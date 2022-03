Discutere su Il Paradiso degli Inadeguati di Porfiri. Streaming, Oggi alle 18.00

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso sia interessante portare ala vostra attenzione questo evento online, che avrà luogo oggi pomeriggio e di cui troverete i dettagli qui sotto. Buona lettura e partecipazione.

Il commento di frasi e sentenze fa parte di una lunga tradizione. In molti casi esse facevano parte di un’opera unitaria, nel caso del libro più recente di Aurelio Porfiri, queste frasi sono state riprese da più fonti, spesso lontane nel tempo e nello spazio. Il paradiso degli inadeguati. Massime di imperfezione spirituale , raccoglie commenti a frasi dalla Scrittura, autori come Plinio Côrrea de Oliveira, Divo Barsotti, Enrico Zoffoli ed altri. Frasi spesso dense di spiritualità ma non solo.

L’autore ha sempre creduto nell’importanza degli aforismi, delle massime spirituali, delle frasi che possono aiutarci a cambiare una prospettiva sulle cose materiali e su quelle spirituali. I medievali compilavano commentari a frasi di grandi autori spirituali e non. Egli ha voluto fare una cosa simile, commentando non solo frasi di autori spirituali, ma anche frasi di autori che magari non sono strettamente appartenenti ad un certo mondo religioso. Questo perché crede che da tutti si può imparare se si sa come guardare a certe cose.

Con Aurelio Porfiri ne parlano il filosofo Marco Vannini, il docente Luca Fumagalli, il coordinatore della Comunità opzione Benedetto Giovanni Formicola.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

