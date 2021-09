“Tenevano Ogni Cosa in Comune”: Cattolicesimo e Proprietà Privata. Oggi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi avrà luogo un evento online certamente interessante, condotto dal maestro Aurelio Porfiri, con la partecipazione di ospiti di grande rilievo. Qui sotto trovate la presentazione. Buona lettura, e buona visione.

***

Al capitolo secondo degli Atti degli Apostoli si legge: “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno”. Dunque qual è il rapporto tra Cattolicesimo e proprietà privata, visto che la Chiesa ha sempre difeso la legittimità di quest’ultima?

Condividi i miei articoli:



Tag: formicola, loredo, porfiri, tdl



Categoria: Generale