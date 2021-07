Cacciari e Agamben su Green Pass e vaccini: Come in Regimi Dispotici.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra importante rilanciare questo articolo apparso su Il Nuovo Arengario, un portale che conoscete bene, e che riporta il parere di due filosofi, che difficilmente troverete sui media mainstream, e che definiscono la situazione drammatica che stiamo vivendo per la libertà nel nostro Paese, e in generale in Occidente. Buona lettura.

§§§

Nel tentativo di svilire subito le proteste che ci sono state in tutta l’Italia contro gli ultimi diktat di Mario Adolf Draghi, la stampa di regime ha tentato il solito giochino un po’ scemo di “classificazione”. Erano i “no-vax”, che sono cattivi a priori… non solo, c’era anche Forza Nuova, che è cattivissima a priori… e così via. Alcuni giornalisti, forse in preda all’alcol o forse sconvolti dal caldo, hanno fatto anche notare che in molte manifestazioni si vedevano delle svastiche… Allora erano nazisti? Orrore, orrore. Non avevano capito, i fessi, che le svastiche c’erano, ma associate ai volti dei figuri Draghi & Speranza, proprio per enfatizzare le somiglianze del regime draghesco con quello hitleriano.

Adesso chissà cosa farà la stampa di regime. Due personaggi non certo assegnabili alla destra cattiva brutta, sovranista, priva di senso civico, eccetera, sparano a zero su Green Pass e vaccini. Si tratta di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben.

Da Il Tempo riprendiamo questo interessante articolo. A tutti buona lettura.

PD

***

Bomba sul green pass di Massimo Cacciari: è da regime dispotico, come è autoritaria la discriminazione in corso di chi non vuole vaccinarsi. L’Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli pubblica un clamoroso intervento di Cacciari a doppia firma con un altro importante filosofo, Giorgio Agamben. Questo il testo:

“La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenze possono essere drammatiche per la vita democratica. Lo si sta affrontando, con il cosiddetto green pass, con inconsapevole leggerezza. Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di discriminazione, all’inizio magari contenute e poi dilaganti. Non a caso in Cina dichiarano di voler continuare con tracciamenti e controlli anche al termine della pandemia. E varrà la pena ricordare il “passaporto interno” che per ogni spostamento dovevano esibire alle autorità i cittadini dell’Unione Sovietica. Quando poi un esponente politico giunge a rivolgersi a chi non si vaccina usando un gergo fascista come ‘li purgheremo con il green pass’ c’è davvero da temere di essere già oltre ogni garanzia costituzionale. Guai se il vaccino si trasforma in una sorta di simbolo politico-religioso. Ciò non solo rappresenterebbe una deriva anti-democratica intollerabile, ma contrasterebbe con la stessa evidenza scientifica. Nessuno invita a non vaccinarsi! Una cosa è sostenere l’utilità, comunque, del vaccino, altra, completamente diversa, tacere del fatto che ci troviamo tuttora in una fase di ‘sperimentazione di massa’ e che su molti, fondamentali aspetti del problema il dibattito scientifico è del tutto aperto. La Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo del 15 giugno u.s. lo afferma con chiarezza: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di non essere vaccinate». E come potrebbe essere altrimenti? Il vaccinato non solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi: in Inghilterra su 117 nuovi decessi 50 avevano ricevuto la doppia dose. In Israele si calcola che il vaccino copra il 64% di chi l’ha ricevuto. Le stesse case farmaceutiche hanno ufficialmente dichiarato che non è possibile prevedere i danni a lungo periodo del vaccino, non avendo avuto il tempo di effettuare tutti i test di genotossicità e di cancerogenicità. ‘Nature’ ha calcolato che sarà comunque fisiologico che un 15% della popolazione non assuma il vaccino. Dovremo dunque stare col pass fino a quando?”.

Poi Cacciari e Agamben concludono così: “Tutti sono minacciati da pratiche discriminatorie. Paradossalmente, quelli ‘abilitati’ dal green pass più ancora dei non vaccinati (che una propaganda di regime vorrebbe far passare per ‘nemici della scienza’ e magari fautori di pratiche magiche), dal momento che tutti i loro movimenti verrebbero controllati e mai si potrebbe venire a sapere come e da chi. Il bisogno di discriminare è antico come la società, e certamente era già presente anche nella nostra, ma il renderlo oggi legge è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare e contro cui deve subito reagire”.

§§§

Tag: agamben, arengario, cacciare



Categoria: Generale