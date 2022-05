Agostino Nobile: Nel 2020 i Dem Predissero il Conflitto in Ucraina…

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questa riflessione sul ruolo dell’amministrazione Dem USA nella crisi attuale. Buona lettura.

Nel 2020 i Dem predissero il conflitto in Ucraina

Nel gennaio 2020 Adam Schiff, senatore del partito Democratico e Chair of the House Intelligence Committee, durante il processo di impeachment contro Trump al Senato – per il falso Russiagate – insinua che un attacco russo sulla terraferma degli Stati Uniti è molto probabile. Sempre durante il processo il senatore Dem afferma che “la cattiva condotta del presidente non può essere decisa alle urne, perché non possiamo essere sicuri che il voto sarà vinto equamente”. Come sappiamo i brogli più devastanti della storia hanno imposto alla Casa Bianca quel sleepy Joe Biden che, al servizio dell’élite mondialista, potrebbe mettere a ferro e fuoco l’intera Europa.

Tutto era previsto e preparato nei minimi particolari. Perlomeno dal 2014, dal colpo di stato in Ucraina organizzato dal Premio Nobel per la pace Barack Obama e da George Soros, militari degli Stati Uniti e della NATO istruiscono alla guerra ucraini e mercenari costituiti da migliaia di neonazisti. Come vediamo, grazie ai giornalisti (fetenti) che hanno metodicamente oscurato la bestiale cospirazione, anno dopo anno l’élite ha portato avanti un piano di distruzione. Ovvero, provocare insistentemente Putin finché non passa alle armi, per poi demonizzarlo e prolungare la guerra il più possibile per sfiancare l’economia russa.

Le prove di questa escalation erano già state rivelate dalle forze russe, ma abbiamo anche un breve filmato, sempre del 2020, dove Adam Schiff dice chiaro e tondo quello che sappiamo dall’inizio del conflitto alle porte della Russia: “Gli Stati Uniti aiutano l’Ucraina e il suo popolo in modo che possiamo combattere la Russia laggiù, e non dobbiamo combattere la Russia qui”, vedi: https://www.youtube.com/watch?v=XBjGPEX9Omw. Dunque, come dovremmo aver capito, è una guerra per procura in cui l’Europa, grazie a personaggi come Draghi, ne paga e pagherà il prezzo più alto.

In seguito alle provocazioni antirusse gli ucraini, trattati come carne da macello, sono convinti che il comico Zelensky li manda in guerra perché Putin è un criminale. I nostri governi con una certa enfasi ripetono che lo “Zar” ha mire imperialiste. Alla tv italiana vediamo ogni giorno poveri ucraini sprovveduti che vomitano veleno contro Putin e i russi. Nelle scuole, per strada, nel mondo artistico si segue il razzismo imposto dai governi e dai giornalisti (farabutti) europei contro i cittadini russi. Non si fermano nemmeno nello sport, dove la FIFA vieta la partecipazione degli atleti russi alle competizioni internazionali. Una vergogna senza fine prodotta da gente che dice di combattere contro il razzismo, sporcandosi la bocca con parole come pace e inclusione.

Davvero siamo convinti che il nostro Drago guerrafondaio di tutta questa messa in scena non sappia nulla? Se lo ignora dovrebbe dimettersi subito. Se invece, come pensiamo, ne è a conoscenza significa che ci vuole portare alla totale rovina. La prima parte l’ha fatto durante due anni con i lockdown e i sieri genici che molto probabilmente riprenderanno in autunno, se non prima.

Nonostante le prove mostrate dal breve filmato di Schiff (pubblicato recentemente anche dalla Fox News) e i campi di addestramento in Ucraina create dai governi occidentali, la politica belligerante europea andrà avanti. La posta in gioco è troppo alta, direi epocale. Basti pensare che, se la Russia avrà ragione sui cospiratori, il dollaro non sarà più considerato moneta unica per le transazioni internazionali, mentre il Reset mondialista andrà in pensione prima di cominciare. Per questo motivo i governi USA e UK potrebbero utilizzare una provocazione senza ritorno, colpendo pesantemente la Russia con missili ad alta distruzione o con micidiali virus. Esagero? Spero di si, ma siamo in mano a dei pazzi che dell’essere umano non frega un fico secco.

Non aspettiamoci, dunque, niente di buono dalle autorità europee e dai partiti di opposizione, che non esistono. Se il popolo non reagisce a muso duro contro gli psicopatici che lo governano, il conflitto rischia di allargarsi fino a rendere l’Europa un campo di battaglia, più sanguinosa della Prima e della Seconda guerra mondiale.

Agostino Nobile

