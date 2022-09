Gotti Tedeschi. Católicos en política. ¿Católicos o cato-híbridos?

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, creo que es oportuno poner en su conocimiento estas consideraciones que el profesor Ettore Gotti Tedeschi expresó en Il Pensiero Cattolico, a quien agradecemos la cortesía. Disfruten la lectura.

§§§

He leído atentamente el artículo de Galli della Loggia en el Corsera del 29 de agosto. Me pregunté qué se había propuesto al escribirlo, no estoy seguro de haberlo entendido. Sin embargo, al ser Galli della Loggia un intelectual del más alto nivel y con gran credibilidad, propongo que lo releamos juntos utilizando el método del silogismo aristotélico.

ANÁLISIS: la premisa principal (que él pone en la Conclusión) es que los católicos son importantes (también en la política) porque tienen energía, voluntad, capacidad y, por tanto, sería una pena perderlos (nótese que no dice que los católicos tienen fe todavía, o no… sino que tienen energía…).

Después señala que el mundo católico está ausente del discurso público (pero el católico es “levadura”, no necesariamente parte del discurso público. Además, no está “ausente” por elección, sino que ha sido excluido del discurso público).

–dice que sólo el Papa logra hacerse oír (me parece que se hace oír demasiado, además la CEI hoy no está en manos de un Ruini).

–dice que políticamente los católicos después de la catástrofe de 1992-94 aportan cero (no explica a qué se refiere con la catástrofe de 1992-94: ¿Tangentopoli?; ¿fin de la DC?; ¿fin de los partidos ideológicos? ¿sustituidos por lobbies?

– dice que tiene razón Andrea Riccardi cuando dice que el silencio de los católicos no es bueno y que deben recuperar su voz (Pero Riccardi ya ha sido incluso ministro, en el gobierno de Monti. ¿Se hizo oír?). Después no nos dice para qué deberían recuperar la voz, ¿quizás para reconfirmar sus tesis ecologistas e inmigracionistas? ¿O los de la ley 194?

– vuelve a preguntarse el porqué del eclipse católico en Italia y la irrelevancia pública, pero no responde (¿Quizás porque en Italia está la Iglesia?, ¿quizás porque hay que silenciar a los que hablan de “moral” del comportamiento?, ¿quizás porque los partidos políticos de hoy en día son “globales y lobistas”?).

En cambio, explica que la identidad católica se ha vuelto fluida, sin connotaciones, sin identidad, por eso mismo incapaz de tener protagonismo, tiene candidatos de derecha, de izquierda, de centro, sin resultados en los temas más importantes (el aborto…). Dice que “para existir hay que coexistir”. Estoy de acuerdo.

CONSIDERACIONES principales reinterpretadas en el artículo:

1-en el proceso de secularización tecno-científica los católicos no han sabido reaccionar y han pasado de ser oposición resignada al compromiso.

2- han desconocido los principios de Autoridad del Magisterio.

3- desde el punto de vista político, luego del fin de la Democracia Cristiana, se pusieron del lado del Partido Comunista con la esperanza de darle un alma, sin lograrlo, y fracasaron…

CONCLUSIÓN reinterpretada del artículo: El catolicismo está acabado, se ha convertido a lo sumo en una ética socialmente (in)útil, sin más identidad. Es mejor que se reconvierta, políticamente, emancipándose de la Conferencia Episcopal Italiana y de la Santa Sede, dejando de ser integrista (políticamente). En la práctica (según mi interpretación) Galli della Loggia sugiere abandonar la ilusión del catolicismo y probar suerte en algo útil: la política. Esta es una expresión de la transformación del catolicismo en algo útil.

Y ahora me gustaría concluir con una PROPUESTA:

Este verano participé en una “escuela” de católicos deseosos de formarse en el pensamiento católico. Lo que surgió para mí fue una exigencia más fuerte de escuchar propuestas operativas sobre “qué hacer” para defendernos en una situación que ahora parece irreversible en un contexto en el que las acciones parecen haberse “ido de las manos” (Sollicitudo rei sociales, de San Juan Pablo II) y los instrumentos han adquirido ahora “autonomía moral” (Caritas in veritate, de Benedicto XVI).

Durante de mis debates en la “escuela” y después me pregunté, cada vez más preocupado, cómo un católico consciente y con criterio puede actuar y reaccionar en un mundo en el que se imponen y se aceptan, resignadamente, verdades históricas que sólo describen los “efectos”, sin señalar nunca las verdaderas causas u orígenes. Y si alguien lo intenta, queda excluido de los debates. Es cada vez más evidente en este siglo XXI que la perspectiva de hacer emerger y destacar la acción humana, artífice de todo progreso (naturalmente ignorando o negando a Dios) y al mismo tiempo de atribuir -al libre albedrío- la responsabilidad de cada error cometido, de cada crisis generada y de cada problema creado. Esto se debe a que el libre albedrío es subjetivo, intuitivo, irracional. Por lo tanto, debe ser anulado inmediatamente y sustituido por el determinismo científico racional para evitar más problemas en el futuro. Pero los católicos conscientes y responsables no pueden dejar de reaccionar, incluso fortaleciendo a los otros católicos (en primer lugar) y al prójimo, para proteger y aumentar su fe.

Este año he percibido en la “escuela” que hay mucho por hacer. Este mundo hace todo para confundir y no permitir la comprensión. Y quienes deberían ocuparse institucionalmente de ello no parecen interesados en hacerlo. Y el desconcierto percibido en cuanto a lo que está sucediendo y lo que se debería hacer fue alto, pero aún más alta fue la percepción absoluta de la ansiedad providencial por entender para actuar manifestada por los presentes. Permítanme, pues, una paradoja. Hoy en día, un católico debe saber “escandalizar” proclamando lo que cree con sentido sobrenatural, y debería saber promover una “cruzada” (¡qué palabra más compleja de entender!) contra los católicos “HÍBRIDOS”, es decir, contra esos católicos mundanos que tienen miedo de chocar con el mundo para no ser considerados contra el progreso y la ciencia y ser considerados incapaces de entender la Realidad y, por lo tanto, convertirse en divisores y no parecer “hombres de estos tiempos”. Hoy, un católico debe saber escandalizar explicando las causas hacia los efectos y explicando los fines para dar a los medios. Hoy, se lo quiera reconocer o no, se está preparando una nueva “revelación”, para entenderla y reaccionar hay que dejar de ser un católico-híbrido. Hay que volver al pensamiento tomista-aristotélico (Amén).

Publicado originalmente en italiano el 2 de setiembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/09/02/gotti-tedeschi- cattolici-in-politica- cattolici-o-catto-ibridi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino