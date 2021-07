Edward Curtin y el Covid. Estamos en una Guerra Espiritual por el Alma del mundo

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecer a su consideración este artículo del escritor e investigador Edward Curtis, aparecido en Off Guardian, centrado en la “pandemia” impuesta en muchos países del mundo, las “vacunas” y el extraordinario comportamiento de las autoridades políticas y científicas, y por supuesto de los medios de comunicación, sin los cuales todo esto no habría ocurrido. Buena lectura y buena reflexión

§§§

Después de quince meses de asidua lectura, estudio, observación e investigación, he llegado a algunas conclusiones sobre lo que se denomina COVID-19.

Me gustaría destacar que hice este trabajo en forma obsesiva, porque me parecía muy importante.

Consulté información y temas a través de todos los medios, corporativos y alternativos, académicos, médicos, libros, etc. Consulté con investigadores de todo el mundo. He leído las páginas web del Centro de Control de Enfermedades (Estados Unidos), de la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones sanitarias gubernamentales y no gubernamentales.

En otras palabras, no dejé ninguna piedra sin remover, a pesar de las inclinaciones políticas abiertas o encubiertas de las fuentes. Lo hice como sociólogo y escritor, no como médico, aunque muchas de mis fuentes fueron médicos y estudios médicos.

Mis conclusiones sucintas siguen sin enlaces a las fuentes, ya que no intento convencer a nadie de nada, sino sólo exponer al público lo que he concluido.

La vida es corta. Lo diré ahora…

Sé que un gran número de personas han sido hipnotizadas por el miedo, las amenazas y los sobornos para que acepten la versión de COVID-19 de los medios de comunicación corporativos. He llegado a la conclusión de que muchos millones de personas se mueven en un estado de trance y no lo saben. Han sido inducidos a este estado por una campaña de propaganda bien organizada y muy sofisticada que ha jugado con el miedo humano a la muerte y a la enfermedad.

Quienes están detrás de ella han estudiado sin duda la alta incidencia de la hipocondría en la población general y el miedo a un “virus” invisible en sociedades donde la fe en Dios y en lo invisible espiritual ha sido sustituida por la fe en la ciencia. Conociendo bien a su público, inventaron una campaña de miedo y confusión para inducir a la obediencia.

No lo sé, pero sospecho que los que han sido tan hipnotizados tienden a ser principalmente miembros de las clases media y alta, los que han invertido tanta fe en el sistema. Esto incluye a los más instruidos.

Sé que encerrar a cientos de millones de personas sanas, insistiendo en que lleven mascarillas inútiles, diciéndoles que eviten el contacto humano, destruyendo la vida económica de las personas normales, creó una enorme cantidad de sufrimiento que tenía la finalidad de enseñar a la gente una lección sobre quién tenía el control y revisar mejor su comprensión de las relaciones humanas, para que se adapten a la nueva irrealidad digital que los productores de esta mascarada están tratando de poner en lugar de la realidad humana de carne y hueso, cara a cara.

Sé que la prueba PCR inventada por Kary Mullis no puede analizar el supuesto virus ni ningún virus, por lo que todas las cifras de casos y muertes se basan en nada. Son evocados desde la nada en un gran acto de magia.

Sé que el convencimiento de que se puede probar así comenzó con el protocolo no científico PCR Corona creado por Christian Drosten en Alemania en enero de 2020, el cual se convirtió en el método estándar para las pruebas de SARS-CoV-2 en todo el mundo. Estoy seguro de que esto fue planificado de antemano y forma parte de una conspiración de alto nivel. Este protocolo fijaba el umbral de ciclos (amplificación) en 45, lo que sólo podía dar lugar a falsos positivos. A éstos, entonces, se lo llamó casos, lo cual constituye un acto de fraude a gran escala.

No sé si el supuesto virus ha sido aislado alguna vez en el sentido de ser purificado o separado de todo lo demás que no sea un cultivo de laboratorio. Por lo tanto, no sé si el virus existe.

Lo que sí sé es que las “vacunas” experimentales basadas en el ARNm que se venden a todo el mundo no son vacunas tradicionales, sino experimentos peligrosos cuyas consecuencias a largo plazo se desconocen. Y sé que Moderna dice que su “vacuna” de ARN mensajero (ARNm) no vacunal funciona “como un sistema operativo en un ordenador” y que el Dr. Robert Malone, inventor de la tecnología de la vacuna ARNm, dice que las nanopartículas lipídicas de las inyecciones viajan por todo el cuerpo y se depositan en grandes cantidades en muchos órganos, donde la proteína de la espiga, al ser biológicamente activa, puede causar daños masivos y que la FDA lo ha sabido.

Además, sé que decenas de miles de personas han sufrido efectos adversos de estas inyecciones y que muchos miles han muerto a causa de ellas, y que estas cifras están muy subestimadas debido a los sistemas de notificación. Sé que con este número de víctimas en el pasado estas inyecciones experimentales se habrían detenido hace mucho tiempo o nunca se habrían iniciado. El hecho de que no lo hayan hecho, por tanto, me convence de que está en marcha una agenda radicalmente maligna cuyo objetivo es el daño y no la salud porque los responsables saben lo que yo sé y más.

No sé dónde se originó este supuesto virus, si es que existe.

Pero sé que desde el comienzo de esta crisis ha habido un esfuerzo concertado en todo el mundo para negar el acceso a tratamientos de probada eficacia, como la hidroxicloroquina, los esteroides, la ivermectina, etc., en un esfuerzo planificado para vacunar al mayor número de personas posible. Esto por sí solo revela una agenda centrada, no en la salud, sino en conseguir que el mayor número posible de personas se sometan a ser vacunadas y controladas. El control social es el nombre de este juego mortal.

Sé que quienes impulsan estas vacunas -el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, etc.- tienen un largo historial de querer reducir drásticamente la población mundial- y que su promoción de la eugenesia bajo varios nombres es bien conocida. Estoy convencido de que la “terapia génica” de tipo ARNm, no probada totalmente, es la clave de su plan de reducción de la población.

No sé si tendrán éxito. Lo que sí sé es que hay que resistir.

No sé por qué tanta gente buena no puede ver a través de este mal. Sólo puedo atribuirlo a que han sido seducidos por una campaña masiva de propaganda hipnótica que ha apelado a sus miedos más profundos y que tendrá como resultado la realización de esos miedos porque pensaban que eran libres. Es una gran tragedia.

Sé que todas las estadísticas sobre casos y muertes “por” COVID-19 han sido manipuladas para crear una falsa pandemia. Una de las pruebas más evidentes es la supuesta desaparición de la gripe y de las muertes relacionadas con ella. Sólo alguien en trance podría no entender la lógica absurda del argumento de que esto fue el resultado del uso de mascarillas, cuando al mismo tiempo el COVID-19, nacido en el aire, se extendió como un fuego salvaje hasta que se detuvo precipitadamente en enero de 2021, cuando un pequeño número de personas se vacunó.

Sé que casi no hubo exceso de mortalidad en nada de esto.

No sé dónde terminará esto, pero espero contra toda esperanza que la creciente oposición a este fraude crezca y lo derrote a pesar de la censura organizada que está en marcha contra las opiniones discrepantes. Sé que cuando se produce una censura organizada a esta escala, los que están detrás de ella tienen miedo a la revelación de la verdad. Una simple comprensión de la historia lo confirma.

Sé que la tregua temporal que las autoridades han concedido a sus súbditos irá seguido de posteriores restricciones a las libertades fundamentales, probablemente volverán los bloqueos del coronavirus, los impulsores de la “vacuna” serán promovidos y la presión del Foro Económico Mundial para un Gran Reajuste con una Cuarta Revolución Industrial conducirá al matrimonio de la inteligencia artificial, los ciborgs, la tecnología digital y la biología con los Estados Unidos y otros países que seguirán deslizándose hacia una nueva forma de control fascista, a menos que la gente en todo el mundo se levante y resista en gran número. Me animan los signos de que esta resistencia está creciendo.

Por último, sé que si las fuerzas autoritarias ganan la batalla inmediata, alguien escribirá un libro con un título como el clásico de Milton Mayer, They Thought They Were Free [Ellos pensaron que eran libres]. Será censurado. Tal vez se comparta primero a través del samizdat [distribución clandestina]. Pero al final, después de mucho sufrimiento y muerte, la verdad sobre esta agenda maligna prevalecerá y habrá mucho llanto y rechinar de dientes.

Estamos en una guerra espiritual por el alma del mundo.

Publicado en italiano el 28 de junio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/06/28/edward-curtin-e-il- covid-siamo-in-una-guerra- spirituale-per-lanima-del- mondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino