Laporta: lo Stato Italiano è da Riformare. Ma Attenti a Toccare la Magistratura…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre questa riflessione sulle sbandierate ipotesi di riforma della giustizia. E giustamente chiede di non fare di tutta l’erba un fascio. Ma, e su questo temo che come già è accaduto nel giudizio su Mario Draghi le nostre opinioni differiscano, se non si vuole fare di ogni erba un fascio bisognerebbe che i fili buoni, se ce ne sono, venissero fuori, e agissero – adesso, non chissà quando – nel momento più grave nella storia delle libertà personali e della democrazia nel nostro Paese dal 1945. Bloccando – ne hanno l’autorità e la forza – provvedimenti più che sospetti di incostituzionalità, e di contrasto come quanto emanato dal Consiglio d’Europa in tema di discriminazione e libertà. Se quest’erba buona esiste, sventoli i suoi steli. Altrimenti continuiamo con il drammatico spettacolo dei contro poteri – informazione e magistratura – asserviti a un potere politico ampiamente delegittimato, e di un popolo a cui è stato impedito di esprimersi politicamente con menzogne e pretesti. Buona lettura.

§§§

Non ho letto la proposta di riforma della Giustizia, per la quale Matteo Salvini e altri raccolgono le firme per un referendum. Sono tuttavia contrario a queste strombazzate proposte di riforma, presentate screditando indiscriminatamente tutto il corpo giudiziario.

Cominciamo intanto a rispettare la Costituzione, qui e ora. E facciamola rispettare dalla UE, immediatamente.

La vicenda di Luca Palamara certifica che alcune decine di alti magistrati e di alti rappresentanti delle Istituzioni mestavano per le nomine dei magistrati. Ebbene, “alcune decine” sono pezzi importanti, non rappresentativi tuttavia delle migliaia di giudici e alti rappresentanti delle Istituzioni, impegnati ogni giorno a tenere in piedi lo Stato, a dispetto delle massicce dosi di tossine inoculategli dai politici, almeno a partire dal “prelevamento” del presidente Aldo Moro.

È pur vero che la siringa è l’Associazione Nazionale Magistrati; non di meno il pollice che inietta il virus e il vaccino, così come le tossine nella magistratura è della mano politica.

Il silenzio su quest’ultimo tema del presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è, senza alcun paradosso, il fatto politico più rilevante e concreto di tutta la vicenda. Tale silenzio è un manifesto lampedusiano, determinato alla conservazione dello status quo, apparentemente riformabile, vocato nei fatti all’immobilismo trasformista, peculiare al vertice politico italiano.

Vedere d’altronde fra i “riformatori” le medesime forze politiche, impegnate a corrompere il sistema giudiziario e, allo stesso tempo, referenziarsi come vittime dello stesso sistema, non è rassicurante ai fini degli scopi di tale improvvisata riforma.

In due parole: Antonio Tajani – discendente del maresciallo Badoglio – sta alla giustizia e all’unità d’Italia, come Emma Bonino alla vita, Greta al clima e Soros alla filantropia.

Un altro importante elemento, trascurato nel parossismo riformista, è la corruzione dilagante a causa degli avvocati, nonché i numerosi comportamenti finalizzati all’aggiramento surrettizio della norma, piuttosto che al rispetto della Legge, come invece imporrebbe un’elementare etica professionale. Si finge di non capire e vedere che da questo dipende una gran massa di inutili – e quindi dannosi – procedimenti giudiziari. Non è possibile alcuna seria riforma del corpo giudiziario se non si procede a una drastica revisione delle norme in capo agli avvocati, espellendone i corrotti. Al contrario, talune recenti decisioni di Consigli forensi, sconcertano andando nel verso opposto alla legalità, persino in tema di pedofilia.

Vi è infine un nuovo e importantissimo motivo per non mancare di rispetto al corpo giudiziario.

Sono almeno due anni che la politica calpesta la Costituzione, persino più di quanto abbia fatto, trascurandone l’articolo 11, approvando i Trattati Ue in spregio alla condizione di parità con i rimanenti firmatari; norma ben nota, fondamentale e applicata con criminale intermittenza.

Quanti dubitassero, ascoltino i politici e i generaloni a blaterare di Unione Europea e Difesa Europea. Costoro dimenticano che non abbiamo una moneta unica europea. Il Marco tedesco ha infatti conservato corso legale perpetuo. La Francia, dal canto suo, col Franco africano inquina ulteriormente i rapporti monetari nella UE. Tutto a danno degli italiani, della nostra ricchezza e del nostro lavoro. Delle rapine a mano armata coi Trattati da parte di Olandesi & C. abbiamo scritto altrove. L’articolo 11 della Costituzione? Una sciocchezza trascurabile, a quanto pare. Tutto ciò è avvenuto e avviene grazie alla quirinalità organizzata, alle presidenze delle Camere e alla cosiddetta opposizione, soggiogata alla maniera greca., come prevedemmo in tempi non sospetti.

Non bastasse tutto questo, il contagio da Covid inocula veleni nella prassi costituzionale. Quanti blaterano di fascismo e squadrismo, sono i medesimi a imporre per decreto la grave, organizzata e massiccia violazione di tutele costituzionali, palesando un’ulteriore subordinazione delle Istituzioni italiane a interessi terzi, analogamente a quanto già avvenuto nella politica monetaria.

In questa temperie, la reazione di taluni distretti giudiziari, più indipendenti dei rimanenti dalla politica, attenua la forza dei decretatori anticostituzionali e acuisce il loro imbarazzo a proseguire nella ignobile difesa di interessi allogeni e di parte, mentre i lavoratori dal porto di Trieste e nelle piazze d’ogni dove prendono coscienza.

In conclusione, non credo che una riforma referendaria della Giustizia possa essere lontanamente prossima a una soluzione accettabile. Hanno svenato lo Stato italiano in nome d’un Manifesto di Ventotene, citato da numerosi sciocchi e mai letto e compreso davvero. Hanno svenato lo Stato italiano, senza tuttavia conferirgli differente e adeguata autorità al suo interno e in Europa.

Questo Stato italiano è oggi, in tutta evidenza, da riformare dalle radici. Proprio la parte più moderata e seria del corpo giudiziario – la sua maggioranza – può farsi carico d’una transizione tanto pragmatica e lunga, quanto seria e pacifica. Al contrario lasciando fare a questa politica, le piazze esploderanno con la violenza imposta dalle condizioni oggettive. Non basteranno i decreti e i provocatori, prezzolati da coloro che blaterano di antifascismo, per propiziare la sopravvivenza d’una dittatura già in corso e virulenta, conseguenza dell’infezione, cominciata dal 1978 e ingravescente con le stragi del 1992.

ps: L’Italia non si salva neppure rimuovendo dal grado i generali che fanno politica sia pure coi toni accesi e concitati del generale Antonio Pappalardo. Nello stesso tempo hanno mantenuto nel grado i torturatori, i ladri, gli spioni a favore del nemico, i collusi con la mafia e persino il generale di Corpo d’Armata Gianadelio Maletti, depistatore delle indagini sulle stragi, latitante indisturbato per 40 anni in Sud Africa e neppure una lira di danni pagata allo Stato e ai suoi cittadini vittime delle stragi. Molti pesi e molte non poche ignobili misure, mentre il sindacato rosso trascolora in giallo. Vergognatevi.

§§§

