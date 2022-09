Adinolfi: solo Alternativa per l’Italia si Batte – Realmente – alle Elezioni per la Vita.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto, e volentieri pubblichiamo questa lettera che Mario Adinolfi ha scritto in relazione all’articolo di Vincenzo Fedele sulle prossime elezioni. Buona lettura.

§§§

Gentile Tosatti, seguo come sai quotidianamente il tuo lavoro. Mi prendo da anni volentieri tutte le critiche del mondo, ma quando leggo nel testo di Vincenzo Fedele che io avrei distrutto il movimento pro-vita del Circo Massimo, quando sono l’unico che ha messo in campo fin dal 2016 un’organizzazione politica autonoma cristianamente ispirata capace di prendere alle elezioni 220.000 voti (il triplo dei presenti al Circo Massimo) mantenendo conseguentemente accesa una voce anche mediatica che ha consentito di combattere battaglie vincenti contro il ddl Zan, contro i referendum Cappato, contro la legge sull’eutanasia e a favore del vento antiabortista che si alza dagli USA, beh un po’ mi cadono le braccia. Invece di essere ringraziato per avere tenuta accesa la fiammella, i buoni a nulla del cattolicesimo da convegno ritengono che io abbia in sostanza abusivamente occupato uno spazio. Mi scalzassero. Provassero a impegnare i loro talenti, i loro denari, la loro quotidianità, la loro famiglia (sa il signor Vincenzo Fedele cosa significa avere una figlia che agli esami all’università viene sempre accolta da un ostile “ma lei è la figlia di Adinolfi?”), la loro tenacia, per anni, senza mollare mai nella difesa anche fisica dei principi non negoziabili, mettendoci faccia e corpo nel mainstream mediatico da dove poi deriva il conseguente massacro sui social. Provassero a fare meglio di me e mi scalzerebbero in un amen, loro sono i “veri” cattolici e avrebbero le masse a celebrare la fine dell’usurpatore. Ma fino al giorno in cui non decideranno di smuoversi dal loro comodo divano da cui puntano il dito, abbiano la decenza di riconoscere l’enormità della fatica da noi svolta e, se proprio non la apprezzano, in fase di campagna elettorale mi facciano la personale cortesia di tacere. La loro ignavia non li mette alla mia altezza e all’altezza delle migliaia e migliaia di militanti che in pieno agosto da Trieste a Agrigento si sono spezzati la schiena sotto il sole per raccogliere le firme che loro non sarebbero mai capaci di raccogliere, consentendo loro di criticarci senza aver mai mosso un dito né per aiutare noi né per costruire un’alternativa credibile e concretamente votabile. Anche il 25 settembre 2022 ci sarà una sola lista sulla scheda con un programma esplicitamente pro-life e si chiama Alternativa per l’Italia. Ne abbiamo depositato il simbolo al Viminale insieme alla dichiarazione che indica il capo della forza politica che si chiama Mario Adinolfi. Non me ne frega nulla di dispiacere agli ignavi, so che la loro tragedia è che vorrebbero essere capaci di aver messo su quel che ho messo su io e non avendone né il talento, né la capacità, né la tenacia, su me sfogano la loro frustrazione mista a invidia. Se però hanno onestà intellettuale e quel rigore anche religioso che mi rimproverano di non avere, dopo essere stati a Messa domenica 25 settembre dovranno recarsi alle urne e non potranno che votare Alternativa per l’Italia. Se sono i pro-life integerrimi che dicono di essere, il loro voto può essere dato solo ad APLI. Lo sanno tutti, lo sanno bene. Chi deciderà di astenersi o di votare per i soliti partiti che tutti, esplicitamente, Meloni compresa, dicono che la 194 non si tocca e l’aborto è una scelta della donna e sulla legge Cirinnà non si torna indietro e i loro consiglieri comunali celebrano garruli unioni gay in tutta Italia, allora diciamolo chiaro: chi farà quel tipo di scelta il 25 settembre non è scemo. È complice. Dunque non osi provare a delegittimare la proposta politica del Popolo della Famiglia declinata a queste elezioni politiche nella formula di Alternativa per l’Italia. Vota APLI, caro Marco. È l’unico voto che permetterà di uscire dal seggio sorridendo, sapendo di aver contribuito alla scalata verso uno sbarramento che mai come il 25 settembre sarà davvero alla nostra portata. E produrrà una novità di sapore storico, aprendo finalmente uno spazio politico praticabile per tutti, anche per coloro che non hanno mosso un dito e mentre noi faticavamo si univano alla lobby Lgbt considerandoci come i loro peggiori nemici.

Con stima.

Mario Adinolfi

Capolista di Alternativa per l’Italia al Senato

§§§

