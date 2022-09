Viganò, Messaggio a Vescovi: Non Siate Complici di Chi Giustifica l’Adulterio.

Carissimi StilumCuriali, riceviamo e volentieri pubblichiamo questo messaggio dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura.

Guardiamo all’esempio del Πρόδρομος, il Precursore, San Giovanni Battista, che precedette il divino Maestro non solo nell’annunciare la Sua venuta e il Battesimo per la remissione dei peccati, ma anche nell’affrontare la morte per mano del Tetrarca della Galilea Erode Antipa, da lui ammonito per lo scandalo che egli dava al popolo di Israele con l’accompagnarsi in pubblico concubinato alla moglie del fratello di Erode il Grande, Erodiade. Queste vicende, documentate dagli storiografi, sono accennate nel Vangelo insieme al ruolo di Salomé nel chiedere al patrigno la testa del Battista. Così commenta Sant’Ambrogio: Ab adulteris justus occiditur, et a reis in judicem capitalis sceleris pœna convertitur. Il giusto viene ucciso dagli adulteri, e la pena di morte è usata dai colpevoli contro il loro giudice. Clauduntur lumina non tam mortis necessitate quam horrore luxuriæ: gli occhi del Battista si chiudono non tanto a causa della morte, quanto per l’orrore della lussuria. Os aureum illud exsangue, cujus sententiam ferre non poteras, conticescit, et adhuc timetur: tace priva di vita la sua bocca d’oro, di cui tu Erode non potevi sopportare la condanna, ma la temi ancora.