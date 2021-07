Le Disavventure di BDV in Sardegna alla Ricerca di Messa, Eucarestia e Rosario.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ci racconta le sue peripezie di chiesa n chiesa in Sardegna per trovare una messa, e l’eucarestia, e un rosario. Buona lettura.

§§§

Quando il sole era ancora seduto sul colmo dell’aldia, nel suo bel pigiamino dorato e a Tavolara regnava ancora una regina della famiglia dei Bertoleoni, noialtri, tutti pigiati nella Peugeot amaranto di mio padre, percorrevamo l’asfalto rovente dell’orientale sarda per andare alla messa domenicale. A Straulas, le donne, con le gonne nere, a piegoline, come corolle di tulipani all’ingiù, e la crocchia bianca sulla nuca, cantavano l’Ave Maria in sardo che mandava in estasi mia madre. A San Teodoro, davanti alla Chiesa dedicata al santo che fu patrono anche di Venezia (prima di San Marco) gli uomini, vestiti di panni color d’autunno e bianchi nella camicia candida, giocavano alla morra per poi, precipiti, come tante rondini, entrare in chiesa nel segno della Croce. Era questa la Sardegna della mia infanzia, una Sardegna ancora cristiana e cattolica. E nel ricordo dolce di ieri, eccomi a raccontar le peripezie di una devota di oggi, tra le chiese che non sono quelle di cui ho scritto, ma altre che lascerò anonime perché si dice il peccato e mai il peccatore.

Al mio arrivo nell’isola che amo, decido di far qualche ricerca per capire dove e quando andare alla Santa Messa mia quotidiana. Chiamo la Diocesi (invano), poi, non so come, rintraccio un diacono, che mi dice chiaro e tondo che messe al mattino non ce ne sono e che lo sanno loro che cosa significa dir messa a nessuno. E ride. Rispondo che ci andrei io e che comunque il Signore c’è ed è quel che importa. Pazienza, andrò al pomeriggio. Sicché, nel caldo infuocato dell’ora che brucia anche il pensiero, sono in Chiesa con un gruppo di signore che si danno un gran daffare per tenere tutto pulito e in ordine.

Un pomeriggio, in delizia, ci sono anche i bambini della prima comunione, tanti e allegri nel mistero al quale, con candore, si avvicinano! Passa qualche giorno e, poiché mi trovo in digiuno eucaristico da un bel po’ (e mi fa male) decido di chiedere al sacerdote, una volta conclusa la funzione, di poter ricevere la Particola sulla lingua. Prendo il coraggio a due mani e vado. Il sacerdote, che è molto giovane e veste in shorts e scarpe da ginnastica, mi accoglie sorridente, ma alla mia richiesta, mamma mia, le labbra si tirano, il volto si fa corrucciato, leggo nei suoi gesti insofferenza, noia, rabbia, fastidio ed ecco il nostro scambio di parole.

Lui: “La sua è un’altra chiesa!”.

Io: “Ma il Cardinale Sarah ha scritto che, su richiesta, i sacerdoti possono dar la Comunione sulla lingua”.

Lui: “Il cardinale Sarah va per conto suo!”. E via, a passi lunghi più lontano possibile da me. Demitto auricolas e me ne vado, con l’intenzione di ritornare comunque alla sua messa. Cosa, però, che non sono riuscita a fare perché le gambe mi si facevano pesanti…

Altra avventura, stesso trattamento della Chiesa accogliente e della misericordia ispirata all’attuale pontificato.

Questa volta in un’altra chiesa che di nuovo terrò per me. Al sacerdote che è qui parroco ho già chiesto (l’anno passato), con risposta negativa, di poter ricevere la Santa Comunione sulla lingua, sicché vado in sacrestia, dopo la messa, per chiedergli di poter avere un rosario, essendosi il mio perduto. Di nuovo, in virgolettato, il nostro scambio di frasi, che ancora adesso mi fanno male come frecce.

“Se si è perduto lo ritroverai”, dice lui.

“Può essere, ma nel frattempo, posso averne uno?”, risposta mia.

“Ma a che cosa ti serve?”.

“A me serve!”, imploro.

A questo punto, se ne va verso una libreria con cassetti e, apertone uno, dopo aver frugato un poco, tira fuori un rosario di legno e me lo porge. Vorrei dargli un’offerta, ma sono già messa alla porta…

In questa chiesa, torno, comunque, alla domenica perché da qualche parte devo pur andare. E così ero lì anche la domenica scorsa e, come dono grande, ho visto tra i tanti fedeli una donna anziana, con la sua bella gonna a palloncino, in miti piegholine, e portava la cipolla di capelli d’argento, bassa sulla nuca e la camicia bianca di pizzo, aperta appena sullo scollo, dove tremolava una crocina d’oro. Ho respirato felice, nel ricordo, fissando lo sguardo su di lei, che splendeva di semplicità, e poi, d’un tratto, finita la Santa Messa, ecco che il coro intona le note a me tanto care dell’Ave Maria in sardo, che se non conoscete vi invito ad ascoltare magari dalla voce di Maria Carta. All’uscita poi della Chiesa, in un mercatino, ho trovato un libriccino antico dedicato alla Venerabile (ora Beata) Elisabetta Sanna, che, sarda, visse e morì a Roma, dove è sepolta a San Salvatore in Onda. Così, riconciliata, in dolce comunione spirituale co il Signore che anche qui e sempre mi guida, tornata a casa, ho mangiato la zuppa gallurese che si faceva allora a casa mia. Con la mia Sardegna nell’anima.

§§§

