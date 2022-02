Agostino Nobile: Pronte le Prove per il “Norimberga 2”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione particolarmente adatta ai tempi che stiamo vivendo, e ai disastri che sono stati causati nel nome della lotta alla psico-pandemia, e che purtroppo nel nostro Paese sono ancora in corso, grazie a quell’osceno strumento chiamato Green Pass, ideato dai servi politici di collusioni finanziarie, ideologiche e politiche internazionali che è sempre più difficile nascondere. Buona lettura e condivisione.

§§§

Pronte le prove per il Norimberga 2

Il processo di Norimberga è stato possibile solo alla fine della II Guerra mondiale, quindi bisognerà aspettare che il buon senso popolare metta in angolo gli autori del peggiore crimine contro l’umanità e i governi che li hanno spalleggiati.

Il Norimberga 2 è sostenuto da migliaia di avvocati, medici e centinaia altri professionisti di tutto il mondo guidati dall’avvocato tedesco-americano Reiner Fuellmich. Essi hanno le prove, devastanti, per perseguire tutti coloro che negli ultimi due anni hanno distrutto la vita lavorativa, la scuola e la salute dei popoli occidentali.

L’avvocato Reiner Fuellmich, di nazionalità tedesca e statunitense, pochi anni fa è riuscito a portare il gigante automobilistico Volkswagen in tribunale nel caso delle marmitte catalitiche falsificate e la Deutsche Bank per frodi, vincendo i processi. Ha pubblicato molti articoli e libri sul diritto bancario, diritto medico e diritto internazionale privato e ha insegnato come professore e conferenziere in Germania e in Estonia. Il 10 luglio 2020 il Dr Reiner Fuellmich ha costituito la Commissione d’Inchiesta extraparlamentare tedesca Corona.

Nella Dichiarazioni di apertura del Grand Jury (vedi video in lingua originale https://www.youtube.com/watch?v=ELTFNkCdzjA) del 24 gennaio 2022, l’avvocatessa Ana Garner, Ph.D., University of Iowa, ha commentato:

«Questa promulgazione di un’indagine del Grand Jury, comune negli Stati Uniti, è un modello di procedimento legale per i cittadini del mondo contro i leader, gli istigatori e i complici nella formulazione e nell’esecuzione di un piano per creare una pandemia. Si tratta di un’indagine del popolo, chiamata – ‘il tribunale dell’opinione pubblica del popolo’. Si basa sulla Legge Naturale, che a sua volta si fonda sulla nozione che ognuno è capace di distinguere tra bene e male, giusto e sbagliato. L’umanità si trova in una fase critica che dipende dal risveglio di tutte le persone; la traiettoria su cui ci troviamo deve essere invertita, e questo provvedimento del gran giurì contribuirà a ciò in modo rapido. Un gran giurì ascolta le prove e poi determina se un’accusa criminale può essere presentata contro l’accusato. Di solito è condotto a porte chiuse senza che l’accusato sia presente; questo gran giurì sarà fatto, invece, davanti al pubblico utilizzando un vero giudice, avvocati e testimoni. Ha origine in un modello costituzionale di governo che rispetta i diritti e le libertà naturali delle persone. Chiediamo a voi, il pubblico, di esaminare le prove presentate per riconquistare le nostre libertà».

Tra gli altri interventi, adesso riporto quello dell’avvocato Reiner Fuellmich:

«Questo caso coinvolge i più atroci crimini contro l’umanità sotto la maschera di una pandemia. Nonostante l’apparente complessità delle prove, ci sono quattro serie di fatti rilevanti:

1. C’è stata solo una pandemia di test, non una vera pandemia di virus corona, che è stata alimentata da un’operazione psicologica progettata per creare panico di massa su base continua a livello globale. Questo è un programma pianificato da tempo; l’influenza suina è stata il suo precursore senza successo 12 anni fa. È stato realizzato da psicopatici che cercano di ottenere il pieno controllo sulla gente del mondo che odiano. Stanno usando i nostri governi e i media, entrambi di loro proprietà, per trasmettere la loro propaganda di panico.

2. Il virus può essere trattato in modo sicuro con altri trattamenti come vitamine e Ivermectina off-label, Idrossiclorochina, ecc. Ma questi metodi sono stati vietati al fine di far iniettare a tutti quelle che si dimostreranno essere iniezioni inefficaci, pericolose e persino letali.

3. L’influenza suina di dodici anni fa si è rivelata un’influenza leggera, ma hanno cambiato la definizione di pandemia per classificarla come tale prima di creare il panico. Questo fu il loro primo tentativo di creare una pandemia. Questo è stato fatto in parte per distogliere l’attenzione dalle loro attività finanziarie fraudolente dell’epoca (il crollo della Lehman). La stessa intenzione esiste anche dietro questa pandemia. Non abbiamo prestato molta attenzione al momento del crollo della Lehman, ma si è scoperto che avevano saccheggiato e depredato le nostre casse per decenni. Avremmo anche visto che i nostri governi non erano più i nostri governi. Sono stati soggiogati dal World Economic Forum e dai leader che creano attraverso il programma Young Global Leaders fin dal 1992. Merkel e Gates sono stati due dei loro primi laureati. Questi crimini finanziari sono rimasti impuniti dai nostri governi perché sono complici.

4. L’altra parte mira a prendere il pieno e completo controllo su tutti noi, il che include la distruzione e l’acquisizione di tutte le piccole attività commerciali a beneficio delle grandi corporazioni. Questo richiede anche il controllo della popolazione attraverso la manipolazione del DNA, e la riduzione massiccia della popolazione. Le iniezioni sperimentali di mRNA aiutano in questo. Ma richiedono anche la distruzione deliberata della nostra democrazia, dello stato di diritto e la distruzione delle nostre istituzioni in modo da creare il caos. In definitiva, dovremmo accettare di perdere le nostre identità nazionali e culturali, e accettare invece un unico governo mondiale sotto l’ONU, che ora è sotto il controllo di loro e del World Econimic Forum. Sono richiesti passaporti digitali che controllano completamente tutte le nostre attività; una moneta digitale sarà usata ed emessa da una sola banca – la loro. Ci sono sei figure coinvolte: Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros (OMS), Bill Gates, Blackrock e Pfizer. Questo caso riguarda un’agenda pianificata da tempo da un gruppo di persone ultra-ricche e la loro mafia finanziaria con sede nella City di Londra e Wall St. per utilizzare una pseudo-pandemia come pretesto per ottenere il pieno controllo mentre siamo distratti. Questo gruppo ha utilizzato varie piattaforme su cui discutere la loro agenda, ma la più importante è quella del WEF. Creato nel 1971 da un allora 33enne Klaus Schwab. I suoi membri sono 1.000 corporazioni globali con 5 miliardi di dollari di vendite annuali. Dal 1992, hanno presentato al mondo il loro gruppo di leader politici. Merkel e Gates sono stati tra i primi, poi Sebastian Kurz, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, Emmanuel Macron e molti altri. Questa cricca di Davos promuove lo spostamento dei beni del mondo a questo gruppo in modo che nel 2030, la gente comune “non possieda nulla e sia felice” (vedi https://www.marcotosatti.com/2021/12/10/nobile-la-fine-della-proprieta-privata-e-altre-chicche-al-cianuro/) sotto il loro unico governo mondiale e la moneta unica digitale, insieme ad una drastica riduzione della popolazione mondiale, e la manipolazione del DNA della popolazione rimanente fino al transumanesimo. La pandemia era il modo per entrare in questo scenario, che era stato pianificato fin dal 2001, chiamato Operazione Dark Winter. Poi la Fondazione Rockefeller ha fatto un’altra prova nel 2010 chiamata Operazione Lockstep (vedi: https://www.marcotosatti.com/2021/08/27/nobile-nel-2010-rockefeller-previde-il-lock-step/). Infine, c’è stato l’Evento 201 nel 2019, sponsorizzato da Johns Hopkins, la Fondazione Gates, il WEF – e la Fondazione Rockefeller.

Tra una settimana chiameremo una serie di testimoni (li nomina nel video) per testimoniare sul contesto storico e geopolitico di ciò che stiamo affrontando. Spiegheranno anche come è stata creata una pandemia di preoccupazione internazionale quando non c’erano quasi casi, sulla base della bugia della “trasmissione asintomatica” e del test PCR che non può rilevare la malattia. Verrà dimostrato che il virus non è più pericoloso della comune influenza, e che il test PCR, che non può rilevare la malattia, era la base di tutte le misure anti-Covid, compresi i pericolosi vaccini. I nostri sistemi immunitari erano in grado di affrontare questo virus; non c’è stato alcun eccesso di mortalità da nessuna parte fino all’inizio delle iniezioni. Non c’erano casi all’inizio del 2020, ma ne avevano bisogno per dichiarare un’emergenza sanitaria internazionale.

Questa dichiarazione di casi era basata su risultati falsi positivi e nient’altro. (Nel video si nominano altri testimoni autorevoli in campo medico). I testimoni ci diranno che abbiamo assistito a un divieto di trattamenti sicuri fin dall’inizio, e all’introduzione di trattamenti che costituiscono una cattiva soluzione medica (si nominano altri testimoni). Ci mostreranno che mentre il tasso di mortalità del virus era estremamente basso, le iniezioni hanno causato fino a un 40% di mortalità dal settembre 2021, e che certi lotti costituiscono un esperimento di dosi letali da parte dei produttori di vaccini». (Ecco perché, come abbiamo più volte detto, la stragrande maggioranza di vaccinati non ha avuto sintomi particolari e migliaia di vaccinati ne hanno pagato le spese).

L’avvocato Reiner Fuellmich, continua: «Il prossimo gruppo di testimoni, spiegherà come siamo stati portati alla fase di blocco, i mandati delle maschere, l’allontanamento sociale, ecc. fino ai vaccini inefficaci ma pericolosi. E come la nostra acquiescenza sia stata architettata attraverso una gigantesca operazione psicologica che ha coinvolto il MSM e i nostri politici. I prossimi testimoni spiegheranno la distruzione intenzionale delle nostre economie e il loro crollo controllato, al fine di introdurre una banca mondiale, ecc. L’ultimo gruppo di testimoni spiegherà come l’agenda dell’altra parte coinvolga il controllo della popolazione e l’eugenetica».

Alla fine Viviane Fischer invita gli avvocati a mettersi in contatto con il team se vogliono far ascoltare prove che contribuiscano alle incriminazioni. Invita anche i cittadini comuni a mettersi in contatto se, per esempio, hanno perso la loro attività, hanno subito un danno da vaccino, ecc, in modo che i loro dettagli possano essere resi noti a un pubblico più ampio scrivendo a

contact@grand-jury.net. Ovviamente anche gli italiani sono invitati a scrivere, in italiano, inglese o in altre lingue. Non dimentichiamo che i testimoni, avvocati, medici, ecc. sono di tutte le nazionalità.

Notizie dall’UK. Il 6 dicembre 2021 un avvocato e sette richiedenti, tra i quali il dottor Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato della ricerca sulle allergie e le vie respiratorie presso la Pfizer, hanno consegnato alla Corte Penale Internazionale britannica un fascicolo di 46 pagine con le prove che accusano, tra gli altri, Anthony Fauci, Peter Daszak, Melinda Gates, William Gates III e altri di numerose violazioni del Codice di Norimberga. Queste includono vari crimini contro l’umanità e crimini di guerra come definiti dallo Statuto di Roma, articoli 6, 7, 8, 15, 21 e 53. Vedi: https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html

I sedici imputati citati nel fascicolo al momento sono:

Dr. Anthony Fauci, direttore del NIAID Dr. Peter Daszak, presidente di EcoHealth Alliance Bill Gates Melinda Cancelli Albert Bourla, CEO di Pfizer Stephane Bancel, CEO of Moderna Pascal Soriot, CEO di AstraZeneca Alex Gorsky, CEO di Johnson & Johnson Tedros Adhanhom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS Boris Johnson, Primo Ministro del Regno Unito Christopher Whitty, consigliere medico capo del Regno Unito Matthew Hancock, ex segretario di stato britannico per la salute e l’assistenza sociale Medicines and Healthcare, attuale segretario di stato britannico per la salute e l’assistenza sociale June Raine, amministratore delegato del Regno Unito di medicinali e prodotti sanitari Dr. Rajiv Shah, presidente della Fondazione Rockefeller Klaus Schwab, presidente del World Economic Forum

Le vittime, per conto delle quali è stata presentata la denuncia, sono “i popoli del Regno Unito”.

E in Italia, che facciamo? Esistono medici, magistrati e giudici incorrotti?

A cura di Agostino Nobile

§§§

