Monsignor ICS. Si Vuole Riabilitare Bonaiuti come si Chiese per Giordano Bruno?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. ICS ha letto quello che Americo Mascarucci ha scritto oggi su SC, a proposito di un articolo di Avvenire, su Ernesto Bonaiuti. E ha voluto completare l’argomento. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,mi permetta di integrare brevemente il commento di Mascarucci sull’articolo di Avvenire sulla riabilitazione di Ernesto Buonaiuti. Credo sia interessante per i suoi lettori. Che l’articolo sia scritto da LuiginoBruni, consigliere esperto di economia di Bergoglio e animatore dei convegni di Assisi 2020 – 21, concorre solo a far capire da chi viene la lezione.

Il tentativo di riabilitare Ernesto Buonaiuti equivale, ai tempi nostri, allo stesso tentativo, riuscito, di riabilitare GIORDANO BRUNO, esaltandolo non tanto per ciò che è stato o ha fatto (ben poco, figura di terz’ordine in realtà questo Buonaiuti ) ma per quello che rappresenta nell’attuale pontificato. Buonaiuti si vorrebbe santificarlo come avvenne per Giordano Bruno da parte della massoneria nel XIX secolo concomitantemente alla caduta dello Stato Pontificio di Pio IX, Porta Pia, l’interruzione del Concilio Vaticano I …fino alla sua revisione poco meno di 100 anni dopo con il Vaticano II.

Giordano Bruno (frate domenicano condannato per una serie di misfatti (da eresie a pratiche di magia ), e arso in campo de Fiori a Roma all’inizio del 1600, è divenuto il simbolo massonico per eccellenza. Le logge Giordano Bruno, in tutto il mondo sono innumerevoli. Ma Giordano Bruno potrebbe esser riabilitato, soprattutto considerando una certa influenza massonica intorno alla curia romana e l’ansia di modernismo che ispira questo pontificato. Nel 2014 Papa Bergoglio ricevette un padre domenicano, brasiliano, teologo della liberazione P. Frei Betto che chiese al Santo Padre di riabilitare Giordano Bruno. La risposta di Francesco fu: “Prega per questo“. Buonaiuti come GiordanoBruno quindi?

Buonaiuti deve assurgere oggi a simbolo eroico del modernismo, filoluteranesimo (con quel che ne consegue sulla considerazione della struttura gerarchica di potere della chiesa), antitradizione (e antifascista naturalmente), perseguitato dall’oscurantismo della chiesa cattolica, vittima martire del sant’Uffizio, scomunicato ed inavvicinabile dalla chiesa.

Quando nel 1907 papa Pio X condannò il modernismo con la Pascendi, il Bonaiuti lo sfidò e stroncò malamente, tanto da meritarsi sospensioni, scomuniche ecc. Che la riabilitazione di Buonaiuti sia concomitante alla riabilitazione di Giordano Bruno potrebbe esser più grave, ma potrebbe trattarsi solo di una scelta alternativa di opportunità. Peraltro noi sappiamo bene che della vita di un “eroe” del passato si possono scegliere, ed escludere, le parti delle sue opere che si vogliono. Si pensi a Garibaldi …

Otto anni fa, nel 2014, nacque un Comitato per la Riabilitazione di Ernesto Buonaiuti. Le firme apposte danno una idea dell’origine della pretesa: varie Comunità cristiane di base. Coordinamento delle teologhe italiane. Guado-Omosessuali credenti. Preti Operai. Mons. Bettazzi, don Franzoni, Raniero La Valle, Vito Mancuso (!), ecc. Oggi si aggiunge la firma di Luigino Bruni.

§§§

Tag: bonaiuti, ics, mascarucci



Categoria: Generale