Agnostico Scrive a mons. Viganò: Grazie, Ho Capito l’Importanza della Preghiera.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questa lettera, che ci ha colpito per la sincerità del tono, e che offriamo alla vostra attenzione. Chi scrive è un avvocato, di cui conosciamo nome e cognome, ma di cui abbiamo per discrezione pubblicato solo le iniziali. Buona lettura, e meditazione.

Magnificat

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Agnostico, ascolto e riascolto le parole di Monsignor Carlo Maria Viganò. Una voce tonante eppure cristallina, parole forti, parole di Verità: “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8,32).

Per sessant’anni, mai una volta ho interpretato il mondo come uno scontro tra il Male e il Bene. L’umanità è imperfetta, la vita non è meravigliosa (e del resto l’uomo ragiona per opposti, ha bisogno di conoscere il dolore per apprezzare la gioia), di ogni cosa esiste il suo contrario, ma soltanto in questi giorni ho davvero compreso che i nostri Destini, individuali e collettivi, dipendono dall’esito dell’eterno scontro tra il Male e il Bene.

Ho ricevuto un’educazione cattolica, per otto anni ho studiato in un collegio di Gesuiti, ma non ho mai avuto fede, non ho mai sentito la chiamata di Dio. Ciò nonostante, davanti a Monsignor Viganò ho compreso, con una chiarezza accecante, quanto sia importante in questi giorni la preghiera.

Unirsi in Cristo, pregare insieme, laici e cristiani (cattolici e ortodossi), domandare umilmente l’aiuto del Signore nella piena consapevolezza che la coalizione delle forze del Male è troppo forte perché noi la si possa sconfiggere senza l’aiuto della fede.

Avere fede è prima di tutto concepire il mondo in modo diametralmente opposto da come lo concepiscono i transumanisti: loro sono i seguaci di Caino, coloro che vogliono fare dell’uomo un dio e di Dio un uomo come loro, come nel celebre verso di Charles Baudelaire Race de Caïn, au ciel monte, et sur la terre jette Dieu !

Loro sono i propugnatori dei modem e dei microchip all’interno dei corpi, dell’estensione artificiale della memoria, del mind uploading, dell’eugenetica e della selezione della specie. Loro sono i continuatori delle teorie naziste, gli adepti di una setta massonica che porta avanti la realizzazione di un sogno, di un’utopia vecchia di quasi due secoli: “l’Übermensch”, l’oltreuomo, il superuomo o – se vogliamo tradurlo diversamente – il transumano.

“Che cos’è la scimmia per l’uomo? Qualcosa che fa ridere, oppure suscita un doloroso senso di vergogna. La stessa cosa sarà quindi l’uomo per il Superuomo: un motivo di riso o di dolorosa vergogna…Dio è morto…Il Superuomo, ecco il vero senso della terra. La vostra volontà quindi dica: il Superuomo diventi il senso della terra.” (Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra).

Non è affatto un caso che il Professor Klaus Schwab (l’onnipotente capo del globalismo figlio del suo World Economic Forum) sia il figlio di un industriale che collaborò coi nazisti: le colpe dei padri non ricadono sui figli, ma l’educazione è qualcosa che plasma la personalità umana. Persone malate, educate secondo valori ripugnanti, cresciute nel culto del Male dominano il mondo e mai come oggi la loro minaccia è terrificante, un vero e proprio inizio di Apocalisse. Assumendo soltanto la filosofia moderna, in particolare quella ispirata a Hume, all’empirismo e al neoempirismo derivato dalle sue teorie (si tratta di una assunzione del tutto acritica, priva del confronto con altre teorie), questi (malvagi) affermano che ens est percipi e che quindi “uomo” è soltanto ciò che percepisce, la realtà materiale, corpo, struttura, senza considerare la sua potenzialità, la sua finalità intrinseca o la possibilità dell’esistenza di qualcosa d’immateriale.

L’uomo è materia. Si produce così il primo riduzionismo biologicista che, unito alla considerazione della cosiddetta “fallacia naturalistica”, stabilisce l’impossibilità di un’etica che possa scaturire dalla natura umana (finalizzata e razionale) e i fini vengono o scelti autonomamente dalla razionalità della persona o in base a criteri estrinseci di utilità pragmatica. L’uomo, pertanto, (viene) considerato come un meccanismo materiale complesso che funziona, appunto, meccanicisticamente: non sorprende che si parli della possibilità di certi esseri in cui la nanotecnologia e la cibernetica sostituiscano completamente la natura umana, portando l’uomo verso una sorta di essere artificiale o “postumano”. Se siamo soltanto materia, e se un giorno riusciremo a capire completamente come “funziona” l’uomo, quale difficoltà avremo nel fare un uomo artificiale? Il loro mondo ideale è quello governato dall’intelligenza artificiale, popolato da non più di 3 miliardi di esseri umani spossessati di tutti i loro beni materiali da una minoranza di privilegiati (transumanisti e massoni), che continuerà a vivere felice nei secoli dei secoli in un mondo di esseri inebetiti, persi nel meta verso.

Per me, come per Alfred Adler: “L’uomo è una unità mente/corpo indivisibile”. Non occorre certo essere uno psicologo per capirlo. Essere uno psicologo però aiuta a comprendere esattamente l’importanza dell’educazione del tempo dedicato dalla madre e dal padre per lo sviluppo di un essere umano equilibrato e felice. Chi educherà al Bene le generazioni future, nell’epoca della cancel culture?

Il padre del Professor Klaus Schwab collaborava coi nazisti di Adolf Hitler e suo figlio, ottan’anni più tardi, difende i neonazisti dell’Ucraina mentre il papa (sarebbe più corretto dire colui che amministra il papato, dato che Benedetto XVI non ha mai rinunziato al munus apostolico) si fa fotografare con in mano la bandiera di un Paese che non soltanto è governato dal Deep State ma ha il più alto numero di neonazisti al mondo ed è tra le Nazioni più corrotte della Terra.

La propaganda insiste: “l’aggressore ha sempre torto e l’aggredito sempre ragione”. Gli Alleati che invasero la Germania avevano torto o ragione? Il bombardamento di Dresda in cui non vennero colpiti obiettivi militari ma vennero bruciati dalle bombe incendiarie 135.000 civili fu un crimine di guerra?

L’ottica Disneyana da quattro soldi con cui gli americani vedono le cose ha dilagato: un problema complesso viene ridotto a una favola per bambini. La mistificazione dei media fa il resto. Altre stragi, altre immagini sapientemente ritoccate, aggiustate, raccontate in modo strumentale provocheranno la Terza Guerra Mondiale.

Inebetiti, dormienti, incapaci di una reazione, gli Occidentali saranno uccisi nel sonno. I sopravvissuti trasformati in transumani, contro la propria flebile volontà.

Monsignor Viganò tutte queste cose le dice da molto tempo. Non è un profeta, semplicemente è un uomo che si documenta e comprende le dinamiche dello scontro in atto. Mentre un uomo sospettato di essere un massone – un uomo con un crocefisso dove Gesù Cristo è scolpito a braccia conserte con un piede rivolto in avanti e uno rivolto indietro, un uomo che pensa che tutti (proprio tutti, ed è una bestemmia in quanto nega l’importanza del Bene e la gravità del Male!) saranno salvati – consacra al cuore Immacolato di Maria la Federazione Russa, l’Ucraina e l’intera umanità contravvenendo alla volontà della Madre di Dio come rivelata a Lucia Dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, io, agnostico, scrivo che la religione è una cosa seria: un Papa che non rispetta la volontà della madre di Dio è o un miscredente o un pazzo.

Per questo, raccolgo l’invito lanciato da Monsignor Viganò: la reazione deve partire dai laici, io sono pronto. Laico, mi metto a disposizione di chiunque voglia contrastare la deriva dell’Occidente. Consapevole di essere un nulla, un granello di polvere, senza alcuna volontà di ergermi a Übermensch, umilmente mi inginocchio e invoco l’aiuto dell’Altissimo, sperando che altri, laici, agnostici e cristiani (cattolici e ortodossi) si uniscano nella preghiera per la Pace e la vittoria del Bene.

A.T.

