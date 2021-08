Viganò aux évêques et aux prêtres : pour l’Assomption jeûne et l’exorcisme de Léon XIII

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous recevons et publions avec plaisir cette invitation aux évêques et prêtres du monde entier lancée par l’archevêque Carlo Maria Viganò. Bonne lecture.

§§§

INVITATION

AUX ÉVÊQUES ET AUX PRÊTRES DU MONDE ENTIER

À UN JOUR DE JEÛNE

ET LA RÉCITATION DE L’EXORCISME DE LION XIII

LA VEILLE DE L’ASSOMPTION DANS LE CIEL

DE LA SAINTE VIERGE MARIE

En ce moment de crise spirituelle et matérielle très grave, alors que les autorités publiques suivent les plans du Nouvel Ordre Mondial et que les pasteurs restent silencieux et complices de la destruction de la société et de l’Église du Christ elle-même, il est de notre devoir sacré de rejoindre le combat spirituel, en prenant sans hésitation la bannière du Christ Roi et de Marie Reine.

Le Seigneur a donné aux évêques et aux prêtres le pouvoir de chasser les démons en son nom, et déjà le samedi saint 2020, beaucoup d’entre eux ont accepté mon appel avec générosité et un esprit surnaturel, que je compte renouveler aujourd’hui. Je demande donc à mes vénérables confrères de l’épiscopat et du sacerdoce de consacrer la vigile de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à la prière et au jeûne, et de réciter l’Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos de Léon XIII (Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III), à midi à Rome. Ce Sacrement sera placé sous le manteau du plus redoutable Adversaire des puissances de l’enfer, afin que la prière chorale des ministres de Dieu chasse de l’Église et du monde les pièges de l’Ennemi du genre humain qui menacent aujourd’hui la société, les familles, les individus et surtout les fidèles du Christ.

Le monde sécularisé, et avec lui pas mal de pasteurs, peut se moquer de cet appel et de l’exorcisme lui-même, le considérant comme un héritage du passé à effacer avec la foi de nos pères. Mais nous savons bien que, bien qu’indignes et pécheurs, nous avons reçu de Notre-Seigneur un pouvoir qui terrifie les portes de l’enfer et ses serviteurs.

Dans le silence et le jeûne qui nous préparent à la fête de l’Assomption de la Reine du Ciel, nous invoquons la Sainte Vierge, terrible comme une armée rangée en bataille, et Saint Michel Archange, Patron de la Sainte Église et Prince de la Milice Céleste.

+ Carlo Maria Viganò, archevêque

12 août 2021

Sanctae Clarae Virginis

§§§

