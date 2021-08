Francesco d’Erasmo. Anche nella Chiesa I Fatti Contano più delle Parole.

C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare

(Qo 3, 7)

Questo brano, Parola di Dio rivelata, viene anche proposto come “lex orandi” dalla Santa Chiesa, anche nel “Novus Ordo”, attraverso una lettura dell’Ufficio delle Letture del Breviario,-che tutti i ministri sacri sono tenuti a pregare ogni giorno, per non incorrere in colpa grave (peccato mortale)-, che riporta la meditazione su questo testo da parte del Santo Pontefice Gregorio Magno, alla luce della Parola evangelica di Gesù Cristo nella parabola del buon pastore.

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,

un tempo per demolire e un tempo per costruire.

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,

un tempo per gemere e un tempo per ballare.

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.

Un tempo per cercare e un tempo per perdere,

un tempo per serbare e un tempo per buttar via.

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,

un tempo per tacere e un tempo per parlare.

Un tempo per amare e un tempo per odiare,

un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica?

Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa.

Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l’opera compiuta da Dio dal principio alla fine”. (Qo 3, 1-11)

Questo brano della Parola di Dio, più di altri, ha da sempre colpito gli uomini, figli di Abramo e figli di Dio in Gesù Cristo, e anche gli uomini che rifiutano la fede in questo Dio, perché la sua evidenza supera ogni possibilità di relativizzazione.

Ma la domanda che questo brano pone rimane drammatica per ogni uomo di ogni tempo, e pone in evidenza come in ogni momento, di fronte ad ogni situazione, l’uomo sia solo davanti a Dio nel dover rispondere.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica infatti ci ricorda: “La fede è innanzi tutto una adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato.

In quanto adesione personale a Dio e assenso alla verità da lui rivelata, la fede cristiana differisce dalla fede in una persona umana.

È bene e giusto affidarsi completamente a Dio e credere assolutamente a ciò che egli dice.

Sarebbe vano e fallace riporre una simile fede in una creatura”. (CCC 150)

Ma, a ben vedere, proprio il brano di Qoelet ci indica in modo molto chiaro come possiamo operare per un vero discernimento su quale sia il tempo per ogni cosa.

L’ultimo versetto infatti è molto esplicito. Il tempo è di fronte all’eternità.

L’uomo, pur “non potendo conoscere la totalità dell’opera di Dio dal principio alla fine,” è chiamato ad ascoltare il suo “cuore” che ha la nozione dell’eternità.

Questo momento è il momento di tacere o di parlare, secondo quanto il tacere o il parlare unisce questo momento all’eternità.

Se dunque io taccio per preservare un bene del tempo che passa, e perdo un bene eterno, sono fuori tempo.

Se io, pur di preservare il bene eterno, perdo un bene passeggero, parlo in questo tempo, è il tempo giusto.

Gesù stesso ci esorta in modo esplicito a tale discernimento: “Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa l’uomo potrà dare in cambio della propria anima?” (Mt 16, 25-26).

Tale domanda poi Gesù la pone proprio in relazione alla capacità degli uomini a cogliere i segni dei tempi: “Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia; e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?” (Mt 16, 2-3).

Gesù quindi ci aiuta a comprendere quale sia la causa della nostra incapacità a discernere: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà”. (Mt 16, 24-25)

Chi infatti ha il cuore schiavo della paura di perdere ciò che gli dà sicurezza nel tempo presente, può facilmente cadere nell’errore di perdere ciò che dura per la vita eterna:

“Nel passare però all’altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù disse loro: «Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei».

Ma essi parlavano tra loro e dicevano: «Non abbiamo preso il pane!».

Accortosene, Gesù chiese: «Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i cinquemila e quante ceste avete portato via? E neppure i sette pani per i quattromila e quante sporte avete raccolto.

Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei?».

Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei”. (Mt 16, 5-12)

Gesù fa dunque consistere la causa dell’errore del farisaismo, che è l’ipocrisia, il “lievito dei farisei”, nella paura di perdere i beni temporali.

Comprendiamo perciò che, chi vuole veramente la capacità per discernere il “tempo per ogni cosa”, deve essere davvero disposto a caricare la “croce quotidiana”.

Chi vuole la Sapienza, deve avere il cuore libero da altri desideri.

Altrimenti il cuore, per paura di perdere ciò gli pare indispensabile, non riesce nemmeno a sentire la voce della Sapienza di Dio, che gli indica ciò che vale per l’eternità.

“A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda».

«Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare.

Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?».

Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole.

Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te”. (1 Re 3, 5-12)

Gesù sintetizza con la Sua solita efficacia: “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. (Mt 6, 24)

L’Apostolo Giacomo insiste con forza: “Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.

Gente infedele! Non sapete che l’amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.

O forse pensate che invano la Scrittura dichiari: «Fino alla gelosia ci ama lo Spirito, che egli ha fatto abitare in noi»? Anzi, ci concede la grazia più grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia.

Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi.

Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi.

Peccatori, purificate le vostre mani; uomini dall’animo indeciso, santificate i vostri cuori”. (Gc 4, 2-8)

La cosa interessante è che il Santo Apostolo rivolge queste parole ai cristiani in rapporto alle forti battaglie interne alla Santa Chiesa:

“Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra!” (Gc 4, 1-2)

Anche in questo momento storico, poiché il cuore di molti battezzati non è libero dalle passioni, le guerre e divisioni sono della medesima gravità che è denunciata dalla Parola di Dio.