Eutanasia: Pro Vita Convocata dalla Corte Costituzionale per un’Audizione.

Sono giorni cruciali: Martedì 8 febbraio: alla Camera dei Deputati arriva il disegno di legge sul suicidio assistito di stampo eutanasico voluto dalla Sinistra (Pd, M5S, Italia Viva, LeU); Martedì 15 febbraio: la Corte Costituzionale si riunisce in udienza per decidere se ammettere o no il referendum dei Radicali sull'omicidio del consenziente (=Eutanasia). Pro Vita & Famiglia ha organizzato un grande evento informativo: "Eutanasia: Vite da scartare? Il dovere della società di fronte alla sofferenza". Un evento in diretta streaming mercoledì 9 febbraio dalle 10:30. Se il 15 febbraio la Corte Costituzionale deciderà che il referendum dei radicali sull'Eutanasia si deve svolgere, tutti gli italiani saranno chiamati a votare SI o NO ad "ammazzare chi è d'accordo ad essere ammazzato" (testuali parole del radicale Marco Cappato), per qualsiasi motivo. La Corte Costituzionale ha convocato Pro Vita & Famiglia all'udienza del 15 febbraio. Con i nostri legali dovremo esporre alla Corte i motivi giuridici per cui, a nostro avviso, il referendum non deve svolgersi. Al momento, Pro Vita & Famiglia è l'unica realtà ammessa dalla Corte ad argomentare contro il referendum, mentre a favore ci saranno i Radicali, l'associazione Luca Coscioni e il partito di Emma Bonino Europa (alleato con Carlo Calenda). Mercoledì 9 febbraio alle 10:30 in diretta streaming sul canale YouTube di Pro Vita & Famiglia, medici, giuristi, bioeticisti e rappresentanti del mondo civile spiegheranno, con argomenti chiari, semplici e comprensibili a tutti, perché l'Italia deve respingere l'eutanasia e il suicidio assistito. Ascolterai esperti di altissimo profilo: il decano del Collegio Cardinalizio Cardinale Re, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, e poi Alfredo Mantovano (Centro Studi R. Livatino), Massimo Gandolfini (Family Day), Marina Casini (Movimento per la Vita), Filippo Boscia (Medici Cattolici), Paolo Palumbo, Francesco Bellino, Aldo Bova e, dal Regno Unito, il professor Kevin Yuill, esperto suicidologo.