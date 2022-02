Non Ponti, ma Scale. Intorno a un Libro Controverso. In Streaming, alle 18.00

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo evento online che avrà luogo oggi pomeriggio, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, e di cui trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura.

La vita della Chiesa è recentemente molto tormentata. Un nuovo libro affronta questi problemi da una prospettiva particolare: Non ponti, ma scale. Una vicenda ecclesiale che don Francesco Ricossa e Aldo Maria Valli ripercorrono a mente lucida, senza nascondere la sofferenza ma con totale fiducia nella promessa: le porte degli inferi non prevarranno. Sebbene appartengano alla stessa generazione, i due autori provengono da storie assai diverse e non nascondono le differenze che non sono certamente secondarie, ma le mettono al servizio di un dialogo sincero. Parlano “dalle due sponde di un fiume”, ma con tanto amore per la Chiesa e senza mai dimenticare che la questione decisiva è una sola: il destino eterno dell’anima.

Con Aurelio Porfiri ne parlano gli autori Aldo Maria Valli e don Francesco Ricossa, lo storico John C. Rao.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale