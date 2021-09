Il Presidente di Radio Spada Condannato per Cose che non Ha Scritto.

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo notizia di un ennesimo caso di giustizia a dir poco singolare. IL che naturalmente ormai non ci stupisce minimamente, ma comunque addolora vivere in un Paese in mano a una magistratura del genere. Leggete qui sotto che cosa è accaduto.

+++ COMUNICATO STAMPA +++

Il caso, se non manifestasse una preoccupante involuzione, sarebbe da catalogare nel campo del comico. Purtroppo non è così.

Piergiorgio Seveso, presidente di Radio Spada, è stato condannato (17-9-21, Tribunale di Como) a due mesi di detenzione per alcuni commenti risultati “diffamatori” connessi alla vicenda Spano/UNAR/LGBT. La colpa è averli scritti? No, perché Piergiorgio non li ha composti. La colpa consisterebbe nel risultare titolare del sito su cui – da utenti esterni! – sono stati vergati, prima che fossero cancellati.

Oltre all’evidente infondatezza della condanna – rispetto alla quale si farà certamente ricorso in appello e se necessario in cassazione, una volta che il giudice avrà depositato le motivazioni – lascia sbigottiti il clima che si sta creando.

Radio Spada non è solita sciogliersi in piagnistei sulla cosiddetta “libertà di espressione” e non lo farà nemmeno questa volta; ai nostri amici e lettori chiediamo solo preghiere, per affrontare questa nuova prova e – per chi vorrà sostenerci – non domandiamo donazioni ma la semplice promozione e diffusione della buona stampa che abbiamo prodotto in questi anni o, per i più volenterosi, l’iscrizione tra i soci dell’associazione.

Sereni e più determinati di prima, invocando la protezione della Vergine Maria, ci disponiamo a lottare perché questa brutta pagina della giustizia “mondana” sia presto archiviata.

https://www.radiospada.org/ 2021/09/presidente-di-radio- spada-condannato-a-2-mesi-di- detenzione-per-commenti-che- non-ha-scritto/

