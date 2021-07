Le Varianti Sfuggono ai “Vaccini”. Uno Studio Pubblicato da Science.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la saga dei cosiddetti vaccini continua con nuovi episodi. Da La Verità apprendiamo che l’Istituto Superiore della Sanità non vuole dire quante persone “vaccinate” si sono ammalate di Covid; strano vero? Ma d’altronde sappiamo – lo dicono i produttori, e il circo pseudo-scientifico dagli stessi ammaestrato, pagato e propagandato, che quel siero non impedisce l’infezione, e non impedisce il contagio. Sin dall’inizio di questa tragica vicenda dai risvolti criminali voci autorevoli si sono levate a dire che non si deve vaccinare durante un’epidemia, perché il virus “si difende” mutando. Il che, stranamente, è proprio quello che sta accadendo.

Anche se non mancano “scienziati” in televisione e sui media (che non fanno dichiarazioni di non conflitto di interessi, come sarebbe etico…) che a volte sostengono che il siero attuale protegge dalle varianti, possiamo offrirvi grazie a uno studio pubblicato da Science che questo non è vero. E come sia impossibile – a dispetto di quanto sostengono i piazzisti politici e in camice bianco di Big Pharma – mettersi a inseguire con nuovi “vaccini” dagli effetti sconosciuti le possibili future varianti…

Qui sotto trovate, nella nostra traduzione, l’abstract del documento che potete leggere in PDF. Il linguaggio è tecnico, ma comprensibile. E potete anche fare riferimento a questo articolo del dott. Paolo Gulisano su La Nuova Bussola Quotidiana, di cui pubblichiamo qui l’introduzione. Buona lettura.

Mentre i virologi di regime scatenano la campagna d’odio contro i non vaccinati, la rivista Science pubblica un corposo studio che dimostra in modo inoppugnabile che la nuova variante Epsilon sfugge alla copertura vaccinale, eludendo gli anticorpi fatti produrre dal vaccino. È un dato atteso che dovrebbe far riconsiderare tutta la strategia con cui si sta affrontando la pandemia e che soprattutto smentisce il ministro Speranza e i suoi consulenti che insistono nel sostenere che il vaccino sia efficace contro qualsiasi variante.

§§§

SARS-CoV-2 evasione immunitaria da parte della variante B.1.427/B.1.429

Abstract

34 L’ingresso della SARS-CoV-2 è mediato dalla glicoproteina spike (S) che contiene il

35 dominio di legame al recettore (RBD) e il dominio N-terminale (NTD) che sono i due principali

36 bersagli degli anticorpi neutralizzanti (Abs). Una nuova variante di preoccupazione (VOC) chiamata

37 CAL.20C (B.1.427/B.1.429) è stata originariamente individuata in California e si sta attualmente

38 diffondendosi in tutti gli Stati Uniti e in altri 29 paesi. Non è chiaro se le

39 risposte anticorpali all’infezione da SARS-CoV-2 o al prototipo dell’isolato Wuhan-1

40 vaccini saranno influenzate dalle tre mutazioni B.1.427/B.1.429 S: S13I, W152C e

41 L452R. Qui, abbiamo valutato le risposte Ab neutralizzanti dopo l’infezione naturale o

42 vaccinazione mRNA usando pseudovirus che esprimono il tipo selvaggio o la proteina B.1.427/B.1.429

43 proteina S. Il plasma di individui vaccinati o convalescenti ha mostrato titoli neutralizzanti

44 titoli, che erano ridotti di 3-6 volte contro la variante B.1.427/B.1.429 rispetto agli

45 pseudovirus wildtype. La mutazione RBD L452R ha ridotto o abolito l’attività neutralizzante

46 l’attività neutralizzante di 14 dei 35 anticorpi monoclonali (mAbs) RBD-specifici, compresi tre

47 mAbs in fase clinica. Inoltre, abbiamo osservato una perdita completa di B.1.427/B.1.429

48 neutralizzazione per un pannello di mAbs che mirano al dominio N-terminale a causa di un grande

49 riarrangiamento strutturale del supersito antigenico NTD che coinvolge uno spostamento S13I-mediato

50 del sito di scissione del peptide del segnale. Questi dati giustificano un monitoraggio più attento delle varianti segnale

51 del peptide di segnale e il loro coinvolgimento nell’evasione immunitaria e mostrano che gli Abs diretti

52 all’NTD impongono una pressione di selezione che guida l’evoluzione virale della SARS-CoV-2 attraverso

53 meccanismi di fuga convenzionali e non convenzionali.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, science, vaccini, varianti



Categoria: Generale