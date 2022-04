Agostino Nobile: Bio-laboratorios administrados por el Pentágono en Ucrania y en Georgia

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ha enviado esta reflexión sobre un tema que no está suficientemente abordado en el contexto del conflicto ruso-ucraniano, y sus -largas- raíces que vienen del otro lado del océano. Disfruten la lectura.

Bio-laboratorios en Ucrania y en Georgia

Desde el pasado mes de enero ha habido algunos artículos en la web a los que, debo reconocer, al principio no les di suficiente crédito. Con las noticias sobre los Bio-labs que mientras tanto comenzaron a llegar desde Estados Unidos las informaciones tomaron forma y la incredulidad se convirtió en preocupación. Las informaciones principales sobre los Bio-labs las leí en el blog de Dilyana Gaytandzhieva, una periodista búlgara independiente y corresponsal en Medio Oriente. El pasado mes de febrero, el Open Europe Expert Congress (comunidad de activistas civiles, políticos, diplomáticos y académicos de la Unión Europea) premió a Dilyana por su excepcional desempeño como periodista de investigación. Entonces, las noticias que informo están respaldadas por documentos y funcionarios que no tienen vínculos con Rusia.

En un artículo del 16 de marzo de 2022, Dilyana confirma lo escrito anteriormente. Según documentos internos, los contratistas del Pentágono tuvieron pleno acceso a todos los bio-laboratorios ucranianos, mientras que a los expertos independientes se les negó incluso una visita. Las nuevas revelaciones contradicen al gobierno estadounidense, que niega el involucramiento del Pentágono en los bio-laboratorios ucranianos.

Como ya escribí anteriormente en un artículo de mi autoría, https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/12/agostino-nobile- non-hanno-il-diritto-di- mentirci-abbiamo-il-diritto- di-sapere/, la infame Victoria Nuland subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Eurasiáticos en el Departamento de Estado de Estados Unidos (la que con la bendición del ex presidente Obama elaboró ​​el golpe de Estado en Ucrania en 2014), reconoció la existencia de los Bio-labs, sin añadir nada más. Sin embargo, dijo que le preocupaba que “esos materiales de investigación” pudieran caer en manos de los rusos. Esto sugiere que los “materiales de investigación” no son inofensivos sino peligrosos. ¿Por qué, entonces, se construyeron algunos Bio-labs cerca de la frontera rusa? Significa que Putin tiene razón al vender cuando acusa a los Estados Unidos de apoyar económica y tecnológicamente a los Bio-labs en Ucrania y no sólo allí.

Las actividades del Pentágono en los bio-laboratorios ucranianos fueron financiadas por la agencia Defense Threat Reduction (DTRA), que destinó 80 millones de dólares para la investigación biológica a partir del 30 de julio de 2020. La empresa estadounidense Black & Veatch Special Projects Corp. estuvo a cargo del programa. Una carta (datada el 2 de julio de 2019) de la ministra de Salud de Ucrania, Ylana Suprun, dirigida a DTRA en Ucrania, otorga a Black & Veatch Special Projects Corp. acceso completo a todos los bio-labs en Ucrania involucrados en el programa de investigación biológica militar de Estados Unidos. Ylana Suprun es ciudadana estadounidense y recibió la ciudadanía ucraniana del expresidente Petro Poroshenko en 2015 (el año siguiente al golpe de Estado de Estados Unidos).

Según el Ministerio de Defensa ruso, DTRA financió un proyecto similar en Ucrania UP-4 en 2020. El objetivo del proyecto era investigar el potencial de patógenos particularmente peligrosos que se transmiten a través de aves migratorias, incluido el altamente patógeno H5N1, cuya letalidad para los humanos. puede llegar al 50%, así como la enfermedad de Newcastle (por su contagiosidad y violencia, también se le conoce como seudo peste aviar). En el pasado, el uso de aves migratorias para la posible transmisión de patógenos ha sido un importante programa de investigación entre el Instituto Smithsoniano y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En un artículo publicado el 24 de enero de 2022 -en https://dilyana.bg/documents- expose-us-biological- experiments-on-allied- soldiers-in-ukraine-and- georgia/– la ya citada Dilyana Gaytandzhieva revela que el Pentágono dirigió experimentos biológicos de resultado potencialmente letal en 4.400 soldados en Ucrania y 1.000 soldados en Georgia. Según los documentos filtrados, todas las muertes de los voluntarios debían ser informadas dentro de las 24 horas (en Ucrania) y en 48 horas (en Georgia).

Se considera que ambos países son los socios más leales de Estados Unidos en la región, con una serie de programas del Pentágono en marcha en su territorio. Uno de estos es el programa de compromiso biológico de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA, por sus siglas en inglés) de 2.5 mil millones de dólares, que incluye la investigación de agentes biológicos, virus mortales y bacterias resistentes a los antibióticos que se están estudiando en la población local.

Proyecto GG-21: “Todas las muertes de voluntarios serán informadas con prontitud”.

El Pentágono ha lanzado un proyecto de 5 años con una posible extensión de hasta 3 años con el nombre en clave de GG-21: “Infecciones por artrópodos y zoonosis entre el personal militar en Georgia”. Según la descripción del proyecto, se obtendrán muestras de sangre de 1.000 reclutas militares en el momento de su examen físico de registro militar en el hospital militar georgiano ubicado en Gori.

Las muestras serán analizadas por los anticuerpos contra catorce agentes patógenos:

–Bacillus anthracis

–Brucella

–virus CCHF

–Coxiella burnetii

–Francisella tularensis

–Hantavirus

–Specie Rickettsia

–Virus TBE

–Specie Bartonella

–Specie Borrelia

–Specie Ehlrichia

–Specie Leptospira

–Salmonella typhi

– WNV

La cantidad de sangre extraída será de 10 ml. Las muestras se almacenarán indefinidamente en el NCDC (Lugar Center) o en el USAMRU-G y para futuros estudios de investigación se podrían enviar alícuotas a la sede de WRAIR en Estados Unidos. El Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR) es la estructura de investigación biomédica más grande administrada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los resultados de los análisis de sangre no se proporcionarán a los participantes del estudio.

Tal procedimiento no puede causar la muerte. Sin embargo, según el informe del proyecto, “todas las muertes de voluntarios se informarán de inmediato (generalmente dentro de las 48 horas posteriores a la notificación al PI)” al Hospital Militar de Georgia y al WRAIR. Las muestras de sangre de los soldados se almacenarán y analizarán más a fondo en el Lugar Center, una instalación financiada por el Pentágono con 180 millones de dólares en la capital de Georgia, Tiflis.

El Lugar Center se ha hecho famoso en los últimos años por las actividades controvertidas, los accidentes de laboratorio y los escándalos en torno al programa de hepatitis C del gigante farmacéutico estadounidense Gilead en Georgia, que ha provocado la muerte de al menos 248 pacientes. La causa de la muerte en la mayoría de los casos figuraba como desconocida, según mostraron documentos internos.

El proyecto GG-21 georgiano fue financiado por DTRA e implementado por científicos militares estadounidenses de una unidad especial del Ejército de Estados Unidos que lleva el nombre en código USAMRU-G, la cual opera en el Lugar Center. Aunque no eran diplomáticos, recibieron inmunidad diplomática en Georgia para buscar bacterias, virus y toxinas. Esta unidad está subordinada al Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR).

Si los científicos patrocinados por DTRA causan muertes o lesiones a la población local, no pueden ser considerados responsables. Además, según el Acuerdo Estados Unidos-Ucrania, serán responsabilidad de Ucrania las reclamaciones de terceros por muertes y heridos en Ucrania, derivadas de actos u omisiones de cualquier empleado de los Estados Unidos en relación con el trabajo en el marco de este acuerdo.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 4 de abril de 2022 en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/04/agostino-nobile- biolaboratori-gestiti-dal- pentagono-in-ucraina-e-in- georgia/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

