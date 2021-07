Massonerie, e Schiavismo. Quello di Ieri. E Quello dei Moloch di Oggi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci offre un articolo estremamente illuminante sotto vari aspetti; la realtà della storia, e la sua riscrittura a favore di alcuni; ma non si tratta solo di storia passata, bensì di quella che stiamo vivendo, che ci stanno scrivendo addosso. Chi? Leggete e capirete…buona lettura.

§§§

MASSONERIE E SCHIAVISMO

Nelle scuole insegnano che l’abolizione dello schiavismo è stata opera degli illuministi. In realtà i padri dell’illuminismo J. Locke, Voltaire e massoni a seguito, con i negrieri facevano affari. In Gran Bretagna lo schiavismo fu abolito grazie a uomini di fede come il britannico William Wilberforce (1759-1833) e negli USA con Abraham Lincoln. In Francia venne abolito sotto influenza britannica nel 1827. Ma data l’opposizione delle lobbies dei proprietari di piantagioni, per essere effettiva bisogna aspettare gli eventi della rivoluzione del 1848. Questo fu possibile grazie soprattutto al massiccio lavoro del duca Victor de Broglie, guarda caso, credente cattolico. Suo padre Charles Louis de Broglie fu ghigliottinato dai rivoluzionari di Robespierre, mentre suo figlio Abbé Auguste de Broglie difese la fede cattolica dagli attacchi dei positivisti e razionalisti, massoni. Dunque, la scuola racconta balle e nasconde i nomi dei veri promotori dell’antischiavismo.

Con i metodi attuati con il Covid-19 i potenti di turno sembrano decisi a imporre una nuova forma di asservimento. Come vedremo, la fisima dello schiavismo fa parte del DNA delle massonerie e consorterie varie. Questa volta si tratta un’oppressione psico-fisica molto più penetrante e subdola, perché decostruisce la coscienza in maniera quasi indolore. Anzi, provocando un certo compiacimento nella vittima, in primis col sesso libero e la droga.

Chiunque parli di deep state e great reset viene spesso considerato cospirazionista, mentre i lobotomizzati dal pensiero unico, che si sentono più intelligenti, chiedono i nomi. Mi capitò con quel genio di Luca Parenzo che, a parte le fesserie che proferiva, quando iniziai a elencarli utilizzò la tecnica dei gallinacci interrompendo senza sosta per coprire la mia voce.

A qualche mese di distanza da quella intervista-farsa fattami da Giuseppe Cruciami, riporto una breve lista con nomi e cognomi dei veri cospiratori. Non tanto per far contento Parenzo (ormai dovremmo conoscere quale tipo di materia è racchiusa nella sua minuta scatola cranica), ma per ricordarlo a chi interessa. Niente fantapolitica, è tutto nei loro libri, interviste e video diffusi sui social. Dato che i nomi di alcuni di loro sono conosciuti ai più, i moderati li definiscono con un termine tutto sommato intrigante: Establishment. Noi invece, considerando le difficoltà socio-economiche e le sofferenze causate dalla politica del Covid-19, potremmo definirla una cupola. Ma dato le morti che si potevano evitare, e una disinformazione volutamente genocida, mi sembra ancora più appropriata la definizione Moloch.

Una decina di anni fa, cliccando sui siti internet per conoscere i nomi delle multinazionali che finanziano l’aborto, fui abbastanza sorpreso nel vedere l’alto numero di sostenitori. Come possiamo immaginare, con i movimenti antivita e antifamiglia che conosciamo, oggi la lista è molto più lunga.

Senza dimenticare che il programma antivita e antidignità nasce con l’impegno fondamentale delle massonerie, riporto alcuni nomi di personalità che fanno parte della cupola molochiana.

Henry Kissinger (nel 2014 fu pubblicato un suo libro intitolato World Order); Rockefeller foundation, Jaques Attali, Bill & Melinda Gates foundation, Warren Buffett, George Soros, Klaus Schwab. Tra i principali politici asserviti abbiamo Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden e, probabilmente il più estremista, il primo ministro canadese Justin Trudeau. Promuovono aborto, eutanasia, movimenti gay, Blm, Antifa, eugenetica, terrorismo mediatico e la bufale sul suprematismo bianco. I molochiani controllano quasi tutti i media e i governi mondiali, utilizzando, se necessario, due organizzazioni alle quali, per i motivi che vedremo, è difficile contrapporsi.

Parliamo del Fondo Monetario Internazionale e il gruppo della Banca Mondiale, che fanno il buono e il cattivo tempo in tutto il pianeta. Chi non si allinea ai loro programmi è soggetto a proteste di massa antigovernative dei soliti giovani sprovveduti e pagati, e ai boicottaggi economici. In Africa, come in Bielorussia, i governi che rifiutano l’aborto e i lockdown sono metodicamente sotto pressione. Per questo motivo tutti i paesi allineati hanno accettato mascherine, vaccini e i coprifuoco pseudo pandemici. Con questo stratagemma, ripreso da tutti i media del mondo, i popoli che si informano unicamente attraverso la tv si convincono della “gravità” del virus, dicendosi: se in tutti i paesi del mondo utilizzano la mascherina e il vaccino, significa che il pericolo è reale e chi lo nega è un farabutto negazionista.

Dopo i contrasti con Donald Trump siamo certi che, come i servizi di intelligence britannici, elementi della CIA e dell’FBI servono il Moloch.

Dentro o vicini ai satrapi abbiamo le organizzazioni come Bilderberg, Trilaterale, ecc. nonché

membri della famiglia reale britannica. Il principe Edward Duca di Kent è il Gran Maestro della Gran Loggia Unita d’Inghilterra per oltre 50anni. Il fratello del Duca, il principe Michael di Kent, è massone ed è Gran Maestro della Gran Loggia dei Maestri Muratori di Mark, e Gran Maestro Provinciale della Gran Loggia Provinciale del Middlesex. In passato, cinque monarchi sono stati membri di una loggia massonica. Questo include il padre della Regina, Giorgio VI, che fu Gran Maestro della Gran Loggia di Scozia tra il 1936-37.

Di seguito elenchiamo i principali nomi del Gruppo dei 30, quelli intenzionati a sopprimere le imprese considerate “zombie”. È un’organizzazione internazionale di finanzieri e accademici creata, guarda caso, dalla Fondazione Rockefeller nel 1978 con sede a Washington, che si occupa di finanza attraverso le banche centrali, cambi e valuta, mercato e lavoro. La lista la riporto in un altro articolo, ma vale la pena riproporlo, soprattutto per capire che la democrazia a suffragio universale è solo un velo per ingenui che non vogliono vedere i burattinai dei governi. Nel gruppo dei senior del G30 troviamo Mario Draghi, che fa parte del comitato direttivo, Jean Claude Trichet, ex presidenti della Bce, Janet Yellen, ex presidente della banca centrale Usa, la Fed, ed ora ministro del Tesoro designato da Biden, Raghuram Rajan, ex governatore della Banca centrale dell’India, Yi Gang, governatore della Banca centrale cinese, ed economisti di fama mondiale come Kenneth Rogoff, Paul Krugman e Laurence Summers.

A loro si sommano i gruppi del World Economic Forum di Davos, capeggiati dal citato Klaus Schwab e dell’immunologo Antony Fauci che, sostenendo l’esistenza della pandemia Covid-19, ha negato l’efficacia delle cure esistenti per arricchire le case farmaceutiche e incrementare i propri conti in banca. La manfrina ha causato un numero imprecisato di morti, e speriamo che la giustizia americana, già al lavoro, possa intrappolare i responsabili.

Anche in Italia persone coraggiose e coscienziose si stanno muovendo, vedi su Facebook il sito dell’avvocato Eric Grimaldi che, dopo la grande manifestazione di Milano, il 26 giugno 2021 ha protestato davanti la sede RAI di Roma. Pagata dai cittadini, l’emittente nazionale ha oscurato più volte centinaia di medici che hanno curato migliaia di pazienti Covid-19 con farmaci esistenti. Dato che anche quest’ultima manifestazione è stata oscurata da tutti i media, consiglio di vedere questi video prima che vengano oscurati.

Tra i portaborse ci sono le organizzazioni: ONU, WHO (OMS), UNICEF, UNESCO, World Trade Organization. Dietro di loro sono presenti gran parte delle ONG, che per essere considerate nonprofit devono adeguarsi al programma della cupola.

La lista di coloro che sostengono economicamente l’aborto, e dunque il Moloch, è lunghissima, ma per motivi di spazio mi limito alle multinazionali più o meno conosciute (chi vuole consultare la lista completa può cliccare su: Companies that support Planned Parenthood).

Adobe – Airbnb – Allstate – American Cancer Society – American Express – American Petroleum Institute – AT&T – Avon – Bank of America – Bath & Body Works – Ben & Jerry’s – Black & Decker – Boeing – Booking.com – BP – Citibank – Clorox – CocaCola – Converse – Deutsche Bank – Dockers – Energizer – Expedia – ExxonMobil – Fannie Mae – Ford – Groupon – Intuit – Johnson & Johnson – JPMorgan Chase – Kraft Heinz – Levi Strauss – Liberty Mutual – Macy’s – March of Dimes – Microsoft – Monsanto – Morgan Stanley – Nike – Oracle – PayPal – PepsiCo – Pfizer – Progressive – Shell – Starbucks – Tostitos – Unilever – United Airlines – United Way – Verizon – Volkswagen – Wells Fargo – Xerox.

Sembrerà strano che una multinazionale che con i bambini ci fa i soldi faccia parte dei sostenitori dell’aborto, ma evidentemene il genocidio ha la priorità anche sui propri interessi. Stiamo parlando della Walt Disney Company che, non contenta, promuove film omosessualisti per bambini.

I fondatori delle principali piattaforme social sono tra i personaggi più ricchi del pianeta. Come sappiamo, loro fungono da cani da guardia e censori: Mark Elliot Zuckerberg – Facebook, Jack Patrick Dorsey – Twitter, Pichai Sundararajan – Google, Susan Diane Wojcicki – You Tube, Jeffrey Preston Bezos – Amazon.

A queste parziali liste si aggiunge il sostegno dottrinale degli utili idioti, giornalisti, star mediatiche e sportive. Un caso a parte lo abbiamo con i direttori e insegnanti di tutti i gradi della scuola. Probabilmente è la categoria in cui l’imbecillità e il servilismo raggiungono le più alte percentuali. Vedi lezioni di sessualizzazione e omosessualizzazione, dagli asili nido all’università; l’inculturazione pseudo storica e il conformismo a ogni nuova ideologia che destruttura tutto il buono costruito nei secoli dai più grandi pensatori, sia cristiani che pagani. Non a caso le violenze verbali e materiali iniziano sempre nell’inesauribile crogiolo d’imbecillità liceale e universitaria.

Non mancano i molochiani di Bruxelles. Nel 2017 il commissario europeo allo Sviluppo e alla cooperazione internazionale, il croato Neven Mimica, ha affermato con orgoglio che, (con i nostri soldi) l’UE “ha stanziato 1,5 miliardi di euro fino al 2020 attraverso i nostri accordi bilaterali con Paesi partner su programmi sanitari, compresi i diritti di salute sessuale e riproduttiva. E ulteriori 100milioni per promuovere l’uguaglianza di genere e i diritti delle ragazze”.

E chissenefrega delle famiglie povere in canna e quelle che, con sacrifici immani, hanno a carico malati gravi di varia natura, tanto l’eutanasia risolve tutti i problemi.

Per capire chi sono gli individui asserviti alla cupola in Italia basta guardare la RAI e le tv private. I quotidiani, che siano considerati di sinistra, centro o di destra, sull’emergenza Covid-19 e i vaccini parlano all’unisono. I proprietari di tali giornali, i direttori e giornalisti delle tv rappresentano i Goebbels del Moloch.

Perché tutto questo? I motivi l’ho scritto decine di volte, ma lo ripeto per chi ancora lo ignorasse. Quando i molochiani parlano di ecologia, surriscaldamento globale, biodiversità, ecc. significa solo una cosa: genocidio. Questo breve filmato Riduzione della Popolazione Mondiale – Discorso all’ONU di David Rockefeller, immortala uno dei principali mentori della cupola.

I nostri antenati hanno vinto tutte le disgrazie che hanno dovuto affrontare, guerre atroci, malattie, virus, ecc. Noi non saremo da meno. Basta non dimenticare che tutti i satrapi della storia hanno terrore del popolo inferocito. Oggi, a differenza di poche decine di anni fa, abbiamo siti e blog di giornalisti indipendenti che fanno vera informazione. Sono seguiti da milioni di persone stanche dell’istupidimento televisivo e mediatico. Il 26 giugno 2021 a Londra c’è stata una manifestazione dove erano presenti decine di migliaia, se non centiaia di migliaia di manifestanti: https://m.facebook.com/story.php

story_fbid=349481253359344&id=100048924169669&sfnsn=mo Ma i media, senza pudore alcuno, l’hanno oscurato. Ci sarà un motivo perché le vendite dei quotidiani sono in caduta libera…

Come il lettore sa, le proteste contro i lockdown le abbiamo anche in Italia e in tutta Europa.

Dunque, niente rassegnazione. Uniamoci alle proteste, anche col passaparola, finché i governi molochiani non tornino a servire la Costituzione e il popolo che rappresentano.

Agostino Nobile

§§§

