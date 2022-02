Mons. Ics: si Sta Preparando l’Attacco Finale alla Verità nella Chiesa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci offre oggi una riflessione decisamente inquietante su quanto si sta preparando nella Chiesa…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi conceda di proporre una riflessione “vietata ai minori di 14anni, se non accompagnati dai genitori”.

No, la riflessione non è riferita agli eventi Sanremesi, che manifestano solo la schifezza del tempi prossimi che ci vengono minacciati. La riflessione è riferita alla percezione matura e consapevole che la “ricreazione è finita”, ma questo annuncio non viene da San Remo, viene da Roma.

Temo che siamo vicini a dichiarazioni finali, prevedibili certo, ma soprattutto temute. La accelerazione nelle ultime settimane di proposte rivoluzionarie di rappresentanti illustri della Chiesa e nei curiosi comportamenti della stessa massima autorità, non può lasciarci indifferenti.

Questa accelerazione lascia immaginare che si sia deciso che non c’è più tempo da perdere e quello che va detto e fatto deve esser detto a fatto subito.

La ricreazione è finita, ora si deve fare sul serio.

Non sto immaginando altre nuove proposte super progressiste e sorprendenti fatte da membri della Chiesa o a qualche proposta scientifico-evoluzionistico da parte di qualche scienziato o filosofo illuminato, appoggiato diplomaticamente dalla Chiesa per scelta di non dividere e accogliere e ascoltare tutti.

No, al massimo tutto ciò farebbe discutere intellettuali sui giornali per riempire le pagine e promuovere passi in avanti nel processo di laicizzazione.

No, sto percependo qualcosa di assolutamente rivoluzionario proposto con naturalezza dalla massima autorità morale, che riesca a mettere in discussione ciò che noi cattolici consideriamo Verità.

Credo e temo che siamo vicini a questo evento.

Che non ci trova però impreparati, conflittuali sì, ma non impreparati a difendere la Verità. Vediamo.

Chi sta cercando di confonderla e si appresta alla “stoccata finale”, ha portato i fedeli a convincersi che la Verità si fonda sul “reale”, sulla realtà.

D’accordo, ma quale realtà? Quella realizzata dall’uomo o quella voluta e realizzata da Dio Creatore? Nella Genesi 1,31 è scritto “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona”. La realtà voluta da Dio è buona, quella corrotta dall’uomo non lo è e non può pertanto esser presa come riferimento per adattare la dottrina alle “debolezze” umane fino a farla evolvere per compiacere il mondo, perché questa disponibilità ha un solo punto di arrivo: negare Dio.

Non vi è alcun dubbio in proposito.

Ecco perché la fame che ha l’uomo di oggi è “Fame di Verità”. Se la Chiesa la confonde, che fare?

Scrisse il grande Gilbert Keith Chesterton che “Se il mondo diventa troppo mondano, la Chiesa lo può rimproverare, ma se la Chiesa diventa troppo mondana, non può certo esser rimproverata dal mondo per le sue mondanità”.

Infatti ciò non avviene e non ci illudiamo che avvenga in futuro, anche se si pensa di andare da Fabio Fazio per fare evangelizzazione sottoposta all’applausometro della “maison”.

Pertanto se si decide di esporsi pubblicamente alle provocazioni e valutazioni mediatiche del mondo, il sospetto è che lo si voglia solo compiacere.

E più di così cosa si può fare per compiacerlo? Promettergli di cancellare i Dogmi e riscrivere i Dieci Comandamenti?.

“E poi, e poi, e poi..?” come direbbe San Filippo Neri… Il nostro Chesterton scrisse che “ogni generazione è convertita dal santo che più la contraddice”, enunciando il suo famoso paradosso dei santi.

Oggi a quale santo si riferirebbe?

Amici miei di Stilum Curiae, prepariamoci ad aver gran fame di Verità e prepariamoci a sfamare i più fragili fra noi.

Forse la carestia provocata è vicina.

Mons. ICS

§§§

