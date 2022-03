Agostino Nobile: Non hanno il diritto di mentirci. Abbiamo il diritto di sapere.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione panoramica su quanto sta accadendo in Ucraina, e sullo stato di servilismo della nostra informazione, televisiva e stampata. Buona lettura e meditazione.

Laboratori batteriologici segreti in Ucraina

Se esistesse una divinità che fulmina i diffusori di menzogne in larga scala, solo in Europa il 99% di politici, giornalisti e intellettuali sarebbero già vaporizzati.

Il 4 marzo scorso avevo scritto sull’esistenza di laboratori di ricerca batteriologica in Ucraina, sovvenzionati e gestiti dagli USA nonostante siano vietati dalle convenzioni internazionali, vedi https://www.marcotosatti.com/2022/03/04/agostino-nobile-limpero-mondialista-della-menzogna-e-in-azione/ Ma tranne alcuni onesti bloggers, l’informazione europea non ne ha parlato o ha definito la notizia come un falso creato dal “perfido” Putin.

Sentiamo cosa dice a tal proposito la Fox News, la più ascoltata e seguita degli States.

Riporto direttamente alcuni estratti dei commenti del Tucker Carlson Tonight del 9 marzo, perché se il sottoscritto o altri fuori dal coro scrivono le stesse cose vengono derisi oscurati o puniti. Un calibro giornalistico come l’anchor man americano, non dovrebbe lasciare dubbi, tranne a coloro che la divinità vaporizzerebbe.

Dopo che USA Today come altri siti e giornali hanno definito la notizia sui laboratori biologici in Ucraina un falso creato dall’odioso “zar” Putin, Tucker commenta: «Secondo Foreign Policy […] era solo un’altra bugia dei russi che mentono per vivere. […] Queste sono teorie di cospirazione, ci ha detto l’UE, sono bugie diffuse da Putin. Un portavoce dell’UE ha poi ricordato che “la credibilità delle informazioni fornite dal Cremlino è in generale molto dubbia e bassa”».

Ovviamente non mancano i giornali che parlano di una bugia che mira a sostenere la tesi cinese che accusa gli USA di essere responsabili della diffusione del Covid-19. Infatti Tucker commenta, sembra che «la Russia si sia alleata con la Cina per amplificare ulteriormente la falsa affermazione dei laboratori statunitensi in Ucraina».

A questo punto Tucker ha mostrato un breve filmato su un’udienza del Comitato per le Relazioni Estere del Senato, dove la famigerata Victoria Nuland, sottosegretario di Stato di Joe Biden e responsabile dell’Ucraina, è stata interpellata dal senatore repubblicano Marco Rubio.

Breve parentesi. Nuland ha servito, tra l’altro, come Assistente Segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dal 2015 al 2017 e Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO dal 2005 al 2008. Sotto la presidenza di Obama e del suo vice Joe Biden la Nuland insieme a George Soros hanno architettato il colpo di stato in Ucraina del 2014 «in nome della democrazia, ovviamente». Per raggiungere i loro scopi Obama, Biden e i loro aguzzini, oltre a finanziare scuole e istituti d’indottrinamento antirusso per i giovani sprovveduti, hanno sostenuto economicamente e con armi i nazisti ucraini.

Victoria Nuland è anche una delle persone che ha portato la guerra in Iraq e, sottolinea l’anchor man della Fox News «non si è mai scusata per questo, continuando ad essere promossa perché è così che funziona a Washington DC».

Nessuno, dunque, è più informata della Nuland sull’Ucraina. Durante l’udienza, a quanto pare inaspettatamente, il senatore della Florida Marco Rubio ha chiesto a Nuland: «L’Ucraina ha armi chimiche o biologiche?»

Visibilmente sorpresa, la Nuland borbotta: «L’Ucraina ha una struttura di ricerca biologica, siamo abbastanza preoccupati che le truppe russe possano cercare di ottenerne il controllo. Stiamo lavorando con gli ucraini su come possono impedire che uno qualsiasi di quei materiali di ricerca cada nelle mani delle forze russe».

Tucker, commenta: «Ci è caduta la mascella! Sotto giuramento in un’udienza aperta della commissione, Toria Nuland ha appena confermato che la disinformazione russa che ci stanno dicendo da giorni […] è completamente vera».

«Cosa stanno facendo esattamente in questi laboratori biologici ucraini segreti? L’Ucraina è il paese più povero d’Europa. Non è certo un focolaio di ricerca biomedica. […] Se i “materiali di ricerca” in questi laboratori dovessero sfuggire in qualche modo, e Nuland sembra molto preoccupata, quale sarebbe l’effetto sull’Ucraina e poi sul resto del mondo? Come possiamo prepararci alle conseguenze di questa cosa di cui lei è preoccupata? Non dovremmo prepararci? Perché, a quanto pare, abbiamo appena trascorso gli ultimi due anni a convivere con l’agente patogeno che è iniziato in un altro laboratorio biologico straniero finanziato segretamente dal governo degli Stati Uniti. [..] Stiamo assumendo che questi non siano laboratori farmaceutici, probabilmente non stanno sviluppando nuovi farmaci per la leucemia. Dalla sua risposta, Toria Nuland, supporremmo che c’è un’applicazione militare a questa ricerca, che stavano lavorando su armi biologiche».

Il fatto è talmente preoccupante che Marco Rubio, invitato a parlare allo studio di Tucker, ha rifiutato.

Tucker, continua: «Non andiamo da fonti straniere perché ci fidiamo prima delle nostre fonti. Ma quando si scopre che le persone che ci rappresentano e dirigono il nostro governo ci mentono e non si scusano mai per le cose orribili che fanno in nostro nome, allora bisogna aprire un po’ la mente e almeno valutare ciò che dicono gli altri».

Tucker riporta il commento di Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russo: «Nel corso dell’operazione militare speciale, sono stati scoperti tentativi di eliminazione del programma biologico militare in fase di sviluppo in Ucraina, finanziato dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti».

Tucker: «Separatamente, un portavoce del ministero degli Esteri russo ha detto che gli ucraini stavano lavorando su agenti patogeni mortali, tra cui peste e antrace. È vero? […] Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha un sito web che contiene questa clip mediatica sull”apertura di una struttura di ricerca biologica in Ucraina nel 2010: “Il senatore degli Stati Uniti Dick Lugar ha applaudito l’apertura di questa settimana del Laboratorio Centrale di Riferimento ad Interim di Odessa, Ucraina, annunciando che sarà strumentale nella ricerca di pericolosi agenti patogeni usati dai bioterroristi. Il laboratorio di bio-sicurezza di livello 3 sarà usato per studiare l’antrace, la tularemia e la febbre Q, così come altri pericolosi agenti patogeni”.

«Poi» continua Tucker «il National Pulse ha scovato un rapporto del 2011 dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti che spiega anche che il laboratorio di Odessa “è responsabile dell’identificazione di agenti patogeni biologici particolarmente pericolosi”. Quindi, quello che stiamo facendo – non è la prima volta che sentite questa storia – stiamo finanziando la creazione di agenti patogeni mortali in modo da poterli studiare ed evitare che la gente ne venga infettata. Forse? Ci sono molti esempi di questo. L’ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ha una comoda pagina web che spiega che gli scienziati americani e ucraini hanno lavorato su un sacco di esperimenti diversi come questo».

«Alcuni dei progetti includono il lavoro sul virus della peste suina africana, il virus della febbre emorragica e vari virus respiratori. La cosa interessante è che il sito web dell’ambasciata degli Stati Uniti contiene anche link a schede informative sul sostegno americano alla ricerca biologica in Ucraina, ma tutti questi link ora sono oscurati. Questo è strano. È il nostro governo. Noi paghiamo per questo. Di nuovo, sono lì a nostro nome, a nome dei cittadini americani, ma non possiamo più leggere la loro pagina web. Come funziona, esattamente? Non hanno il diritto di mentirci.

La pagina web è archiviata, ma per fortuna le schede informative mostrano i finanziamenti del Dipartimento della Difesa ai laboratori in Ucraina. Quindi questa sembra una prova. Non è disinformazione russa. È assolutamente reale. […] Ecco cosa risponde oggi il portavoce del Pentagono John Kirby a un reporter: “Le accuse russe sono assurde. Sono ridicole e, sapete, come dice mio nonno cattolico irlandese [da notare come cerca di lisciare i cattolici beoti – ndt] sono un mucchio di sciocchezze. Non c’è niente di vero. È la classica propaganda russa”.

Reporter: Sì, ma può spiegarci cosa… c’è stata qualche relazione tra…?”

John Kirby: Non stiamo sviluppando armi biologiche o chimiche in Ucraina. Non sta succedendo!”.

Tucker: «[…] Abbiamo contattato il Dipartimento di Stato e ci hanno fornito questa dichiarazione molto attentamente formulata: “Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non possiede o gestisce laboratori biologici in Ucraina. […] Il sottosegretario Nuland durante la sua testimonianza si riferiva ai laboratori ucraini di diagnostica e biodifesa, che non sono strutture per armi biologiche. […] Queste istituzioni contrastano le minacce biologiche in tutto il paese”».

Tucker: «Se questi sono laboratori puramente difensivi, perché Toria Nuland era così preoccupata che i russi potessero entrare in possesso dei materiali di queste strutture? Altre potenze mondiali sono arrivate all’ovvia conclusione. Di nuovo, odiamo dirlo, ma i nostri portavoce hanno mentito.

Andiamo dal Ministero degli Esteri della Cina, un paese che disprezziamo. Ecco cosa hanno detto oggi.

Zhao Lijian: “Negli ultimi due decenni, gli Stati Uniti hanno bloccato l’istituzione di un regime di verifica della Convenzione sulle armi biologiche e si sono rifiutati di accettare l’ispezione delle strutture biologiche all’interno e all’esterno dei loro confini. La mossa ha ulteriormente aggravato la preoccupazione della comunità internazionale. Noi, ancora una volta, esortiamo gli Stati Uniti a fornire un chiarimento completo delle loro attività di biomilitarizzazione all’interno e all’esterno dei loro confini e ad accettare una verifica multilaterale”.

Tucker: «Non siamo mai d’accordo con il governo cinese su nulla, ma in questo caso, fanno una giusta osservazione. Ora sappiamo che gli agenti biologici pericolosi, che li chiamiate armi o no, è completamente irrilevante perché possono essere usati come armi. Una pistola è un’arma? Non quando sei a caccia di quaglie, ma quando sei in uno scontro a fuoco, lo è. È un ridicolo dibattito semantico. Agenti biologici pericolosi rimangono, grazie all’amministrazione Biden, non protetti in una caotica zona di guerra. A un certo punto dobbiamo sapere come è successo, chi ha preso quelle decisioni. Abbiamo il diritto di sapere e speriamo che qualcuno al Congresso, probabilmente non Marco Rubio, ma qualcun altro, vada in fondo alla questione, ma nel frattempo, preghiamo che da qualche parte, nel governo degli Stati Uniti, ci sia un adulto che si preoccupi abbastanza da mettere immediatamente questa situazione sotto controllo». Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=AugzqXPYaOc

Vediamo i titoli di tre quotidiani italiani. Corriere della sera, 2 marzo 2022: Guerra in Ucraina, le 10 bufale più famose diffuse dai media russi

Più perversa, La Repubblica, 11 Marzo 2022, gira la frittata accusando la Russia: Gli allarmi dei Servizi occidentali e i precedenti controversi utilizzi di questi ordigni vietati dalle convenzioni internazionali.

Huffpost, 10 Marzo 2022: La battaglia sulle armi chimiche che avvicina Russia e Cina contro gli Usa.

A quanti giornalisti, a partire dalle guerre imposte dalla NATO e dal Covid, abbiamo sentito dire frasi come quelle di Tucker “Non hanno il diritto di mentirci. Abbiamo il diritto di sapere”?

Sui giornali e nelle reti nazionali italiane ed europee non esite un solo giornalista degno di questa professione. I pochi degni di questo lavoro, che dovrebbe difendere i diritti dei cittadini, sono stati vilipesi ed emarginati.

La totale mancanza di dignità di chi parla alla tv e scrive sui giornali, insieme all’assenza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ci hanno fatto cadere in una fogna morale, molto probabilmente funesta, che i loro figli e chi dà loro credito la porteranno nella coscienza come una vergogna indelebile. Ma forse hanno un cuore e una mente talmente scialbi che la fogna rappresenta la loro vasca da bagno.

Agostino Nobile

