Agostino Nobile: Lista de los gobiernos al servicio de Klaus Schwab

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ofrece para nuestra reflexión este interesantísimo artículo sobre el gobierno “mundial” y globalista de numerosos países e instituciones. Buena lectura y meditación.

Gobiernos al servicio de Klaus Schwab

En la lista de Jóvenes Líderes Mundiales, formados en las escuelas de Klaus Schwab, se cuentan más de 700 personalidades políticas y profesionales de todos los continentes. Mis comentarios a continuación están en cursiva.

El programa, que se denomina Mission, “involucra a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de la sociedad para dar forma a los programas globales, regionales e industriales”.

Por lo tanto, no tiene sentido votar a marionetas que hacen promesas sólo para engañar a millones de ingenuos que creen todavía en las oposiciones obsoletas como centro/derecha/izquierda.

El Foro Económico Mundial se creó en 1971 como una fundación sin fines de lucro, con sede en Ginebra (Suiza). Al igual que las grandes fundaciones de George Soros, Rockefeller y Gates, también sin fines de lucro, hacen y deshacen naciones enteras propagando buenas intenciones que, como en el caso del covidismo, han destruido la economía de todos los países del planeta, causando millones de muertes al negar las curaciones existentes.

Entre las páginas del sitio web leemos: “El FEM es independiente, imparcial y no está vinculado a ningún interés particular. El Foro se esfuerza en todos sus esfuerzos por demostrar el espíritu emprendedor en el interés público global, sosteniendo los más altos estándares de gobernanza. La integridad moral e intelectual está en el centro de todo lo que hace”.

Pero sin el temor de Dios, la integridad moral no existe. En Los hermanos Karamazov, del escritor ruso Fedor Dostoievski, Iván se pregunta: “Pero entonces, ¿qué será del hombre? ¿Sin Dios y sin una vida futura? ¿Entonces todo está permitido, todo es permisible?”. El ateo, de hecho, se hace a sí mismo dios para anular la esperanza y decidir la vida y la muerte de sus súbditos.

El sitio web del FEM sigue: “Nuestras actividades están moldeadas por una cultura institucional única basada en la teoría de los accionistas, la cual afirma que una organización debe rendir cuentas a todas las partes de la sociedad. La institución mezcla y equilibra cuidadosamente lo mejor de muchos tipos de organizaciones, de los sectores público y privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas. Creemos que el progreso se produce al reunir a personas de todos los ámbitos sociales que tienen el impulso y la influencia para lograr un cambio positivo.

Miembros – La pertenencia al FEM incluye más de 670 empresas miembros del mundo. Director de la organización: El profesor Klaus Schwab es el fundador y presidente ejecutivo del FEM.

Mentre la lista dei partecipanti confermati è ancora in espansione, quelli che hanno già dichiarato di voler partecipare includono capi di stato e di governo: Mientras la lista de participantes confirmados sigue ampliándose, entre los que ya han declarado su intención de participar figuran jefes de Estado y de Gobierno:

Xi Jinping, presidente de la República Popular de China

Yoshihide Suga, primer ministro de Japón

Moon Jae-in, presidente de la República de Corea

Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, anfitrión del Foro Económico Mundial del Encuentro Anual Especial de 2021.

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, presidente de la República de Ghana

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Abdullah II bin Al Hussein, rey del Reino Hachemí de Jordania

Paul Kagame, presidente de Rwanda

Iván Duque, presidente de Colombia

Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica

Alberto Fernández, presidente de Argentina

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Angela Merkel, canciller de Alemania Federal

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia;

Pedro Sánchez, primer ministro de España

Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza y consejero federal de Economía, Educación e Investigación

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia

Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea

Líderes de organizaciones internacionales, agencias gubernamentales y Bancos Centrales:

Christine Lagarde, presidente, Banco Central Europeo

António Guterres, secretario general, Naciones Unidas

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general, Organización Mundial de la Salud (OMS)

Kristalina Georgieva, directora gerente, Fondo Monetario Internacional

Amina Mohammed, secretaria adjunta, Naciones Unidas

Achim Steiner, administrador, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PDNU)

Phumzile Mlambo-Ngcuka, subsecretaria-directora general y ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UN WOMEN)

Dongyu Qu, director general de la Organización para Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas (FAO)

Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP)

Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de Fondo para la Niñez de Naciones Unidas (UNICEF)

David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP)

François Villeroy de Galhau, gobernadora del Banco Central de Francia

Fang Liu, secretaria general de la Organización Internacional de la Asociación Civil (ICAO)

Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)

Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)

Mauricio Claver-Carone, president del Banco Interamericano de Desarrollo

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Jürgen Stock, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía

Rebecca Fatima Sta Maria, directora ejecutiva del Secretariado de APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico)

Sociedad civil :

Seth F. Berkley, director general de Gavi, la Alianza para las Vacunas

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam International

Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (ITUC)

Hindou Oumarou Ibrahim, presidente de la Asociación para las Mujeres y Pueblos Autóctonos de Chad (AFPAT)

Marco Lambertini, director general del Fondo Internacional para la Naturaleza (WWF International)

Laura Liswood, secretaria general del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales

Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional

Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”.

Participar no significa compartir la política globalista. Putin, Xi Jinping y Narendra Modi, primer ministro de la India, por ejemplo, no están de acuerdo con el programa del FEM. Por cierto, desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, la siguiente lista se ha acortado considerablemente. Lo dejamos tal y como se recopiló en 2021, como para tener una idea de la fuerza de Klaus Schwab & C. Para tener una prueba de la conspiración (ésta sí), recomiendo el siguiente vídeo de la FEM que publiqué en mi artículo del 10 de diciembre de 2021 en Stilum Curiae. El abominable programa, como se puede constatar en el vídeo, prevé una sociedad de tipo soviético. El título es ya un programa: no tendrás nada y serás feliz.

Mario Draghi no aparece en la lista anterior por una sencilla razón: forma parte del poderoso Grupo de los 30, compuesto por los mayores banqueros del planeta, los pilares del programa de Schwab & C. – que operan con las armas financieras. La organización, con sede en la capital estadounidense, Washington, se fundó en 1978 por iniciativa de la Fundación Rockefeller.

No es casualidad que Draghi aspire a la presidencia de la OTAN, donde tendrá vía libre para establecer la pobreza sin bombas (como hizo en Italia). Tal vez sea precisamente por esta razón por la que ahora hace de halcón contra Putin. Esperemos que el conflicto ruso-ucraniano consiga, como parece que está ocurriendo, detener a los globalistas. Entonces tendremos un mundo multipolar. Para los occidentales a los que no les gusta sobrevivir pobres y felices, significa un resquicio para escapar a países donde puedan trabajar y ganarse la vida. Quizá no sean ricos, pero sí libres y dueños de sus vidas.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en Italia el 20 de abril de 2022, en

Traducción al español por: José Arturo Quarracino