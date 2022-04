Agostino Nobile: Ucraina, Centro Mondiale di Madri Surrogate.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla nostra attenzione questo articolo che mette a fuoco un fenomeno – a nostro parere orribile – del Paese attualmente sconvolto dalla guerra, quello dell’utero in affitto. Buona lettura e riflessione.

Ucraina, centro mondiale di madri surrogate

La NATO sta difendendo il paese più corrotto d’Europa, dove le mafie e istituzioni a dir poco immorali la fanno da padroni. La parte onesta dell’Ucraina è impotente. Ha dato il voto a quel comico filibustiere di Zelensky, ottenendo sempre più corruzione e una guerra che sta distruggendo il paese e mandando al macello migliaia di onesti cittadini obbligati a imbracciare il fucile (per chi rifiuta c’è la pena di morte) per fermare i carri armati russi…

Un aspetto a dir poco vergognoso, oltre alle mafie di cui parleremo in un prossimo articolo, è senz’altro la fabbrica di bambini sostenuta dal governo ucraino e dalle autorità.

Su internet ho trovato la pagina del World Center of baby surrogate. https://worldcenterofbaby.com/surrogate-cost-in-ukraine/#read-more. La presentazione e l’impaginazione sono di una professionalità impeccabile…

Traduco in italiano le parti che più ci interessano.

«Il costo della maternità surrogata in Ucraina è uno dei vantaggi che attirano l’attenzione delle coppie che cercano una madre surrogata. Con un alto livello di qualità del servizio e supporto, avete un prezzo molto più basso da pagare se optate per la maternità surrogata in Ucraina».

«Il costo medio della maternità surrogata Ucraina è di circa 35.000 dollari. Questa è una stima, non dipende dal programma o da una particolare agenzia.»

«Per conoscere il costo completo, ottenete una consultazione gratuita. Un professionista vi informerà sul costo della maternità surrogata gestazionale Ucraina e sceglierà il programma migliore per voi.

Il programma di maternità surrogata garantita prevede:

– Politica di non attesa per le madri surrogate o donatori di ovuli;

– Diagnosi genetica prima dell’impianto;

– 1 anno di conservazione degli embrioni congelati;

– Assicurazione completa per la madre surrogata;

– Alloggio coperto a Kiev in un luogo conveniente per la prima e l’ultima visita;

– Un manager/coordinatore personale che risponderà a tutte le domande sul costo della maternità surrogata ucraina, ecc».

Un altro grande vantaggio (sic!) del costo di maternità surrogata Ucraina è la possibilità di pagamenti rateali. […] C’è la possibilità di dividere il prezzo in 4 pagamenti:

– Quando firmate il contratto con la nostra agenzia;

– Alla 12a settimana di gravidanza (il primo trimestre);

– Alla 26a settimana di gravidanza;

– Alla consegna del vostro bambino» […].

Il pagamento della madre surrogata è incluso nel prezzo».

In caso di gravidanze gemellari, prendi due al prezzo di uno! (questo l’ho aggiunto io, ma data la mercificazione umana legalizzata non dovrebbe meravigliare).

Certamente gran parte degli acquirenti è costituita da persone, immorali si, ma con buoni propositi. Come avrete notato nella scheda non esiste una specifica richiesta sull’onestà dei compratori. Ma basterebbe una piccola percentuale di balordi per provare un orrore senza fine. Di questi cuccioletti indifesi posso farne quello che vogliono, anche esportare gli organi per venderli al migliore offerente.

Il Centro di riproduzione umana BioTexCom di Kiev, la più grande clinica di maternità surrogata del mondo, non si ferma nemmeno durante il conflitto russo-ucraino. Guardate il breve filmato dove i neonati vengono trasportati come merce. Se a gente come i nostri giornalisti, Draghi, Letta & C. non farà né caldo né freddo, le persone con un minimo di dignità dovrebbero provare un profondo disgusto: https://biotexcom.com/ Questa è una società?

La NATO molto probabilmente sogna di assorbire l’Ucraina per poter sfruttare appieno le fabbriche di umani, belli, biondi e con gli occhi azzurri. Non vi ricorda qualcosa del vecchio Adolf? A questo punto si capisce meglio il nazismo praticato impunemente in quella terra sfortunata e il sostegno della NATO. Tra l’altro, alcune sedi di vendita collegate a questi umanifici si trovano a Londra.

E Bergoglio, che si fa immortalare con la bandiera Ucraina, perché non parla di questa tremenda offesa all’essere umano e a Dio? È peccato dire che l’attuale capo della Chiesa si trova lontano mille anni luce dal cristianesimo?

Agostino Nobile

