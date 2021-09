Mascarucci: ¿Qué hay detrás del garantismo del Papa para Becciu?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Americo Mascarucci propone para su reflexión estas consideraciones sobre las palabras del Pontífice reinante en relación con el cardenal Angelo Becciu, implicado en la investigación del asunto de Sloane Square en Londres. Disfruten la lectura.

§§§

¿Qué hay detrás del garantismo del Papa para Becciu?

“Deseo de todo corazón que sea inocente. Fue mi colaborador y me ayudó mucho. Tengo una cierta estima por él como persona, mi deseo es que salga bien. Más allá de la presunción de inocencia, no veo la hora que salga bien. Será la justicia la que decida”. A parlare è Papa Francesco in un’intervista alla radio Cope di proprietà della conferenza episcopale spagnola, dove parla delle vicende che hanno coinvolto quello che fino ad un anno fa era uno dei suoi più stretti collaboratori, Angelo Becciu, da lui stesso rivestito della porpora cardinalizia. Esto lo dijo el papa Francisco en una entrevista con la radio Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, en la que habla de los hechos en los que se ha visto involucrado el que hasta hace un año era uno de sus más estrechos colaboradores, Angelo Becciu, al que él mismo revistió con la púrpura cardenalicia. El cardenal Becciu está siendo juzgado por los tribunales del Vaticano, acusado de haber utilizado en forma ilegal y fraudulenta fondos de la Secretaría de Estado, junto con otras diez personas. El caso es bien conocido y se refiere al escándalo relacionado con la compra del palacio de Londres. Becciu siempre ha proclamado su inocencia y aún no se ha demostrado su culpabilidad. Sin embargo, el mismo papa Francisco, que hoy reza por su absolución e invoca para él la presunción de inocencia, es él mismo quien pareció dar crédito inmediatamente a las acusaciones vertidas en la prensa (que habían llegado con antelación a la mesa del pontífice, mucho antes de que llegaran a los quioscos), obligando de hecho a Becciu a renunciar a todos sus cargos en la Curia Romana (decisión que el cardenal tomó después de constatar que la confianza del pontífice en él se había roto durante una reunión en la que el propio Bergoglio le pidió que se apartara) y privándole del derecho a participar como elector en un posible cónclave.

Lo cierto es que si a Francisco le importara realmente la presunción de inocencia, al menos debería haber dado crédito a la defensa de su antiguo colaborador, en lugar de echarlo como al peor de los delincuentes. El mismo guión se siguió contra el exministro de Economía [del Vaticano], el cardenal George Pell, acusado de abusos sexuales contra menores y después absuelto de toda culpa; pero en el interín también él se vio obligado a dimitir, a abandonar el Vaticano y a entregarse a sus acusadores, quienes lo enviaron a juicio y a la cárcel para responder desde el principio a unas acusaciones muy vagas y contradictorias, pero bien alimentadas por un circuito mediático hostil que prácticamente condicionó las primeras instancias del juicio, donde los jueces parecían dar crédito sólo a las tesis de la acusación. Sólo al más alto nivel Pell pudo hacerse escuchar, al encontrar jueces imparciales que examinaron las pruebas de la defensa y llegaron a la conclusión de que las acusaciones no estaban en absoluto fundadas, como se había afirmado durante mucho tiempo. Y del papa Francisco llegó la plena rehabilitación de Pell, aunque entre tanto ha acusado a Becciu de haber sido el inspirador de la conspiración judicial contra él, que instrumentada mediante la compra de testigos de la acusación mediante transferencias bancarias por valor de 700.000 euros enviadas a Australia (pero una investigación de la policía federal australiana no vinculó los flujos de dinero con el asunto judicial). Todo porque Pell había metido las narices en los presupuestos de la Secretaría de Estado, que siempre ha sido considerada la zona franca del Vaticano.

Volviendo a Becciu, ¿no habría sido oportuno por parte de Francisco, quien celebró la Misa en su capilla privada el Jueves Santo, ser más prudente a la hora de dar crédito a las campañas de prensa precisamente por el precedente de Pell? ¿Quizás suspendiendo a Becciu de sus funciones, pero sin humillarle obligándole públicamente a dimitir y privándole de sus prerrogativas cardenalicias? ¿Por qué tanta intransigencia en el mismo momento en que hoy es el propio Bergoglio quien invoca la presunción de inocencia para él, incluso rehabilitándolo en parte y casi mostrando gratitud por la labor realizada como colaborador suyo? ¿Quizás el Papa se ha dado cuenta de que Becciu podría no ser tan culpable como se creía y quizás él mismo haya sido víctima, como Pell, de una guerra de poder en el Vaticano? ¿Quizás, como se ha denunciado en muchos sectores, ha sido “sacrificado” para encubrir otros hechos vergonzosos y opacos relacionados con la gestión de la Secretaría de Estado? ¿Un chivo expiatorio ofrecido a los medios de comunicación como emblema de la mala praxis del Vaticano en el ámbito de una operación mediática de distracción masiva? ¿O se ha querido eliminar a un hombre que se había hecho demasiado poderoso dentro de las murallas leoninas, que presumía de ambiciones con vistas a un futuro cónclave y que podía entorpecer fácilmente los proyectos de otros peces gordos del círculo bergogliano?

¿O hemos de creer que también en este caso Francisco está haciendo el papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde como hizo en el caso de Enzo Bianchi? ¿Recuerdan? El Papa autorizó el destierro del ex prior de Bose y luego le escribió una carta cargada de estima y afecto, invitando a Bianchi a aceptar el peso de la cruz. En la serie, después del daño viene la burla.

Ahora, naturalmente, sólo queda esperar el resultado del juicio de Becciu, pero todavía tenemos que entender el significado de ciertas declaraciones papales. Seamos claros, es legítimo que Francisco invoque la presunción de inocencia y espere que su antiguo colaborador sea absuelto, pero ¿qué sentido tiene hacerlo después de que haya sido condenado preventivamente sobre la base solamente de investigaciones periodísticas? ¿Y qué sentido tiene reconocer hoy sus méritos (“Fue mi colaborador y me ayudó mucho. Tengo cierto aprecio por él como persona, y mi deseo es que salga bien parado de esto”), cuando fue abandonado sin contemplaciones e incluso excluido de la posibilidad de entrar en el cónclave? ¿No es esto una presunción de culpabilidad? Y si Becciu, después de Pell, también debería ser exonerado, ¿no será que Francisco debería empezar a exigir claridad sobre cómo se hicieron ciertas acusaciones y por quién? A no ser que ya lo sepa, razón por la cual de gran acusador se ha transformado hoy en un convencido garantista.

Por Americo Mascarucci- periodista y escritor

Publicado originalmente en Italiano el 3 de setiembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/03/mascarucci-cosa-ce- dietro-il-garantismo-del-papa- per-becciu/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§