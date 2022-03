Nitoglia, Viganò: Ucrania es la última víctima de verdugos consumados

por don Curzio Nitoglia

El 6 de marzo salió a la luz un ensayo magistral (de 41 páginas) de monseñor Viganò sobre la guerra que Putin tuvo que librar contra Zelenskyj. Me permito resumir las páginas de monseñor Viganò invitando al lector a estudiar detenidamente lo que el arzobispo ha escrito, porque él, mejor que nadie, ha demostrado (con orden, síntesis, concisión, pruebas y citas) cómo esta guerra es defensiva y no ofensiva (y por tanto injusta); es más, cómo ha sido provocada por el Mundialismo para asegurarse que Putin tuviera que entrar en Ucrania, para que el ejército de la OTAN que ocupa Ucrania no entrara en Rusia.

La expansión de la OTAN

Desde la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos ha ampliado su esfera de influencia política y militar a casi todos los Estados satélites de la ex Unión Soviética, incluso recientemente, con la anexión a la OTAN de Polonia, la República Checa, Hungría (1999), Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania (2004), Albania y Croacia (2009), Montenegro (2017) y Macedonia del Norte (2020).

La Organización del Tratado del Atlántico Norte está a punto de ampliarse para incluir a Ucrania, Georgia, Bosnia y Herzegovina y Serbia. En la práctica, la Federación Rusa se encuentra bajo amenaza militar -armas y bases misilísticas- a pocos kilómetros de su frontera, mientras que no dispone de ninguna base militar tan cerca de Estados Unidos.

Además, la OTAN se había comprometido con el Kremlin en 1991 a no expandirse más. No solo eso: a finales de 2021 Der Spiegel publicó los borradores de un tratado con Estados Unidos y de un acuerdo con la OTAN sobre garantías de seguridad; Moscú exigió a sus socios occidentales garantías legales que impidieran una posterior expansión de la OTAN hacia el este, uniendo a Ucrania al bloque y estableciendo bases militares en los países postsoviéticos. Las propuestas también contenían una cláusula sobre el no despliegue de armas de ataque de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia y su retirada de las fuerzas de la alianza en Europa del Este a sus posiciones de 1997.

Putin se aguantó con los países bálticos, Polonia, Rumania y Bulgaria, pero frente al hecho que Ucrania le quitaría toda posibilidad de acceder al Mar Negro y llevaría las armas de la OTAN a sus puertas, tuvo que reaccionar. Fue, por tanto, una autodefensa o “guerra defensiva” y “no ofensiva” y, en consecuencia, una “guerra justa”.

La revolución de color en Ucrania y la independencia de Crimea, Donetsk y Lugansk

En 2014, Crimea, Donetsk y Lugansk declararon su independencia de Ucrania -en nombre de la autodeterminación de los pueblos reconocida por la comunidad internacional- y se declararon anexionados a la Federación Rusa.

El gobierno ucraniano sigue negándose a reconocer la independencia de estas regiones, sancionada por referéndum popular, y deja a las milicias neonazis y a las fuerzas militares regulares libertad para infligir violencia a la población, ya que considera a estas entidades como organizaciones terroristas.

¿Por qué, en una situación de flagrante violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares neonazis y los aparatos paramilitares contra la población rusoparlante de las repúblicas independientes, la comunidad internacional debería considerar condenable la intervención de la Federación Rusa e incluso culpar a Putin de la violencia?

Por otra parte, ¿por qué se escandaliza hoy de una intervención rusa en Ucrania, cuando la OTAN ha llevado a cabo intervenciones en Yugoslavia (1991), Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Libia y Siria (2011), sin que nadie haya planteado alguna objeción? Sin olvidar que en los últimos diez años Israel ha atacado repetidamente objetivos militares en Siria, Irán y Líbano para evitar la creación de un frente armado hostil en su frontera norte (las llamadas “represalias preventivas”) y ninguna nación ha propuesto imponer sanciones a Tel Aviv.

Resulta espeluznante ver la hipocresía con la que la Unión Europea y Estados Unidos -Bruselas y Washington- prestan su apoyo incondicional al presidente Zelenskyj, cuyo gobierno lleva ocho años persiguiendo impunemente a los ucranianos de habla rusa, a los que incluso se les prohíbe hablar en su propia lengua en un país que cuenta con muchos grupos étnicos, de los que el ruso representa el 17,2%.

El presidente Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj

Las actuaciones de Zelenskyj son perfectamente coherentes con la ideología LGBTQ que sus patrocinadores europeos consideran un requisito indispensable en la agenda de “reformas” que todos los países deben adoptar, junto con la igualdad de género, el aborto y la economía verde.

En consecuencia, la guerra actual no sólo es “justa” o “defensiva”, sino “metafísica” y “espiritual”. San Agustín hablaría de la lucha entre la “Ciudad de Dios contra la Ciudad de Satanás”.

No es de extrañar que Zelenskyj, miembro del Foro Económico Mundial, haya podido beneficiarse del apoyo de Klaus Schwab y sus aliados para llegar al poder y llevar a cabo el Gran Reinicio también en Ucrania.

Es evidente que el pueblo ucraniano es víctima del mismo golpe de Estado global por parte de poderes supranacionales que no se preocupan por la paz entre las naciones, sino por instaurar la tiranía del Nuevo Orden Mundial.

Las violaciones de los derechos humanos en Ucrania y los crímenes de las milicias neonazis denunciados reiteradamente por Putin no pudieron encontrar una solución política porque fueron planificados y fomentados por la élite globalista, con la colaboración de la Unión Europea, la OTAN y el Estado profundo estadounidense en clave antirrusa y para hacer inevitable una guerra de la cual obtener, principalmente en Europa, la adopción forzada de racionamientos energéticos, las restricciones a los viajes, la sustitución del papel moneda por el dinero electrónico y la adopción del DNI digital: no estamos hablando de proyectos teóricos, sino de decisiones que se van a tomar concretamente a nivel europeo y en cada uno de los Estados.

Ucrania es la última víctima de verdugos consumados

Los ucranianos, sea cual sea la etnia a la que pertenezcan, son los últimos rehenes inconscientes del mismo régimen totalitario supranacional que ha puesto de rodillas a la economía de las naciones con la impostura del Covid, después de haber teorizado públicamente la necesidad de diezmar a la población mundial y transformar a los supervivientes en enfermos crónicos, comprometiendo irremediablemente sus sistemas inmunitarios.

Si hay un aspecto positivo que cada uno de nosotros puede reconocer en esta crisis es haber mostrado el horror de la tiranía globalista, su despiadado cinismo, su capacidad para destruir y aniquilar todo lo que toca. No son los ucranianos los que deberían entrar en la Unión Europea o en la OTAN, sino los demás Estados que deberían tener finalmente una sacudida de orgullo y coraje y salir, sacudiendo este yugo detestable y redescubriendo su independencia, su soberanía, su identidad y su fe. Su propia alma.

don Curzio Nitoglia

Publicado originalmente en italiano el 29 de marzo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/29/nitoglia-vigano- lucraina-e-ultima-vittima-di- consumati-carnefici/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino