testimoniare lo vivesse credibilmente… Non si tratta di trucchi scenici o di gioia carpita da capacità istrioniche per rendere vivace la tavolata alla quale gli invitati occasionali potrebbero annoiarsi.

Gesù vuole che la nostra gioia sia piena. “Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la dà il mondo”.

Basta e avanza la PRESENZA DI DIO che si prolunga nel Tabernacolo, dove Gesù attende una visita devota e non l’indifferenza quasi inconsapevole di Lui lì. Tolta di mezzo l’ideologia godremmo i benefici della grazia e della misericordia di Dio con Cristo, il Re dell’Universo e con Maria, la Regina della pace.

R. S.

