Agostino Nobile: l’Elenco dei Governi al Servizio di Klaus Schwab.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla nostra riflessione questo articolo estremamente interessante sul governo “mondiale” e globalista di numerosi Paese i istituzioni. Buona lettura e meditazione.

§§§

Governi al servizio di Klaus Schwab

Nella lista Young global leaders, educati nelle scuole di Klaus Schwab, sono elencate oltre 700 personalità politiche e professionali di tutti i continenti. I miei commenti che seguono sono in corsivo.

Il programma, che viene definito Mission, “coinvolge i principali leader politici, economici, culturali e altri leader della società per plasmare i programmi globali, regionali e industriali”.

Non ha senso, dunque, votare burattini che fanno promesse solo per abbindolare milioni di ingenui che credono ancora nelle opposizioni obsolete come centro/destra/sinistra.

Il World Economic Forum viene istituito nel 1971 come fondazione senza scopo di lucro, con sede a Ginevra, Svizzera. Come le grandi fondazioni di George Soros, Rockefeller e Gates, anch’esse senza scopo di lucro, fanno e disfano intere nazioni elargendo buoni propositi che, come nel caso del covidismo, ha distrutto l’economia di tutti i paesi del pianeta, causando milioni di morti per aver negato le cure esistenti.

Tra le pagine del sito, leggiamo: “Il WEF è indipendente, imparziale e non è legato a nessun interesse particolare. Il Forum si sforza in tutti i suoi sforzi di dimostrare l’imprenditorialità nell’interesse pubblico globale, sostenendo i più alti standard di governance. L’integrità morale e intellettuale è al centro di tutto ciò che fa”.

Ma senza il timore di Dio l’integrità morale non esiste. Ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij, Ivan domanda:“Ma allora, che sarà dell’uomo? Senza Dio e senza vita futura? Tutto è permesso dunque, tutto è lecito?” L’ateo, infatti, si fa dio per cancellare la speranza e decidere vita e morte dei sudditi.

Il sito WEF, segue:

“Le nostre attività sono plasmate da una cultura istituzionale unica fondata sulla teoria degli azionisti che afferma che un’organizzazione deve rendere conto a tutte le parti della società. L’istituzione mescola e bilancia attentamente il meglio di molti tipi di organizzazioni, dal settore pubblico e privato, organizzazioni internazionali e istituzioni accademiche.

Crediamo che il progresso avvenga riunendo persone di tutti i ceti sociali che hanno la spinta e l’influenza per fare un cambiamento positivo.

WEF: La nostra missione. Vedi: https://www.weforum.org/about/world-economic-forum

Membri – L’appartenenza al WEF include più di 670 aziende membri del mondo. Capo dell’organizzazione: il professor Klaus Schwab è il fondatore e presidente esecutivo del WEF.

Vedi: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/whos-who-davos-agenda/

Mentre la lista dei partecipanti confermati è ancora in espansione, quelli che hanno già dichiarato di voler partecipare includono capi di stato e di governo:

Xi Jinping, President of the People’s Republic of China

Yoshihide Suga, Prime Minister of Japan

Moon Jae-in, President of the Republic of Korea

Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore, ospite del World Economic Forum dello Special Annual Meeting 2021.

Cyril Ramaphosa, President of South Africa

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana

Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel

Abdullah II bin Al Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan

Paul Kagame, President of Rwanda

Ivan Duque, President of Colombia

Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica

Alberto Fernández, President of Argentina

Emmanuel Macron, President of France

Angela Merkel, Federal Chancellor of Germany

Giuseppe Conte, Prime Minister of Italy;

Pedro Sánchez, Prime Minister of Spain

Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation and Federal Councillor for Economic Affairs, Education and Research

Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Leaders from international organizations, government agencies and central banks:

Christine Lagarde, President, European Central Bank

António Guterres, Secretary-General, United Nations

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Kristalina Georgieva, Managing Director, International Monetary Fund

Amina Mohammed, Deputy Secretary-General, United Nations

Achim Steiner, Administrator, United Nations Development Programme (UNDP)

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Undersecretary-General and Executive Director, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN)

Dongyu QuDirector-General, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Inger Andersen, Executive Director, United Nations Environment Programme (UNEP)

Henrietta H. Fore, Executive Director, United Nations Children’s Fund (UNICEF)

David Beasley, Executive Director, United Nations World Food Programme (WFP)

François Villeroy de Galhau, Governor, Central Bank of France

Fang Liu, Secretary-General, International Civil Aviation Organization (ICAO)

Anthony S. Fauci, Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Angel Gurría, Secretary-General, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Mauricio Claver-Carone, President, The Inter-American Development Bank

Andrew Bailey, Governor, Bank of England

Guy Ryder, Director-General, International Labour Organization (ILO)

Jürgen Stock, Secretary-General, International Criminal Police Organization (INTERPOL)

Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency

Rebecca Fatima Sta Maria, Executive Director, APEC Secretariat (Asia-Pacific Economic Cooperation)

Civil society:

Seth F. Berkley, Chief Executive Officer, Gavi, the Vaccine Alliance

Gabriela Bucher, Executive Director, Oxfam International

Sharan Burrow, General Secretary, International Trade Union Confederation (ITUC)

Hindou Oumarou Ibrahim, President, Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT)

Marco Lambertini, Director-General, WWF International

Laura Liswood, Secretary-General, Council of Women World Leaders

Delia Ferreira Rubio, Chair, Transparency International

Peter Sands, Executive Director, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF)”.

Partecipare non significa condividere la politica mondialista. Putin, Xi Jinping e Narendra Modi, PM dell’ India, per esempio non sono d’accordo col programma del WEF. Tra l’altro, dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino la seguente lista si è notevolmente accorciata. Noi la lasciamo così come è stata redatta nel 2021, tanto per avere un’idea della forza di Klaus Schwab & C. Per avere prova della cospirazione (questa si), consiglio il seguente video del WEF che ho pubblicato nel mio articolo del 10 dicembre 2021 su Stilum Curiae. L’abominevole programma, come potete constatare nel video, prevede una società simil sovietica. Il titolo è già un programma: You’ll own nothing, and you’ll be happy (Non possiederai nulla e sarai felice). Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM&t=23s

Nella lista su riportata manca Mario Draghi, per un semplice motivo. Fa parte del potente Gruppo dei 30, costituito dai più grandi banchieri del pianeta – le colonne portanti del programma di Schwab & C. – che operano con le armi finanziarie. L’organizzazione, che ha sede nella capitale statunitense, Washington, fu fondata nel 1978 su iniziativa della Fondazione Rockefeller.

Non a caso Draghi mira alla presidenza della NATO, dove avrà mano libera per instaurare la povertà senza bombe (come ha fatto in Italia). Forse è proprio per questo motivo che oggi fa il falco contro Putin. Speriamo che il conflitto russo-ucraino riesca, come sembra accadere, a fermare i mondialisti. A quel punto avremo un mondo multipolare. Per gli occidentali che non amano sopravvivere poveri e felici, significa una scappatoia per filarsela nei paesi dove si può lavorare guadagnandosi il pane. Magari non ricchi, ma liberi e padroni della propria vita.

Agostino Nobile

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: globalista, Schwab



Categoria: Nobile