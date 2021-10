Argentina: Terrorismo Sanitario al Servizio dell’Imperialismo Finanziario

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo da José Arturo Quarracino questa analisi estremamente interessante sulla situazione del terrorismo pandemico in atto a livello globale, e in particolae nel suo Paese, l’Argentina. Buona lettura.

§§§

Argentina: Terrorismo sanitario

al servizio dell’imperialismo monetario internazionale

Dopo un anno e mezzo di pandemia/pandemia, sta diventando chiaro in Argentina – come nel resto del mondo – che in realtà la presunta cura fornita dai “vaccini che non immunizzano” è stata la scusa perfetta per attuare un sistema di allontanamento sociale e controllo della popolazione, nel contesto della distruzione dell’economia produttiva e del rafforzamento della speculazione finanziaria, il grande vincitore di quest’epoca e di questo processo. Questo allontanamento e controllo sono fondamentali per promuovere il Grande Riavvio Economico e Sociale pianificato dalla plutocrazia finanziaria globalista per assicurarsi il saccheggio dei beni e delle ricchezze che appartengono ai popoli del mondo.

In un precedente articolo, datato agosto dell’anno scorso, abbiamo reso noto che le grandi compagnie e laboratori farmaceutici -AstraZeneca, Moderna, Pfizer- che inizialmente si sono presentati come i “salvatori dell’umanità” di fronte alla pandemia di coronavirus, producendo “vaccini” che non immunizzano, in realtà erano tutti di proprietà o controllati dai famosi fondi d’investimento anglo-americani – BlackRock, Vanguard Group, Capital Research and Management, Wellington Management, Norges Bank Investment Management, Fidelity Management and Research, ecc.

In altre parole, anche se sembrava che fossero tre diverse aziende che gareggiavano per vedere chi poteva proporre per primo il “vaccino” salvifico, in realtà si trattava di un unico gruppo di proprietari: il minuscolo ma potentissimo gruppo di finanzieri internazionali speculativi e predatori.

Lo stesso schema di dominazione è presente nelle società farmaceutiche apparse successivamente sul mercato, sia Johnson and Johnson (americana, con il vaccino Janssen – Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Wellington Management Group, et alii) che CanSino Biologics Inc. (produttore cinese di vaccini – Capital Research and Management, Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, Bank of America Corp, Norges Bank Investment Management, et alii)[1].

E poiché la questione degli acquisti era diventata ingestibile per le autorità sanitarie argentine, perché i contratti concordati all’inizio non venivano onorati dai fornitori, nel circuito argentino si è aggiunta la società Sinopharm Group Co. Anche se ufficialmente presentata come “società cinese”, i suoi principali azionisti sono Fidelity Management and Research, Vanguard Group, Lazard Asset Management, Norges Bank Investment Management, BlackRock Fund Advisors, ecc[2].

Inizialmente, il “governo” argentino ha fatto finta che gli alti e bassi riguardanti l’acquisto dei “vaccini” salvavita avessero a che fare con questioni geopolitiche, visto che all’inizio ha deciso di comprare i primi lotti di sieri dalla Russia e dalla Cina[3], come se si trattasse di favorire aziende non statunitensi, in realtà tutta la simulazione era una finzione o una messa in scena, perché alla fine i proprietari delle aziende fornitrici erano gli stessi.

Attualmente, ad oggi, 16 ottobre, l’informazione ufficiale sui “vaccini” in Argentina è che 81.639985 “vaccini” sono entrati nel paese, di cui 55.788.355 sono stati applicati (31.186.200 persone con una dose e 24.602.155 persone con due dosi). Nonostante queste cifre, e il fatto che ci sono ancora più di 25 milioni di dosi da somministrare, le autorità continuano a comprare senza alcuna pianificazione e ad accumulare stock, chissà per cosa. Come se in realtà la cosa più importante fosse l’acquisto, che avvantaggia solo ed esclusivamente i fondi di investimento internazionali, i veri proprietari del business dei vaccini.

Inoltre, poche settimane fa, il 1° ottobre, l’Argentina ha preso in prestito 500 milioni di dollari dalla Banca Mondiale per comprare 40 milioni di dosi dalle imprese Moderna e Pfizer: altro debito estero statale per favorire gli affari di due multinazionali americane private [4]. Come se il paese non avesse le risorse per pagare questo acquisto senza debito estero. Con l’aggravante che il debito contratto è di investirlo in una procedura sanitaria che non genera dollari per coprire il prestito.

In questo caso, il governo “progressista” argentino sta mettendo lo stato e la sua garanzia di pagamento al servizio del potere finanziario internazionale privato.

Con l’aggravante che tutta questa operazione è per iniettare ad adolescenti e bambini dispositivi genetici sperimentali che non sono ancora stati approvati in nessun paese del mondo, proprio perché sono terapie sperimentali. E nel caso dei vaccini della Sinopharm, da applicare con l’argomento bugiardo che il loro “uso è autorizzato per i minori”, quando nessun paese del mondo o l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha autorizzato la loro applicazione nella suddetta fascia di età dei bambini.

Evidentemente, sia l’attuale governo argentino – che si definisce popolare, nazionale e progressista – sia il governo di “opposizione” della città di Buenos Aires preferiscono favorire gli affari della plutocrazia finanziaria globalista, mettendo a rischio la salute della popolazione argentina, sottoposta come un topo di laboratorio alla sperimentazione di “vaccini” fabbricati in pochi mesi e non approvati in nessun paese del mondo, solo “autorizzati per uso di emergenza”.

In Argentina, “un potente signore è Don Dinero”, per tutte le forze politiche che accompagnano e sostengono questa follia sperimentale e questo spreco di acquisti e indebitamento finanziario impagabile per il paese.

José Arturo Quarracino

17 ottobre 2021

[1] Su https://finance.yahoo.com/quote/JNJ/holders e https://www.marketscreener.com/quote/stock/CANSINO-BIOLOGICS-INC-59318312/company/, rispettivamente.

[2] Su https://www.marketscreener.com/quote/stock/SINOPHARM-GROUP-CO-LTD-5774274/company/

[3] A seguito del fallimento dell’accordo di fornitura con il laboratorio AstraZeneca, in una manovra in cui l’uomo d’affari argentino Hugo Sigman (Chemo Group), il vero proprietario del business dei vaccini in Argentina, ha partecipato come collegamento intermediario.

[4] In https://www.baenegocios.com/politica/Argentina-recibe-un-credito-del-Banco-Mundial-para-comprar-vacunas-Pfizer-y-Moderna-20211001-0022.html

§§§

Tag: argentina, quarracino



Categoria: Generale