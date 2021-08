Mediapart. La Vaccinazione alla Prova dei Fatti. Uno Studio Francese.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come avevamo preannunciato ecco il secondo articolo pubblicato da Mediapart, in Francia, e stilato da un gruppo di ricercatori e studiosi di notevole prestigio nel proprio campo. In realtà questo articolo era stato pubblicato prima di quello che vi abbiamo offerto, ma ci siamo presi la libertà di modificare l’ordine di uscita. Ne pubblichiamo solo alcuni brani, consigliandovi caldamente di leggere l’originale, soprattutto per poter consultare le tabelle statistiche allegate. Buona lettura.

(Di Laurent MUCCHIELLI (sociologo, direttore di ricerca al CNRS), Hélène BANOUN (farmacista-biologa, dottore di ricerca, ex ricercatrice all’INSERM), Emmanuelle DARLES (docente di informatica all’Università di Aix-Marseille), Éric MENAT (medico, medico generico), Vincent PAVAN (docente di matematica all’Università di Aix-Marseille) & Amine UMLIL (farmacista ospedaliero, medico ospedaliero, unità “farmacovigilanza/CTIAP (centro territoriale di informazione indipendente e di consulenza farmaceutica)/Coordinamento della vigilanza sanitaria” all’ospedale di Cholet).

Anche se avevano esplicitamente promesso ai francesi che non l’avrebbero mai fatto (nota 1), il presidente della Repubblica, il primo ministro, il ministro della sanità e tutto il governo chiedono costantemente la vaccinazione completa della popolazione con tutti i mezzi e non nascondono più la loro intenzione di cercare di rendere questa vaccinazione obbligatoria. In questa vasta operazione, il potere esecutivo dispiega tutte le corde del marketing e della propaganda. Lo scopo è 1) spaventare la popolazione con la circolazione di una nuova “variante delta” che sembra essere abbastanza innocua (soprattutto in estate), 2) sostenere che la vaccinazione fornisce una protezione quasi totale (“95%”) sia contro il rischio di infezione che contro il rischio di forme gravi della malattia (e quindi, in definitiva, il rischio di morte), 3) far accettare alla popolazione i termini del ricatto: vaccinazione o riconfinamento. Allo stesso tempo, la questione degli effetti collaterali della vaccinazione, per quanto gravi, sembra un tabù. Tutte queste domande saranno affrontate in una mini-serie che stiamo inaugurando sulle sfide della nuova vaccinazione.

Come si sta evolvendo l’epidemia nei paesi che hanno già vaccinato di più?

In questa prima parte, chiediamo cosa sta succedendo nei paesi del mondo che, dall’inizio delle campagne di vaccinazione (da dicembre 2020 a febbraio 2021 a seconda del paese), hanno già vaccinato la stragrande maggioranza della loro popolazione. Questo viene fatto utilizzando i dati aggregati dal solito sito web “Il nostro mondo in dati”. Mostra che, insieme a Polonia, Repubblica Ceca, Grecia e Svizzera, la Francia è effettivamente “indietro” nella sua campagna di vaccinazione rispetto agli altri paesi europei. Al contrario, i 15 paesi che avevano vaccinato di più la loro popolazione a metà luglio erano Gibilterra, Malta, Emirati Arabi Uniti, Seychelles, Uruguay, Canada, Cile, Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Israele, Qatar, Bahrain e Mongolia. In tutti i casi, si osserverà l’evoluzione della mortalità e dell’infezione (un indicatore fragile, tuttavia, poiché dipende dal numero di test effettuati così come dai flussi turistici in certe regioni). Ulteriori confronti tra paesi vicini saranno anche fatti in diverse occasioni per osservare somiglianze e differenze, poiché il confronto è spesso istruttivo.

Senza bisogno di lunghi e complicati calcoli, l’esame di questi pochi dati statistici di base (vaccinazione, casi positivi, mortalità) è sufficiente per mostrare che la realtà della dinamica delle epidemie causate dalle diverse varianti della Sars-Cov-2 ha poco a che fare con i discorsi politici e mediatici che decantano il miracolo del vaccino. In effetti, la vaccinazione non sembra avere un impatto maggiore su questa dinamica rispetto alle misure di contenimento. In parole povere: non protegge dalla contaminazione (e molto meno dell’immunità naturale acquisita dagli ex contaminati). Se è la “circolazione del virus” che ci preoccupa, allora, alla domanda trabocchetto “è meglio vaccinare o ricontattare?” posta dall’esecutivo francese, l’unica risposta seria è: nessuna delle due.

E il semplice fatto che la vaccinazione non protegge dalla contaminazione (nota 2) è anche sufficiente per screditare il progetto di “lasciapassare sanitario” che discriminerebbe tra i vaccinati e i non vaccinati nell’accesso a questo o quel luogo o servizio con il pretesto del rischio di contaminazione. Questo è un fatto ovvio che dovrebbe essere noto a tutti i cittadini così come ai funzionari eletti e ai giudici che dovranno prendere decisioni importanti nelle settimane e nei mesi a venire.

Resta la seconda questione, quella della possibile riduzione delle forme gravi di Covid nelle popolazioni più vaccinate. In realtà, tre ipotesi sono in competizione per spiegare il fatto che, in quasi tutti i paesi occidentali, la nuova cosiddetta variante Delta sta causando una recrudescenza epidemica mentre la mortalità non aumenta. La prima ipotesi è l’effetto della vaccinazione. Quest’ultimo varia però dal 40 al 100% della popolazione, con risultati abbastanza simili, il che lascia spazio al dubbio. La seconda ipotesi è che questa variante sia molto meno pericolosa (per questo motivo, alcune persone vogliono che circoli il più possibile e contribuisca così a costruire un’immunità collettiva naturale più efficace della vaccinazione), almeno in estate. Il terzo (e probabilmente il più importante) è la stagionalità delle malattie infettive, che vede sempre crollare la mortalità in estate.

Per quanto riguarda i paesi extraeuropei, i casi di Qatar, Bahrein, Uruguay, Cile, Emirati Arabi Uniti, Seychelles e Mongolia indicano che le intense campagne di vaccinazione non hanno fatto nulla per prevenire il verificarsi di nuove epidemie che, a differenza dell’Europa, sono state talvolta più mortali delle precedenti. Alcuni genetisti (vedi la nostra intervista con Christian Vélot) avvertono che la vaccinazione generale (con vaccini genetici a RNA o DNA) può essa stessa contribuire allo sviluppo di varianti che potrebbero sfuggire all’immunità acquisita durante la prima epidemia.

In questa fase, non è quindi possibile distinguere tra le varie spiegazioni possibili per gli attuali sviluppi delle epidemie di coronavirus. D’altra parte, è chiaro che il tipo di cicli epidemici che si possono osservare quasi ovunque nel mondo (e che danno queste famose curve a campana) sembrano giocare sugli interventi umani. L’ipotesi che ci sembra più ragionevole, perché si basa anche sulle lezioni dell’anno 2020, è che i fattori principali della dinamica epidemica sono da ricercare nella storia naturale dei virus, nei fattori climatici (da cui la stagionalità delle malattie infettive) e nelle strutture demografiche e sanitarie delle popolazioni (la chiave è la proporzione di persone a rischio a causa della vecchiaia, delle malattie cardiovascolari precedenti, dell’obesità, ecc. ), non decisioni politiche, anche se si tratta di vaccinare la popolazione generale più o meno rapidamente e più o meno pesantemente.

(2) Nella nota precedente, abbiamo ricordato le bugie del potere esecutivo riguardo al progetto di vaccinazione obbligatoria. Aggiungiamo qui che l’abisso che separa la credenza nel miracolo dei vaccini dalla realtà medica è stato ufficialmente riconosciuto per mesi dalle stesse autorità, ma di fronte a un interlocutore diverso. Nel marzo 2021, il Consiglio di Stato, adito da un cittadino di 83 anni che era stato vaccinato e che non comprendeva le restrizioni imposte al suo movimento, ha respinto la sua richiesta in un’ordinanza del 1° aprile 2021. Per farlo, si è basata sulle risposte del Ministro della Salute, riassunte per esempio in questo articolo di Europe 1: “Nella sua memoria di risposta, il Ministro della Salute ritiene che sia prematuro, dato lo stato delle conoscenze scientifiche, differenziare le “regole relative alle restrizioni di movimento a seconda che le persone abbiano ricevuto o meno dosi di vaccini”.

Olivier Véran invoca quattro argomenti. In primo luogo, “l’efficacia parziale dei vaccini”, e in secondo luogo il fatto che “l’efficacia dei vaccini è diventata particolarmente contingente a causa della comparsa di nuove varianti”. In terzo luogo, “le persone vaccinate sono anche quelle più esposte a forme gravi e morti in caso di inefficacia iniziale del vaccino o di reinfezione post-vaccinazione o di virulenza di una variante”. Infine, “il vaccino non impedisce la trasmissione del virus ad altri”. L’impatto della vaccinazione sulla diffusione del virus non è ancora noto”.

Tutto questo è ben noto sia al governo che ai giornalisti da molto tempo. Una cosa è che il governo mantenga una posizione ideologica nel tentativo di far passare il suo progetto. Che questi ultimi siano incapaci di prendere le distanze da questa propaganda di stato, anche quando gli argomenti vengono serviti su un piatto d’argento, è molto più preoccupante.

