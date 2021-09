Lorenzo Perosi, Musica Sacra a Cavallo di Due Secoli. Oggi, in Streaming.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con piacere annunciamo un evento mediatico online organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, di cui trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura e partecipazione.

Non c’è dubbio che uno dei più influenti compositri di musica sacra del secolo ventesimo fu il sacerdote di Tortona Lorenzo Perosi, già direttore della Cappella Sistina e nome di grande rilievo a livello nazionale ed internazionale. In un tempo in cui la musica sacra vive una crisi tra le più buie sarà il caso di tornare a valutare l’opera di questo importante autore con i suoi meriti e con i lati oscuri.

Con il musicista ed autore Aurelio Porfiri ne parlano i musicisti don Paolo Padrini, Mauro Visconti ed Enrico Vercesi.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

