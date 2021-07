In Persona Christi: Streaming con mons. Schneider, mons. Bux, il prof. Rivas.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, vogliamo segnalarvi un appuntamento molto interessante per oggi, a cui partecipano oltre al M° Aurelio Porfiri, Mons. Athanasius Schneider, il liturgista e teologo Mons. Nicola Bux e il medievalista Prof. Rubén Peretó Rivas. Ecco la presentazione:

Ripresentiamo con questo libro un lavoro importante e significativo del padre Enrico Zoffoli sul tema della concelebrazione. Questo testo in origine si chiamava “La Messa unico tesoro e la sua concelebrazione”, ma si è voluto mettere per questa nuova edizione questa frase come sottotitolo e “In persona Christi” come titolo, per significare il ruolo del sacerdote nella liturgia.

Il testo fu pubblicato originariamente nel 1991, quindi 30 anni fa, ma non perde la sua freschezza e la sua attualità. Anzi si può senz’altro dire che oggi questo testo è ancora più importante ed urgente ed è per questo che viene riproposto a tutti coloro che non hanno potuto leggerlo tre decenni fa.

Anche per coloro che lo hanno letto, questa nuova edizione è comunque molto importante, in quanto arricchita da due testi originali del vescovo Mons. Athanasius Schneider e del teologo Mons. Nicola Bux. Quindi è sicuramente un libro per tutti coloro che vogliono capire qualcosa sul tema della concelebrazione, sugli abusi di questa possibilità liturgica e sul significato della Messa e la sua importanza per la vita spirituale di ogni fedele.

