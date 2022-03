Quarracino: En Defensa de la Vida humana Naciente. Contra el Genocidio

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, hace unos días José Arturo Quarracino nos envió este bello y verdadero artículo sobre el genocidio mundial en marcha con el aborto. Desgraciadamente, tuve algunos problemas de salud que me impidieron publicarlo -y traducirlo al italiano- en el momento preciso en que debería haber aparecido, el 25 de marzo. Pido disculpas al autor y a los lectores. Feliz lectura.

En defensa de la vida humana naciente, contra el genocidio infernal

DÍA DEL NIÑO POR NACER – 25 de Marzo de 2022

En este día en que la Cristiandad celebra la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María, desde 1998 celebramos en Argentina el Día del Niño por Nacer, por iniciativa del gobierno nacional de ese entonces, sancionada mediante el Decreto 1406/98.

Esta celebración es, además de una festividad religiosa para los creyentes, una reafirmación política del compromiso de defender por todos los medios posibles la vida de los niños que son asesinados antes de que sus madres den a luz, compromiso asumido por los argentinos de bien frente al genocidio brutal diseñado, planificado y llevado a cabo por quienes se creen los “dueños y amos del Universo”, por encima de toda ley y racionalidad, que en los últimos años han promovido la muerte de 50-60 millones de personas por año, antes de que nazcan.

Genocidio propio de bestias y de hienas , que se ha encarnizado contra los seres humanos más inocentes e indefensos de todos, utilizando todos los recursos a su disposición -médicos, tecnológicos, científicos, institucionales, jurídicos, educativos- en forma inapelable, contra quienes no han cometido ningún delito y no tienen posibilidad de defensa alguna. Genocidio que consagra la “ley” de las bestias que impera en la selva: el predominio del más fuerte contra el más débil de todos los seres humanos.

Genocidio propio de trogloditas , que utilizan el poder estatal para asesinar “legalmente”, cuando históricamente la función del Estado ha sido la de defender al más débil de la prepotencia e injusticia del más fuerte. Sólo en la época prehistórica y pre-humana se ha visto tal expresión de barbarie y salvajismo, que como los grupos de tareas de las dictaduras contemporáneas invisibiliza y aniquila a sus víctimas, negándoles el carácter de personas humanas que les reconocen leyes y Constituciones nacionales y Tratados internacionales.

Genocidio totalmente ilegal e irracional , porque no hay ningún Tratado internacional ni ninguna Tradición jurídica que haya consagrado el aborto como derecho de la mujer para matar a su hijo antes de que nazca. Derecho inventado por uno de los personajes más nefastos de la Oligarquía financiera globalista depredadora -John Davison Rockefeller-, quien definió al asesinato prenatal como “derecho de la mujer para determinar su fecundidad” (1972).

En definitiva, el inventado “derecho al aborto” no es otra cosa que la reivindicación lisa y llana de matar y asesinar, como “derecho” de matar al propio hijo.

Una verdadera actitud propia y típica de trogloditas, que desconocen que ya las primeras civilizaciones antiguas -sumeria, babilónica, persa, egipcia, etc.-, no sólo reconocían el origen divino del ser humano como creación de los dioses, sino que además reconocían en los hijos la bendición divina por excelencia para todo ser humano, y en el caso del filósofo greco-macedónico Aristóteles, los hijos eran el modo en el que el ser humano -varón y mujer- vencía a la muerte, no como individuo sino como especie. No es sólo el cristianismo quien postula al hombre como fruto de la creación divina, sino que ha sido la sabiduría ancestral de los pueblos de la Antigüedad la que reafirmó solemnemente el carácter de los hijos como bendición divina para sus progenitores, convicción también consagrada en las Sagradas Escrituras: “La herencia de Yahveh son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas” (Sal 126, 3).

En una extraña y esquizofrénica alianza, tanto la plutocracia financiera depredadora angloamericana como el progresismo socialdemócrata ateo y secularizante -excrecencia degradada de la filosofía materialista marxista y totalitaria y supuesto enemigo de aquél-, no sólo rechazan y repudian la esencia divina del ser humano, sino que en el caso de los niños por nacer han ido escalando en sus deseos de matarlos: no sólo postulan el “derecho” a eliminarlos sin motivo alguno en las primeras catorce semanas, han comenzado también el “derecho” de matarlos hasta las 24 semanas de gestación, y en el colmo de su odio visceral postulan el “derecho” de asesinarlos hasta el instante previo a su nacimiento o directamente dejarlos morir en sus primeros 28 días de existencia fuera del seno materno.

Lo paradójico es que la reivindicación del “aborto como derecho” ha impuesto -más allá de toda norma legal y constitucional, nacional e internacional- que los niños por nacer son el único grupo humano en el mundo que tienen el “derecho” de padecer la pena de muerte, sin haber cometido ningún delito y sin que nadie los defienda legalmente.

Es cada vez más evidente que la sociedad post-moderna y el Nuevo Orden Internacional impulsados por los “amos del Universo”, los promotores del Imperialismo Internacional del Dinero, fundan su existencia y su razón de ser en un extraño y diabólico pacto a favor del genocidio prenatal, lo que como Humanidad nos hace retroceder a las épocas más oscuras y sombrías de la Era Troglodita.

Es por eso que frente a la barbarie demoníaca y antihumana del holocausto demográfico prenatal, millones de seres humanos nos ponemos de pie y enfrentamos y combatimos a los mercaderes de la muerte y a sus agentes mercenarios, para defender a los seres humanos más inocentes e indefensos de todos, sin los recursos materiales con que cuentan los cobardes criminales sembradores de homicidios, pero con la firme decisión de defender y salvaguardar a quienes son la bendición divina por excelencia que Dios derrama en el mundo, con la fe en el Todopoderoso y con la Verdad y el Amor en nuestros corazones, para enfrentar ese poder diabólico que odia la Creación divina y pretende destruirla, porque es incapaz de derrotar a Dios.

José Arturo Quarracino

25 de marzo de 2022

