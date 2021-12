BDV Ha Scritto – per Davvero – a Klaus Schawb. Leggete Che gli Ha Detto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ci fa sapere che ha scritto a Klaus Schwab, uno degli ideatori e teorizzatori – in un libro scritto da lui – del Great Reset e di altre simpatiche oscenità che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Gliene dice quattro, come si usa dire, e anche otto. Grazie Benedetta, hai parlato anche per noi. Buona lettura.

§§§

In questi (tristi) quasi due anni, con la mia penna virtuale in piuma d’oca… mi fermo qui, vi lascio solo un momento in sospeso e apro una parentesi. Grazie a Padre Luis Eduardo, dal Venezuela, ho scoperto che anche Sant’Ugo, come Santa Warberga, è ritratto con un’oca e, sempre nel prezioso libretto di cui ho scritto, ecco un altro Santo con l’oca: San Rigoberto.

Che storia stupenda anche la sua! Magari un giorno la traduco perché davvero merita per quanto tenera è… E ritorniamo su di poche righe, dunque dicevo che in questi mesi di psicopandemia e di dittatura sanitaria, ho scritto non solo per Stilum Curiae, ma anche mail a presidenti di Regione, giornalisti, politici, principi della Chiesa, e – non scherzo – a Bill Gates e a Mr. Obama.

E anche se mio marito mi ha sempre accusata di follia e se quasi nessuno mi ha degnato di una risposta, continuerò a farlo, lasciando che la mia penna sia ben temperata da Santa Caterina da Siena che, nella città del Palio, (fonte Padre Luis Eduardo) viveva proprio nella contrada dell’oca… Sorride giocondo il bel cielo blu e scendiamo qui sotto.

Ed ecco perché oggi, mettendo insieme l’amato sito del nostro caro e coraggioso Marco Tosatti e le lettere al direttore – per così dire – che scrivo a destra e a sinistra, scrivo qui una bella mail a Herr Klaus Schwab, l’ideatore (ma chissà chi altri con lui) del “Great Reset” al quale ci stanno conducendo, come il pifferaio magico i bambini nella caverna cieca, attraverso il “grim path”, ossia il sentiero oscuro che loro per dipingerlo come una cosa buona e giusta pennellano di verde, come l’erba del Signore, mentre è al massimo verde come una vipera.

E dunque andiamo subito, senza altri ghirigori a cominciare, E iniziamo, anche se non se lo meriterebbe, con un canonico “Gentile dottor Schwab”, segue poi la presentazione di me stessa in forma di quel poco che sono per il mondo, ossia giornalista professionista (ma avrei voglia di dar le dimissioni da un ordine che consente ai suoi iscritti di insultare sanguinosamente chi dissente dal coro ed ecco perché – oh che rivelazione! – la tessera dei professionisti si chiama rossa: perché si vergogna di loro e arrossisce!).

Eccomi qui pronta al sugo della lettera e dunque pronti ai posti e via: Ho visto il video delle magnifiche sorti e progressive che ci attendono con il suo “great reset” e le dico francamente che di andare su Marte non ci penso proprio, visto che il Signore ci ha consegnato, in affitto, un pianeta bellissimo, cioè la terra e che mai e poi mai mi farei impiantare, che so io, un fegato fatto da voi apprendisti stregoni, sono qui a scriverle che non tutti hanno l’anello al naso e che abbiamo capito benissimo dove volete condurci con la scusa del Covid 19. A voi non importa un fico secco della salute dei cittadini, anzi di notte (lo so perché vi ho visto) pregate il vostro Dio, che è Satana, affinché muoiano più persone possibile. Il vostro obiettivo è condurci nel nuovo regno, dell’Anticristo appunto, che voi pensate di “creare”, immaginandovi Dio. Un mondo stritolato in una maglietta di due taglie più piccola e messa al contrario. Ma questo, cioè far finta di essere Dio, caro Schwab, è un gravissimo peccato di superbia, il più grave possibile immaginabile! E in questo nuovo mondo, per voi fantastico (ma è il contrario dell’Eterna Legge del Signore), voi, “happy few” simili a Dio, possiederete tutto quanto e gli altri, quelli che avanzano dopo i vostri flagelli e lo sterminio, saranno schiavi. Marameo, caro Schwab, “economista”, il Signore non permetterà che il vostro piano si concretizzi. Anche se avete messo uno dei vostri in Vaticano, un pupo nelle vostre mani, per imbavagliare anche il “kathekon” cioè il Vicario di Cristo, il vero Pontefice, che era argine al “mistero dell’iniquità”.

Voi volete abolire la proprietà privata per il bene dell’umanità. Ma mi faccia il piacere, direbbe Totò. Gli uomini, che vivono di passaggio su questa terra, danno un nome alle cose loro e poiché le conoscono per nome le amano e, amandole, esse diventano uniche. Persino un cane, il mio, tra mille cani è unico. E questa legge è scritta nel cuore di ogni uomo, per quanto voi lo stordiate con le televisioni del mondo di Satana, stendendo la “coltre” di cui parla il profeta Daniele sul cielo blu che, comunque, splende lassù. Per sempre! Gli uomini, tutti gli uomini, desiderano soltanto un pezzetto di terra su cui stare in piedi. Moltissimi, poi, sono avidi e avari (l’avarizia è uno dei sette vizi capitali!) bramano di possedere sempre di più. Si vede che lei, caro Schwab, non ha letto il ciclo dei vinti di Giovanni Verga e non conosce Mastro Gesualdo che gridava: “Robba mia vientene via con me”. Povero illuso, un vinto appunto. Come lei caro economista “filantropo”!

Lei si sente potente, multimilionario qual è, e appoggiato a finte certezze che vengono dalla vicinanza con le potenze sulfuree. Ma, guardi, che si sta sbagliando. Noi tutti, lei compreso, non possediamo un bel nulla e non c’è bisogno del vostro gran reset (che sembra il titolo di un gioco da tavolo) perché ciò si avveri. E’ già così. Tutto e ripeto tutto è del Signore che ce lo presta finché vuole lui. E una volta concluso l’affitto, tornati nudi come siamo arrivati, alcuni fatti farfalle altri rimasti vermi, saremo di fronte a Lui, con le opere compiute su questa terra.

Vale anche per lei, caro il mio piccolo, superbino Schwab! Ora lei, con gli occhiali e la gran fama di economista, si sente sicuro, tronfio, il piano sta funzionando in parte e chi contesta, come me, è offerto al pubblico ludibrio. Lei si nasconde dietro al cespuglio dei suoi blasoni alla chiamata di Dio: “Dove sei?”.

Lei, come Adamo è peccatore e usa le foglie di fico per coprire i misfatti. E io sono felice di non andare più da nessuna parte, di non poter mettere il naso in un ristorante, di non poter salire su un bus, perché proprio tutto questo, un giorno, vi renderà sconfitti.

Eterni sconfitti. Perché la Verità, che è Cristo, il mio Signore e unico Re, non morirà mai e se anche io dovessi morire, essa seguiterà a germogliare come una rosa d’inverno e voi, un giorno o l’altro, rotolerete per terra, davanti all’Altissimo. Convertitevi finché siete in tempo, lasciate in pace le Sue creature, smettetela con le vostre perversioni e tornate al Signore che, nonostante tutto, generosamente, fa splendere il sole sul vostro volto e fa scendere la pioggia sui vostri campi.

Seguono i saluti e la mia firma.

E poso la piuma d’oca, non senza, prima, averle dato un bacio, casomai fosse appartenuta a Grayking o all’oca di Sant’Ugo o di San Rigoberto.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, Schwab



Categoria: Generale